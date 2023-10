-Video: Cae “la del FBI” en Villa Juárez

-No fue extorsión, sólo error del sistema

-¿Y qué va a informar el diputado de Delicias?

-El pecado del Cine Azteca

De mucho han servido los grupos de vecinos organizados mediante redes sociales, sobre todo para protegerse de la inseguridad, ya que permiten tener evidencias de personas que, de manera constante, incurren en robos o daños a viviendas y propiedad ajena, como fue el caso de la colonia Villa Juárez.

Tenemos en nuestra versión digital de GPS el video del nuevo terror de la tradicional colonia, ubicada al sur de la ciudad: una mujer que ronda entre las calles 18 y 20, sembrando el miedo por sus agresiones, daños e intentos de robo, ya sea a peatones, negocios, domicilios y lo que se le ponga enfrente.

Fue hace apenas unos días cuando esta mujer en situación de calle hizo de las suyas, intentado robar en un domicilio a la fuerza. Los vecinos del sector la catalogan como una persona agresiva que padece de sus facultades mentales, ya que, para evitar arrestos y en sus delirios, se identifica “como parte del FBI”.

“Anda por toda la colonia nada más viendo qué se roba. Ahorita le llame la atención porque se estaba queriendo meter a un domicilio y se puso violenta, agarra piedras y las avienta a los vehículos y personas”, denunció el que comparte el video, donde puede verse que es trasladada en una unidad de la Policía Municipal.

“Le aventó piedras a mi hijo y dice que no le puedes hacer nada porque es mujer”, aseguró el quejoso, afectado como muchos habitantes del sector.

El detalle aquí no es tanto la denuncia, sino que los vecinos, al ver que no proceden en contra de este tipo de personajes en situación de calle, prefieren tomar acción mediante estos grupos, porque cada vez que causan algún daño o lesión, simplemente son puestos en libertad una vez que cumplen el tiempo de arresto.

Cierto es que la Policía Municipal de cada distrito tiene bien ubicado a este tipo de personas, por lo que el estar al pendiente de ellos, quizá podrían canalizarlos a sus familiares o a la instancia que corresponda, para que no sigan perturbando la paz.

No estaría de más algo de proactividad positiva.

***

Hace unos días, el abogado Julio César Valverde interpuso una denuncia en contra de una agente del Ministerio Público que, primero, invocó el derogado Código de Procedimiento Penales del Estado como fundamento de unas prevenciones hechas a un imputado y, segundo, utilizó ciertas expresiones que fueron percibidas como extorsión hacia el mismo.

La queja concreta del abogado fue que la agente del MP de la Unidad de Daños, Alma Angélica Meléndez Villegas, sustentó su requerimiento en artículos de una norma que dejó de tener vigencia desde 2016 y que, además, trató de extorsionar a su cliente pidiéndole dinero para no “mandarlo a la grande”, es decir, al Cereso de Aquiles Serdán.

Fue la licenciada Virginia Pamela Molina Díaz, en calidad de encargada del Despacho de la Unidad Especializada de Delitos contra la Integridad Física y Daños quien respondió la denuncia, deslindando a la agente Alma Angélica de cualquier responsabilidad.

Sobre la presunta extorsión, adujo que la agente no intentó amedrentar al imputado con mandarlo a la cárcel si no pagaba, ya que fue éste quien ofreció la cantidad de 10 mil pesos como pago parcial para una futura reparación del daño, pero no fueron aceptados por la representación social.

Vaya, sólo brindó una didáctica explicación del procedimiento que se sigue respecto a los convenios que la parte señalada como responsable puede seguir en caso de que reconozca el daño, pero no refiere si se investigó respecto a lo que dijo la agente y que es, en concreto, de lo que se queja el abogado.

Además, aseguró la licenciada que el gazapo en la ley citada se debió a “un error dentro de la plataforma digital intranet” que es la herramienta tecnológica en que se sistematizan las actuaciones del MP, agentes ministeriales y peritos, misma que está en proceso de actualización.

O sea que los agentes andan expidiendo documentos con errores, nunca humanos sino del sistema, pero de los que ellos ni se fijan, al parecer, y debe ser el imputado o su representación quien pesque los detalles para solicitar la reposición de los mismos.

***

A mediados de esta semana, el diputado local por el distrito de Delicias, el panista Roberto Marcelino Carreón, presentará su informe de trabajo, que de informe y de trabajo nomás tiene el nombre, porque nadie sabe lo que habrá de reportar a sus electores.

Algunos detalles llaman la atención de los panistas de la región, sobre todo de quienes ven perdido el distrito en 2024 si el PAN vuelve a regalarle la postulación.

En primer lugar, el legislador eligió para su informe el auditorio de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH. Es pequeño, pero para él le puede quedar grande, dado que trae en contra a grupos de su propio partido por el trato con la punta del pie que les ha dado.

Lo más grave es que tiene poco o nada que informar. Tiene asistencia perfecta a las sesiones del Congreso del Estado, pero rara vez fue visto en su municipio o en el distrito, hasta hace poco que le empezaron a picar las costillas para que hiciera presencia si quería la reelección.

Políticamente, además, está casi en cero con temas propios y sus gestiones son inexistentes o fallidas. No es gratis, pues, que los panistas de calle y hasta los encumbrados lo rechacen en su propia tierra.

***

Muy bien pudiera declararse al Cine Azteca, lo que queda de él, como un monumento histórico o artístico, pero contrario a ello, el viejo inmueble, próximo a cumplir 100 años, luce un letrero de renta, después de servir algunos años como sucursal de Scotiabank.

Estuvo mucho tiempo, 30 o más años, en el abandono y deterioro total, después de que dejó de funcionar como cine; luego fue rescatado por el banco, remozado, pero acondicionado para atender al público en dicho negocio; desconocemos si hubo supervisión alguna por el INAH, pero lo dudamos, toda vez que no aparece en el catálogo de monumentos o bienes inmuebles bajo cuidado oficial.

Revisamos el catálogo, donde hay mil 143 bienes a nivel estatal, 161 en el municipio de Chihuahua, y no aparece por ningún lado.

El pecado del Cine Azteca es haber sido construido en 1929, es decir, en el siglo XX, porque la Ley de Monumentos sólo protege de manera automática a los bienes construidos hasta el siglo XIX, aspecto que tendría que ser modificado para amparar los inmuebles de esos primeros años del siglo pasado, cuando aún era usada la cantera y los relieves en ella, de manera artística, como da muestra el mencionado cinema.

Tenemos la foto del letrero que luce la vetusta construcción, a un lustro de llegar a los cien años, sobre avenida Ocampo número 2601, en espera de un nuevo inquilino y al garete de protección oficial, aún y cuando muchísimos chihuahuenses recuerdan el viejo cine, que ya muestra de nuevo señas de vandalismo con grafiti en sus dos costados.