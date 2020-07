-Una entrega apetitosa, para AMLO

-La pluma de Trump a López Obrador

-Ahora sí tiran la jueza a los leones

-Maru en la calle alerta a Madero

Tuvo que ir el presidente López Obrador a los Estados Unidos para que se lograra la detención con fines de extradición del exgobernador, César Duarte. Es más que una coincidencia.

Para el imaginario colectivo es mérito del titular del ejecutivo federal la concreción del arresto y no del mandatario estatal chihuahuense, que apresurado organizaba ya de tardeada una conferencia de prensa -alerta informativa le llamaron- para no perder, al menos en la retórica, el papel protagónico que reclama y que se le escapa de las manos.

Después de la detención, si Duarte se opone a la extradición, se abrirá primero un procedimiento en los Estados Unidos. Si no lo hace, entonces llegará en breve a Chihuahua. Empezará la puja por criterios de oportunidad tipo el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Se abre con ello una ruta compleja, en un juicio con decenas de carpetas de investigación abiertas por igual número de delitos que acusan millonario fraude. Cada una de ellas será una trinchera de batalla legal sin cuartel, que se puede extender años y que terminará en tribunales federales.

Si piensa Corral que tendrá a su completa disposición al odiado antecesor se equivoca. El entramado es apetitoso y es nacional. Tendrá que afinar todos los cabos sueltos, que son muchos y palpables, no sólo en el aparato de justicia y ministerial, sino en lo político.

Si antes absorbía su tiempo, ahora lo consumirá en cuerpo y alma en las últimas bocanadas de su administración, en plena pandemia, con proceso electoral enfrente, inseguridad infame y una crisis económica agobiante.

***

Como se esperaba, fue escabrosa la visita del presidente López Obrador a Trump. Lo felicitó hasta el cansancio. Es un espaldarazo indudable en un momento crucial de la campaña. No hay cómo negarlo.

Más político Trump, sin duda. Quiso el presidente mexicano asumir una postura crítica, pero terminó quedándose corta. “Hay agravios que no se olvidan”, le dijo.

Al final, después de la firma de la declaración conjunta, Trump, natural, se vuelve hacia él y le regala la pluma, como hace con sus funcionarios subordinados cuando firma órdenes ejecutivas.

A la distancia se aprecia que no era Mont Blanc, pero si podría ser una Cross 350 chapeada en oro como estila el magnate. Un detalle que no es nada insignificante, premio simbólico por el favor electoral recibido.

En la imagen, Andrés Manuel, sorprendido, se queda viendo la pluma.

***

La jueza, Nora Aideé Espino, es una de las togadas consideradas como proclives al nuevo amanecer, hasta ayer.

Hizo chilar y huerto en algunos de los procedimientos, entre ellos, el que se sigue en contra del maestro, Alejandro Villarreal.

En aquel entonces se hicieron las denuncias correspondientes a nivel de la Judicatura y no procedió absolutamente nada.

Héctor Villasana, junto con el resto de los litigantes de Villarreal, presentó los escritos desde el 12 de julio del año pasado, sin ser escuchado.

Ahora resulta que la Fiscalía de la Mujer, la Fiscalía General y el mismo gobernador, van en contra de la jueza mencionada por la liberación del esposo de Susy. Antes no dijeron ni movieron un dedo.

“No le valió a la señora juez ser parte de la Operación Justicia Chihuahua, no le valió mantener en prisión ilegal a varios exfuncionarios. Hoy ya no les sirve, hoy les incomoda y hoy la tiran a los leones!!!”, reprochó el abogado en su red social.

El juez Corral ya dijo que va contra ella por la liberación de Oswaldo. No le importa la separación de poderes, ni la autonomía judicial.

Lo que le interesa es que no quede indemne el ridículo por la investigación débil y sin sustento con la que pretendió resolver de golpe y porrazo, sobre las rodillas, el lamentable crimen, que hasta la fecha continúa impune.

***

Son más de cien familias de Vistas de San Guillermo quienes llevan diez días sin el servicio de agua potable.

Les prometen que van a ir pipas y nada. Como en el Chihuahua de mediados del siglo pasado, tienen que acarrear con ollas y botes el esencial líquido a varias cuadras de distancia.

Pretextos hay muchos. Trató la Junta Municipal de sacudirse la responsabilidad por un desperfecto en una línea de bombeo.

Hicieron mil llamadas los vecinos para quejarse y nunca fueron atendidos. Eso sí, los cobros de miles de pesos no tienen un descuento ni consideración alguna.

Tenemos uno de estos recibos, caro, sin sensibilidad alguna y en la indiferencia total. No son buenas credenciales para Roberto Lara, el titular de la JMAS, en sus aspiraciones políticas.

***

Lo transcribimos textual tomado del video promocional:

“Sin trucos, sin poses artificiales, sin falsas modestias. Ha sabido tejer una de las mas amplias redes de solidaridad y conciencia social de que se tenga memoria en el Estado de Chihuahua. Ha caminado de la mano del poder pero a la vez ha construido una agenda sólida aparte, que ha puesto a temblar a los políticos. Pero a ella la mueve auténticamente la bondad, el amor al próximo, la compasión por sus semejantes y por toda criatura viva en este mundo. Quienes han sido tocados por su generosidad, pueden constatar que Cinthia Aideé es un paradigma del concepto griego de la política que es la actividad superior de organización de la vida humana”.

Genuflexión y lambisconería sin límites. Es la voz en of de Enrique Lomas, ex periodista, hoy con sueldo de comunicador y en un tiempo compañero de carrera del gobernador. La creatividad no da para más.

Es ella, la esposa de Corral, sin duda de lo poco rescatable de la administración, pero el texto es una oda que raya en lo ridículo. No es doña Cinthia las que agradezcan semejantes corrientadas.

La usan como para-rayos para inaugurar un nuevo segmento de comunicación que linda en lo ilegal. Los videos parecen tomados para revista fifí.

De acuerdo al promocional incluido en la parte final del segmento noticioso oficial del gobierno del estado, vendrán más funcionarios o personajes que la administración quiere placear.

Es el uso vil de recursos públicos para posicionar políticamente a los funcionarios del gobierno de Corral. No sólo está prohibido sino que está penado. Tiene rasgos de peculado electoral.

***

No hallaba dónde meterse Corral cuando su invitado en el show morning de ayer le espetó en su rostro la importancia de la realización de pruebas Covid.

Chihuahua ha seguido a pie juntillas las recomendaciones de Hugo López Gatell, sin asumir su autonomía sanitaria.

Por ello no se aplican pruebas más que únicamente las indispensables cuando hay internamientos o cuando se trata de servidores públicos cercanos al círculo rojo. El subregistro de casos es espantoso, no sólo de muertes, sino también de contagios.

Camina a ciegas irresponsablemente la administración estatal junto con la federal, sin contar con un instrumento esencial, como son las pruebas, que ayer el vicealcalde en salud de la ciudad de Nueva York, el chihuahuense, Raúl Perea, le dijo con todas sus letras al carísimo novel conductor de show morning que cobra como gobernador casi 200 mil pesos al mes.

***

Tal como se había anticipado, la alcaldesa María Eugenia Campos retomó la actividad en las calles, con medidas sanitarias extremas ordenadas a todo el aparato municipal.

Ayer la presidenta encabezó la entrega de equipo a la Dirección de Servicios Públicos Municipales, en una ceremonia pública realizada en la explanada de “El Palomar”. Todos con cubrebocas y la obligatoria sana distancia.

La paralización que trajo la contingencia sanitaria ya se había vencido en el ayuntamiento desde las últimas dos semanas, con el regreso de la mayoría de las dependencias a sus actividades casi habituales, las permitidas dentro del color naranja del semáforo epidemiológico.

Pero la actividad política se había mantenido detenida y aunque voces al interior del equipo de Campos Galván pedían mantenerla suspendida todavía unas semanas más, al final ganó la voluntad de no quedarse de brazos cruzados a esperar el color verde. Saben la alcaldesa y su gente que el juego ya comenzó y es hora de recuperar el tiempo perdido.

Tal vez fue ese movimiento de Campos Galván lo que alertó al amplio equipo -disperso en el gabinete estatal con jugosos sueldos y compensaciones- del senador Gustavo Madero. Justamente ayer comenzaron a mandar mensajes de que es muy probable que en una semana, el 15 de julio, el legislador arme su primer evento público con panistas.

Según la gente de Madero el senador está listo para hacer presencia en Chihuahua. Y buena falta que le hace, porque criticar en videos de Facebook al presidente López Obrador y aplaudir hasta que se le hinchan las manos a Javier Corral, no le ha servido de mucho en sus intentos por posicionarse.

Con esto Maru termina de rebasar al Palacio de Gobierno y a la dirigencia estatal del PAN, que encabeza Rocío Reza, pues finalmente es la que marca la agenda de los aspirantes albiazules.