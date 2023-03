-Video.- Puras burlas por patrulla fantasma

-Los ambulantes que sustituyeron el pasto

-Advierten vivales en explosión de casa

-Solidaridad de enfermeras con Magdalena

Como era de esperarse, la patrulla fantasma que la Policía Vial instalada en La Cantera ahora es motivo de burla en Tik Tok y otras redes sociales.

Todo mundo sabe que la unidad es un cascarón con torretas que a nadie engaña ni produce como efecto que los automovilistas moderen su velocidad.

“Chirinola chihuahuense. La patrulla fantasma”, así tituló un usuario de Tik Tok, Alan Nevárez, su aportación a la andanada de memes y mofa que ha desatado la cuestionable estrategia usada por la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en ese tramo de alto riesgo.

“Yo no sé, no soy de aquí, pero siempre que vengo ahí está la patrulla. Siempre está sola, prendida, pero quién sabe para qué, no sé qué misterio habrá”, dice el productor de contenido mientras aparece a un lado de la unidad 877 de la Policía Vial, la cual tiene el cofre sin cerrar por completo, porque así es dejada todos los días para cargarle la batería.

“Será para destantear a la gente, para hacerles una finta... Pero para qué, si todo mundo sabe que está vacía”, remata.

La fantasma ha sido tema recurrente de GPS precisamente porque críticas no le faltan entre la ciudadanía, que observa algo más de fondo en esa extraña jugada de los genios de la Policía Vial.

En vez de destinar más agentes a la prevención, como debe ser en la zona de La Cantera y otras donde el acelerador de los chihuahuenses se aloca, los agentes andan en calles y sectores más rentables para sus carteras. No tienen que perder el tiempo en operativos preventivos si para eso tienen la patrulla de utilería que a nadie convence.

Ese es, finalmente, el mensaje que se trasmite y que llega a los receptivos automovilistas de la capital, que se burlan de los videos y memes que andan por las redes, pero no por eso dejan de acumular malestar ante lo que también puede verse como una burla de la autoridad a los ciudadanos.

***

En los sesentas, muy al inicio de la década, fue inaugurada con bombo y platillo la clínica Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Uno de nuestros lectores nos mandó una imagen donde aparece el inmueble, con unas letras grandotas que dicen Seguro Social en la parte superior, en el mero techo.

Estaba nuevecito el edificio, aún con el barandal completo, que ha sido eliminado en su mayoría. Evidentemente ha tenido mejoras y adecuaciones con el paso del tiempo, pero en esencia es el mismo.

Lo que sí es evidente es el área verde localizada enfrente, con pasto impecable, del cual sólo queda el recuerdo.

Ahora ese espacio es utilizado por puestos de comida casi desde la Venustiano Carranza hasta donde termina la clínica.

Alimentar a las miles de personas que transitan por el lugar para ver a sus seres queridos convalecientes no es tarea fácil y menos a precios módicos.

Ahí compran tacos, tortas y burritos, en establecimientos cuyo permiso seguramente es otorgado por el paso del tiempo y la costumbre. Algún papel oficial tendrán que les permita funcionar, amarillento por el sol y la grasa de la cocina.

Ninguno de esos locales podría pasar una mínima revisión de coliformes o bichos realizada por la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Aunque verdad sea dicha, ni ellos ni muchos de los pequeños negocios establecidos a lo largo de esa calle, convertida en auténtica romería permanente donde apenas es posible circular a pie o en vehículo.

***

Hay molestia en los vecinos de la zona donde ocurrió la explosión en días pasados, detrás de la parroquia de la Divina Providencia, porque el sobrino del dueño de la casa colapsada, a quien se la tenía prestada, nos dicen que está haciendo su agosto pidiendo ayuda de ropa, alimentos, y dinero para algo más que sobrevivir, incluso para la “mamá” que está muy mal en el Seguro Social.

Es cierto que hay una señora grande, tiene 85 años, en condición delicada, atendida en el Hospital Morelos, pero no es la madre, de acuerdo con la versión que nos hicieron llegar.

Tampoco habría niños en esa casa, por lo que desconocen a dónde van a parar las cosas.

Nos dicen que ya fueron enviados representantes de distintas dependencias estatal, federal y municipal, y han entregado ayudas, inclusive para levantar bardas y que esta gente que dicen está lucrando, tiene la casa de la mamá de la muchacha llena de ayudas.

Piden a la población evitar el engaño y cerciorarse bien a quien están ayudando para que no sean sorprendidos.

En general los vecinos, con 50 años viviendo en el lugar, lo que quieren es que ya los dejen entrar por sus cosas y que se aceleren los peritajes para ver la condición estructural de las casas, en busca de reparar los daños lo más rápido posible y reanudar su vida, que esta trastocada por esta lamentable desgracia.

***

Las disputas por el control del narcomenudeo en la capital han disparado el número de homicidios dolosos un 45 por ciento respecto al primer trimestre del año pasado, esto sin considerar que aún faltan 10 días para que concluya el presente mes.

Las cifras oficiales de la Fiscalía indican que entre enero y marzo de 2022 se cometieron 73 asesinatos en la ciudad, mientras que, desde el arranque del presente año hasta ayer, había ya 106 víctimas de homicidio.

De acuerdo con los datos de inteligencia de las corporaciones policíacas son dos grupos los que han generado la mayoría de estas muertes. Uno es “La Empresa”, que causó una racha de violencia durante enero; mes que cerró con 41 homicidios.

El otro es el Cártel de Sinaloa, cuyo líder, Salvador Humberto S. V. M., alias “El señor de la V” o “El Verín” incluso ha sido mencionado en narcomantas como el responsable de una gran cantidad de hechos sangrientos.

A días de concluir el mes, estamos a nueve asesinatos de alcanzar la cifra de febrero en el que se reportaron 37 casos.

***

Para este miércoles a las cuatro de la tarde está programada manifestación de enfermeras en solidaridad con Magdalena, la profesional de la salud agredida de manera injustificada por el cirujano plástico Manuel Enrique Guzmán.

Tenía fecha de realización este pasado viernes dicha manifestación en la cruz de clavos, frente a Palacio de Gobierno, pero el mal tiempo terminó por boicotear su realización.

Van en contra del médico y exigir que cesen las agresiones en contra de las mujeres.

Están convocando no sólo a enfermeras por medio de grupos de Whattsapp y Facebook, sino a todas las mujeres en general.

***

A mitad de año concluirá la construcción de la primera fase del Distribuidor Vial Sur, y aunque el mal clima siempre complica las obras, este viernes la lluvia no fue impedimento para finalizar con la colocación de la última trabe metálica en la gaza de desincorporación sobre la Av. Pacheco.

El alcalde Marco Bonilla anduvo supervisando pendiente del cumplimiento de los tiempos pues el próximo mes de abril viene la licitación pública para la segunda etapa, consistente en el paso a desnivel sobre la Nueva España.

Desde la planeación del Distribuidor, cuya conclusión está proyectada para diciembre, se advertía una obra compleja por sus grandes dimensiones, con el reto de generar la menor afectación a la población, en el tránsito vehicular y transporte colectivo.