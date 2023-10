-Universidad “trolleada” por proteger a golpeador

-De mañana en camión, de tarde no sale del D-1

-A lo mejor cantan los generales de Pinedo

-Con las uñas en la Junta Arbitral

El Centro de Estudios Universitarios (CEUN) fue puesto al centro de la polémica en el caso de la joven Mya Naomi, cuyo exnovio, Erick David B.C, trató de matar a puñaladas hace un año, pese a lo cual la justicia le permitió enfrentar un proceso penal en libertad... y la escuela lo mantuvo en su matrícula nada barata.

El plantel privado ubicado en Delicias, que no es de muy buena reputación, publicó en sus redes hace unas semanas algunas fotografías donde aparecían sus alumnos recibiendo reconocimientos y diplomas por algunas actividades académicas.

En una de las imágenes que en este mismo espacio dimos a conocer -luego eliminada por la institución educativa- aparecía muy sonriente, quitado de la pena, libre y feliz el acusado de darle 47 puñaladas a Mya Naomi, hecho que generó indignación en las redes sociales.

Si el atrevimiento de la escuela le salió caro de inicio, el haber bajado la publicación que luego fue de nuevo exhibida resultó un factor para desatar reacciones exponenciales.

Ahora tenemos en versión digital de GPS ejemplos que nos envían los lectores de un “trolleo” a CEUN hecho por algún o algunos internautas, muy merecido, por supuesto, a consecuencia de la desvergüenza con la que han actuado autoridades, la justicia y hasta la institución privada.

“Buenos días. Tengo un amigo que desea seguir estudiando, pero quiso asesinar a su novia y lo dejaron libre (gracias, bendito juez). Mi pregunta es: ¿puede continuar sus estudios tranquilamente con ustedes? Y otra duda, ¿no protegen ahí a las estudiantes? Es que mi amigo anda en busca de pareja. Gracias (sic)”, dice uno de los mensajes del “troll”.

Otro mensaje de muestra, enviado al parecer vía Facebook o Instagram, dice: “Buenos días. ¿Aquí es donde admiten a feminicidas?”

El caso ha recobrado notoriedad porque en unos días habrá de cumplirse un año del brutal ataque contra Mya Naomi. Ella, como habíamos asentado, fue marcada para siempre, su vida destruida o cuando menos trastornada, mientras el agresor al que identifica plenamente ha gozado de una justicia blandita.

El juez que conoció del caso, Erick Estrada, ordenó la libertad del imputado por ser menor de edad, a pesar de muchas agravantes. Hace unos días, además, otro juez le dio más tiempo para que el acusado cambiara de abogado, por lo que no ha podido iniciar el juicio en contra del que goza de libertad casi total.

La justicia, así en general, debería tomar el ejemplo de lo que vive la escuela en la que ambos estudiaban. Si el plantel es criticado por mantener en su alumnado a un acusado, cómo habrá de verse el aparato judicial si vuelve a dar señales de que puede emitir una sentencia sesgada para favorecer al atacante.

***

El que a todas luces está como niño berrinchudo es el diputado morenista David Óscar Castrejón, quien al parecer no aguanta las ansias de que su partido lo considere como posible candidato a la alcaldía y se subió al tema del viaje de los regidores a España.

La realidad es que los regidores de Morena también pudieron haber ido a esta capacitación, al igual que lo hicieron los del PAN, PRI, PT, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, pero al final del día por diversos compromisos no pudieron hacerlo.

Sin embargo, al que le ganan las ansias de ganar reflectores es a Castrejón, al que le encanta el doble discurso y no deja de dar pruebas de ello.

No por nada en las mañanas llega en camión al Congreso del Estado, pero en las tardes no sale de los bares de Distrito Uno, esos que son “fifís” desde la carta, los manteles y las mesas, no se diga a la hora de que llega la cuenta.

Ahora, al diputado le ha dado por criticar cualquier acción del Municipio sin ponerse a pensar que se puede llevar entre las patas a sus compañeros morenistas.

Incluso hay quienes se cuestionan si estos señalamientos no tendrán doble intención, la de ser una piedra en el zapato para los demás partidos, y de una vez pegarle a su rival rumbo a la candidatura a la alcaldía el próximo año, el actual regidor Eliel García.

Probablemente, sería buena idea preguntar en la UACH si Castrejón se conduce con la honorabilidad que exige, porque al menos las calificaciones que emiten sus propios alumnos dicen otra cosa.

***

Si un juez o agente de la Fiscalía de Combate a la Corrupción preguntan a los generales del obeso aparato de Comunicación de Javier Corral, del que estaba al mando Antonio Pinedo, seguramente van a agarrar con los dedos en la puerta al exvocero estatal, luego de que en la audiencia de imputación por peculado salió con que ni siquiera conocía a los demás acusados de servirse casi 10 millones pesos en contratos amañados.

Esos generales sin tropa que sirvieron a Pinedo, entre ellos José Pérez Espino, Enrique Lomas, Enrique Rodríguez, Humberto Jáuregui, Alejandro Salmón y Javier Arroyo -todos o cualquiera de ellos- les pueden decir el papel que jugaba en esa área, casi como jefe externo, Efraín Alonso Maldonado, uno de los varios procesados por asuntos de corrupción que ahora mantienen en prisión preventiva a Pinedo.

El exvocero, que ahora hasta dice ser excorralista, aseguró al ser vinculado que no conocía ni a Efraín ni a su pareja Abril, como tampoco a su cuñada, todos involucrados en mayor o menor medida en actos de corrupción para asignar y pagarse contratos jugosos vía el presupuesto en manos de Pinedo.

Todos los mencionados pueden brindar fiel testimonio de la presencia de quien ahora desconoce Pinedo, pero se la pasaba en las oficinas de Comunicación Social mientras el ahora recluso de Aquiles Serdán era el jefe del área.

En fin, muy afinados no son los generales, pero a lo mejor sí saben cantar.

***

Están trabajando con las puras uñas, literal, en el tribunal que resuelve los conflictos entre los burócratas y las dependencias de gobierno estatal.

Tenemos una foto tomada en los últimos días en la cual puede observarse una gran cantidad de expedientes colocados en el piso, debajo de las escaleras que lleva a la oficina del titular de la Junta Arbitral.

Están esos expedientes ahí porque no hay una mesa donde colocarlos mientras sean ordenados, es decir, mientras sean colocadas las promociones o acuerdos dentro de los mismos, para posteriormente ser cosidos, con hilo y aguja.

Los trabajadores de la Junta Arbitral tienen que hacer múltiples funciones, incluso los secretarios proyectistas deben echarse la mano, en caso de enfermedades o faltas por causa mayor; vienen de otra racha de Covid, que ha tenido postrados a varios de los servidores públicos de este sufrido tribunal.

Fueron movidos de un pequeñísimo inmueble allá en la calle escuadrón 201, pero sólo salieron de Guatemala para ir a guate peor. En el nuevo local, casi pegados al primer cuadro de la ciudad, las carencias son las mismas; el espacio que parecía muy amplio ya se hizo chico, el problema de estacionamiento es más grave, denotándose el poco apoyo económico en infraestructura y personal que enfrentan.