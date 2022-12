-Utilidad de flotilla en niñas con quemaduras

-Otra obra añeja rescatada del abandono corralista

-Lejos de echar campanas al vuelo por Covid

-Cumple con jueza federal, pero se queja

La mañana del miércoles siete de diciembre, a través de los números de emergencia, llegó el reporte de dos niñas, de dos meses y dos años de edad, respectivamente, con quemaduras de segundo y tercer grado en un 60 por ciento de la superficie corporal, así como grave afectación en sus vías respiratorias.

Ellas sufrieron las lesiones en un incendio suscitado en su casa en la comunidad de San Rafael, ubicada a 358 kilómetros de la capital del estado, desde donde fueron llevadas vía terrestre a un Centro de Atención de Salud en Creel.

Desde allí la autoridad buscaba hacer el traslado vía aérea en el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, sin embargo, una fuerte tormenta registrada al mediodía en el municipio de Bocoyna y alrededores impidió el paso de la aeronave y paramédicos.

El helicóptero debió retornar cuando habían pasado Cuauhtémoc y se enfilaban hacia la sierra, pero el temporal tormentoso les impidió seguir, pese a que lo intentaron aún a riesgo de sus vidas.

Finalmente la única opción por lo urgente del traslado fue la vía terrestre, con dos de las niñas intubadas. En el trayecto, la más pequeña falleció, por su grave condición, tras superar un paro respiratorio en Creel.

Muy distinto el uso de las aeronaves del gobierno del estado, que durante los cinco años del corralato fueron utilizadas para viajes de placer, y las que no eran objeto de tales abusos, terminaron por empolvarse en algún rincón por la ausencia de mantenimiento.

***

La primera piedra de la planta tratadora norte inaugurada por la gobernadora Maru Campos era un proyecto añejo, rescatado del abandono por la actual administración.

Corral no le movió nada hasta que pudo echar abajo el contrato de la empresa que inicialmente recibió la adjudicación, sólo para instalar la primera piedra y después hacer una inauguración en el famoso maratón de obras, pero sin estar en funcionamiento.

Es una obra que tiene una gran relevancia porque genera 300 litros por segundo de agua tratada, para uso agrícola en producción de forraje y riego de jardines y parques públicos, incluso privados.

Tiene el doble de capacidad que la otra planta tratadora, la poniente, de triste memoria, aquella que se hizo famosa durante la inauguración por la foto del constructor, Carlos Cuevas, enseguida de Corral. El empresario permanece actualmente en la cárcel acusado de tortura y homicidio.

***

Tendrán que tomarse muy en serio las medidas de prevención adoptadas en el Consejo Estatal de Salud para atajar el crecimiento existente en las enfermedades respiratorias y sus complicaciones.

Esos mil 500 casos semanales de Covid podrían estar a la vuelta de la esquina con motivo de las fiestas decembrinas.

Por tanto, el bajo número de hospitalizaciones y defunciones es un foco amarillo de precaución. No hay porque echar las campanas al vuelo, para no estar sufriendo las consecuencias en enero, tras un relajamiento en las medidas, que tendrían que reforzarse de manera voluntaria, en particular en lugares cerrados y regresar al uso del gel antibacterial para lavado constante de manos.

No sólo es Covid el problema, lo es también la influenza, que con sus particularidades también puede provocar la muerte.

Es innegable que los casos de infecciones respiratorias y neumonía se han elevado por motivo de la temporada estacional, por lo que resulta clave mantener las medidas preventivas practicadas y aprendidas contra Covid-19, para evitar contagios de este virus, o de cualquier otra enfermedad respiratoria.

***

Tal como estaba previsto, la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Tribunal Superior de Justicia dictó medidas cautelares a favor de la jueza Sabela Patricia Asiain y en contra del magistrado consejero de la Judicatura del Estado, Luis Villegas Montes.

Obligada por la jueza federal Madhay Soto, titular del Juzgado Décimo de Distrito, la UIRA impuso restricciones a Villegas para evitar todo contacto con Asiain Hernández, quien mantiene vigentes varios juicios de amparo por supuesto acoso de su parte.

Las medidas son resultado de la resolución de un incidente judicial, dado que la UIRA y en general el Tribunal Superior habían rechazado hacer algo más que la investigación interna de los reclamos de la jueza titular del Juzgado Décimo de lo Familiar por Audiencias, caso que ha alcanzado relevancia nacional.

La magistrada presidenta del Tribunal de Justicia de Chihuahua, Myriam Hernández, ha tomado decisiones prudentes, como obedecer sin cortapisas las resoluciones de la justicia federal, en medio del creciente conflicto entre juzgadores, que involucra intereses políticos y asuntos que escalaron a la vida personal de ambos.

Eso no quita que la misma Hernández también haya presentado una queja contra las medidas cautelares dictadas por la jueza federal, según informan de los juzgados a donde llegó el recurso para reclamar la decisión que obliga también al Poder Judicial de Chihuahua a adoptar las previsiones más amplias para la protección de la demandante.

El recurso de queja –cuya copia puede verse en la edición digital de GPS- está fechado el cinco de diciembre pasado y su argumento central es lo tardío del reclamo de las medidas cautelares, pues algunos vieron muy obsequiosa a la jueza federal que atiende el amparo.

En fin, el tema seguirá un largo rato a pesar de que en el horizonte ya se ven consecuencias de este conflicto, no tanto en la jueza demandante ni en el magistrado presunto responsable del acoso, sino en funcionarios medios del Tribunal Superior.