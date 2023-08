-Video: Chofer en cotorreo casi infarta a pasajeros

-Sobre banqueta los del traslado de valores

-Como era obvio, ni en Repuve el pirata

-Para qué estudiar con títulos fast track

Tenemos en versión digital de GPS un par de videos cortos que fueron puestos a circular en redes sociales, donde es exhibido el chofer del camión 309 de la ruta Nombre de Dios, quien en su trayecto del norte al centro de la ciudad hizo más paradas de las debidas nomás para cotorrear.

Una pobre usuaria del transporte público subió un primer video desesperada por el tiempo que llevaba a bordo de la unidad, mientras el despreocupado chofer llegaba tranquilamente a una ferretería; antes también había parado por los burritos y el resto del trayecto lo avanzaba lentamente.

“Adivinen quién se volvió a bajar a cotorrear”, escribió la pasajera en otro video cuando el chofer se fue por cambio o a la tiendita o lo que fuera, ya en la zona centro, atrás del hotel Apolo Dorado, mientras arriba en el calorón todos los usuarios casi estaban infartados del coraje.

Pues resulta que no es un caso aislado, según lo que denuncian los vecinos de la colonia Quintas Carolinas, que junto con la Atenas y Real de Minas son colonias afectadas por dicha ruta.

Los camiones Nombre de Dios no están circulando desde hace semanas cada 15 minutos, como era la frecuencia normal antes de esta crisis que viven en la actualidad. Duran hasta una hora en pasar por dichas colonias, en especial el llamado inverso, que va del norte al sur.

Los montoncitos de gente esperando por una hora o poco más es una escena común, a pesar de que es una de las rutas con mayor demanda y, por lo tanto, la que dispone de más unidades para cubrir sus recorridos desde el amanecer hasta la noche.

Hace tiempo hubo quejas por este mismo problema y a los pocos días quedaron corregidas. Pero ahora vuelven a surgir después de semanas de fallas, a veces ocasionadas por los mismos choferes porque, por sus pistolas, se cortan antes o se les hace tarde, se van a comer o al cotorreo mencionado.

De esas quejas hay muchas en el grupo de Facebook de los vecinos de Quintas Carolinas (también hay imágenes en GPS versión digital). No es sólo de una hora en adelante, sino que desde las siete u ocho de la mañana tienen que andar cazando los camiones porque si no, no los alcanzan.

La autoridad de Transporte del Estado tiene varios meses sin inspeccionar a fondo los recorridos, tal vez por estar centrado en revisar las condiciones de las concesiones. Pero también trabajo en tierra hace falta, no nomás atrás del escritorio.

***

Deben tener forzosamente un protocolo de actuación los choferes de camiones de valores, que brindan el servicio en esta ciudad.

No creemos que dentro de esos protocolos esté el violentar las normas de vialidad, utilizando espacios prohibidos para estacionarse.

Es más, al estacionarse de manera indebida, ellos mismos se colocan en riesgo y generan un peligro innecesario en los transeúntes, que ni la deben ni la temen.

Tenemos una imagen que tomó uno de nuestros fotógrafos en la esquina de la Independencia y Bolívar, en donde puede apreciarse a la unidad de transporte de valores 121, con placas 66-AR-8X, sobre la banqueta, con la señalética en amarillo fosforescente de no estacionarse.

Podrá decirse que lo hacen por seguridad, el acercarse al lugar donde van a recoger el dinero, que en este caso parece ser la caja de la estación del Bowí, pero no es argumento para pasar por alto las normas de vialidad, a la que todos estamos sujetos, incluso ellos.

***

La noche-madrugada del sábado un camión proveniente de Ciudad Juárez y con rumbo a Torreón, se quedó tirado por descompostura mecánica en el libramiento oriente, a la altura del kilómetro 20.

Como era de noche, pues los pasajeros poco se preocuparon, pensaron que el problema sería resuelto en unas horas; durmieron –o dormitaron- la mayoría de ellos durante un buen rato y al despertar se dieron cuenta que el chofer no estaba, igual que varios pasajeros.

Hubo mucha preocupación, y empezaron a pedir ayuda. No tenían alimentos ni agua siquiera, por lo que utilizaron las redes sociales, hasta que el tema llegó a los medios de comunicación y se hizo el escándalo.

Tardó más de 12 horas la Guardia Nacional en hacerse presente, mucho después que la solidaridad de conductores de plataforma. Es más cuando llegó la GN, ya había llegado otro camión también pirata para llevarse a los pocos pasajeros que quedaban aún en el camión tirado.

Como era de esperarse, el camión no tenía sus papeles en regla. Nosotros lo confirmamos en el Repuve, donde no aparece registrado como lo evidenciamos con la captura de pantalla.

Puede haber muchas razones de que las placas no aparezcan en dicho registro, pero es evidente que es una raya más al tigre de las irregularidades con las que funcionan estas líneas de transporte, con unidades viejas y en malas condiciones, sin la mínima supervisión, hasta que ocurre algo.

***

Ahora que los estudiantes de todos los niveles educativos han regresado a clases, también han resurgido aquellos vivales que ofrecen la posibilidad de tener certificados de estudios pero sin los estudios, así nada más, con un módico pago.

En la versión digital de GPS tenemos imagen de una persona que vende certificados de preparatoria para “ayudar” a la gente a conseguir trabajo o subir de puesto. El trámite queda en media hora con la aclaración de que el valioso documento únicamente servirá para trabajar.

La venta de certificados de estudios de media superior y hasta títulos universitarios en redes sociales no es nada nuevo, pero preocupa que a la fecha haya quienes saquen provecho de la necesidad de las personas sin que nadie les ponga un alto.

Muchas personas no concluyeron sus estudios de preparatoria por múltiples razones, quizá falta de recursos o apoyo de sus entornos familiares por lo que buscan el papelito que les permita acceder a un mejor empleo. Pero esto no puede ni debe ser usado como fuente de ingresos por algunos abusones, que colocan a sus “clientes” en la comisión de un delito que los puede llevar a la cárcel o muy cerca de ella.

***

Municipio y Ficosec armaron una bolsa de recursos por 38.5 millones de pesos para financiar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan con programas para la erradicación de la violencia, con el fin de llegar a la raíz de los factores sociales que detonan la criminalidad.

Las acciones para fortalecer el tejido social a realizar directamente impactan en la disminución de la incidencia delictiva. Precisamente en la última semana se dio la detención de un sujeto que involucró a sus dos hijos menores de edad en una banda dedicada al robo de vehículos.

Aunque hay casos alarmantes como éste, de acuerdo a los propios datos del Observatorio Ciudadano de Ficosec, los indicadores mejoran. Al iniciar su régimen la presente administración municipal de origen panista, la ciudad de Chihuahua se colocaba a nivel nacional en el lugar 39, y ahora paso al lugar 46. En otros delitos como el robo a vehículo, la ciudad ocupa la posición 105.