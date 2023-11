-Video: Ahora tachan de misógino a juez del fentanilo

-Crece a contrapelo gasto estatal de 2024

-Le sacan al Escudo en las ejecuciones

Un juez de control penal, Fabián Rodolfo Sáenz Gómez, tuvo hace poco más de un año sus cinco minutos de mala fama cuando dictó una polémica resolución que dejó libre a un detenido en posesión en 34 mil pastillas de fentanilo, además de 27 gramos de cristal y algo de cocaína.

Fue en septiembre del año pasado cuando la Fiscalía General del Estado reportó dicha detención, lograda con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El operativo pegó a las actividades del Cártel de Sinaloa, encargado de la producción de la droga en el estado vecino y de su transporte a Chihuahua por la región de Cuauhtémoc. Los casi tres kilos y medio de la droga letal tenían a Juárez como primer destino, para luego ser introducidos al demandante mercado de Estados Unidos.

Sin embargo, fue muy sospechosa la actuación del entonces fiscal de la Zona Centro, Francisco "Pancho" Martínez Valle, pues el Ministerio Público decidió liberar a tres de los implicados para achacarle toda la responsabilidad a uno solo.

Supuestamente la estrategia era amarrar bien el caso y no dejar rendijas para sancionar al presunto responsable de mayor rango en la célula afectada.

Pero fue el juez Sáenz Gómez quien se encargó de liberar al cuarto implicado, a pesar de que, para desmarcar a los otros tres, el acusado aceptó toda la responsabilidad. El juez declinó su competencia y supuestamente lo pasaría al fuero federal, pero ninguna autoridad lo recibió. Quedó libre el afortunado traficante.

En aquel entonces fue cuestionable el actuar obsequioso del juzgador, inexplicable por cualquier otro motivo diferente a la corrupción. Del caso dejamos constancia en La Columna del periódico hermano El Diario de Juárez, como puede verse en los recortes que presentamos en esta entrega.

Pues bien, ahora tenemos también en la versión digital de GPS un video breve en el que el mismo juez Sáenz Gómez se ensaña con una abogada defensora, a la que pretende tratar como alumna de kínder mientras le lee diversas actuaciones dentro de una acusación penal. Es la grabación de una audiencia del pasado mes de septiembre.

"¿Si me está siguiendo, licenciada? ¿Qué fue lo último que dije? (...) Si me estoy tomando el tiempo es para explicarle qué es lo que ha sucedido. Créame que no tendría por qué darle esta explicación", dijo el juez a la litigante, cuyos datos generales son mantenidos bajo reserva.

Entre las expresiones de Sáenz Gómez, la abogada quiso explicar que le ocultaban información de la carpeta de investigación del caso que defendía, además de que le pediría el registro de la audiencia, a lo que le contestó que no le iba a dar las copias debidamente solicitadas.

El caso de fondo terminó perdiéndose por el conflicto de que el mismo juez, ahora señalado por su misoginia, se hizo parte. La justicia quedó relegada a un segundo plano, cuando debería ser la prioridad de quien conduce y encabeza las diligencias judiciales.

El asunto llevó a una recusación por la incompetencia demostrada del juzgador, quien ya debe tener varias tachitas en el Consejo de la Judicatura del Estado, que es historia aparte: está desaparecido del mapa.

***

La Plaza de Armas se ha convertido en la pasarela de Morena para dar a conocer a sus aspirantes a cargos públicos, porque ni en sus casas los conocen y necesitan de publicidad gratis, aprovechando los reflectores mediáticos al encabezar manifestaciones “sociales” que de sociales no tienen nada. Están teñidas de guinda.

Resulta que el turno ayer en esta pasarela fue para Luz María Cisneros Villaseñor, que según ella, representaba a un grupo de personas con discapacidad a quien le estaban cobrando por terapias en el Gimnasio del Deporte Adaptado del Gobierno Municipal, sin embargo al buscar su nombre en Google, resultó que esta persona el lunes se había registrado como candidata a diputada por el Distrito 12.

Según dice una publicación en la red social de Facebook, la “luchadora social” es militante y fundadora del partido Morena. Para terminar de confirmar su afinidad partidista al momento de tomarles la foto del recuerdo, los personajes que exigían al Municipio un trato digno, hicieron con sus manos la señal de la 4T.

Esa manifestación deberían de hacerla afuera de las instalaciones del IMSS, ISSSTE o en la delegación del Bienestar.

Fue debido a la falta de atención y deficiencias del servicio médico mexicano, que el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), decidió brindar atención a las personas con discapacidad y con necesidad de alguna terapia.

Ocurre lo anterior al grado que derechohabientes de otros servicios acuden a este lugar. Cobra la alcaldía una cuota simbólica a quien tiene recursos y se hace estudio socioeconómico a quien declara no tener dinero para solventar este gasto y le salga gratis.

Muy evidente y muy obvia la grilla electorera.

***

Este día, el secretario de Hacienda del Estado, José de Jesús Granillo, habrá de enviar al Congreso del Estado el proyecto económico 2024, del que la gobernadora Maru Campos adelantó, hace unos días, que rondaría los 99 mil millones de pesos.

En la fecha límite para mandar al Legislativo el paquete de ingreso y gasto del año próximo, ayer sólo eran pulidos los detalles para enterar a los legisladores del plan presupuestal que, previsiblemente, la mayoría de PAN y PRI habrán de sacar antes del día 15 de diciembre.

Entre esos detalles, sobresale al balance entre ingresos y egresos, el control del déficit presupuestal con estricta disciplina y el manejo ordenado de la deuda pública.

En el proyecto de la Ley de Ingresos es donde vendrán los golpes al bolsillo tan sólo con la actualización inflacionaria, pues al parecer no hay incrementos reales contemplados en los impuestos y derechos que cobra el Gobierno del Estado.

En cuanto al gasto, el incremento nominal será importante, alrededor del 7.5 por ciento, pues el año en curso lo presupuestado es de 92 mil millones de pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos aprobado a finales de 2022 por los diputados locales.

El incremento real, sin embargo, apenas rozará el tres por ciento, pues el índice inflacionario actual terminará acercándose al cinco por ciento, muy lejos de la meta que tiene el Banco de México en su política monetaria, acechada por fenómenos globales externos, principalmente.

Es modesto el incremento proyectado para el año próximo, pero sin duda es mayor y mejor que el cero crecimiento esperado hace unos meses.

***

No quieren hacer ruido todavía, por aquello de que apenas presumen un buen indicador de seguridad y los malandros de inmediato reaccionan, pero los mandos que dirige Julio Salas en la Policía Municipal traen buenas cuentas en los resultados del famoso Escudo Chihuahua.

Resulta que, si nada cambia este día, el mes de noviembre habrá de cerrar como uno de los menos violentos en la capital del estado, junto con el pasado mes de julio, en el que las incidencias de homicidio doloso, o sea las ejecuciones principalmente, cerraron en menos de 20.

De meses como enero o marzo, por ejemplo, cuando el número de muertos en hechos violentos llegó a superar los 40, o sea más de uno por día; en noviembre la cifra podría situarse ligeramente por encima de los 20, pero ni siquiera cerca de los 30, a menos que suceda algo extraordinario.

En el análisis interno de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), esto no es obra de la casualidad sino de un férreo esfuerzo de contención mediante la vigilancia 24/7 mediante la red del Escudo. Es más difícil que los delincuentes se atrevan a actuar si saben que pueden ser detectados.

Los resultados en esta materia seguramente serán determinantes a la hora de asignarle presupuesto a la DSPM, ahora que ha comenzado el jaloneo por los recursos del año próximo.