-Video: El ataque a Catedral y sus “santitos”

-El cómo y cuándo destrozar

-Actúa “El Patito” como si fuera el Cobach de él

-Riesgoso y descarado vínculo de Morena

La agresión del 8M llegó hasta la misma Catedral, pero no en manos de las “radicales” que marcharon, sino por parte de una solitaria joven madre de familia acompañada de su hijo menor de edad, diez años cuando mucho.

Traían ambos pintura color rojo en un recipiente, con el cual mancharon la puerta principal, la cantera y algunos de los santos.

Cuando ya no pudo -o más bien no quiso- seguir untando la pintura con sus manos, simplemente la lanzó, arengando a las participantes a la marcha, “vengan vamos a destruir esto”. Imposible no observar que estaba francamente fuera de sus casillas.

Tenemos el video en nuestra edición digital en el cual pueden apreciarse los hechos, que cuatro feligreses trataron de impedir y terminaron igual, manchados de pintura.

No forcejearon con ella ni mucho menos, ni utilizaron la fuerza. Ella exigía que se hicieran a un lado, porque de nada servían sus edificios ni sus santos, gritando que no se le tocara. Los feligreses le rociaron agua bendita; a unos metros, el niño volteaba al cielo y decía “Dios no existe”.

***

Los hechos ocurridos durante la marcha están lejos de ser espontáneos. Tenemos una foto en la cual aparece una persona con chaleco de seguridad, de esos naranjas, que nos dicen es una de varias que ordenaban cuándo atacar y dónde.

Cuando llegaron a estas instalaciones de El Diario, algunas espontáneas se dirigieron antes de la orden dada, y fueron regresadas. Fue hasta que estaba avanzado el contingente cuando vino la orden de iniciar con el espectáculo de destrucción, ocurrido a lo largo de la avenida Universidad.

Mientras son efectuadas las indagaciones, están siendo atendidos los destrozos en vidrios y madera, las pintas sobre cantera así como las secuelas del fuego que afortunadamente no se propagó en Palacio de Gobierno, aun y cuando había mucho material inflamable, escritorios, computadoras, sillas, el mismo “site” con los servidores. El daño pudo ser mayor.

El incendio fue provocado con las mismas cartulinas donde las mujeres protestaban –paradójicamente- en contra de la violencia, sobre ventanas antiquísimas protegidas por pintura de aceite. No ardieron rápido no sabemos por qué razón.

Fue un acto muy peligroso.

Recordemos que un incendio acabó con el primer piso de Palacio e incluso parte de la planta baja, en los lados de las calles Vicente Guerrero y Libertad.

En aquel entonces, el sábado 21 de junio de 1941, estaba en Palacio el archivo general del estado, que contenía a su vez el archivo colonial. Todo quedó hecho cenizas.

Las crónicas de aquel entonces narran que aunque llegaron los bomberos poco pudieron hacer, más que evitar que se expandieran las llamas y se perdiera todo el inmueble.

***

La marcha del 8M generó todo tipo de reacciones, está claro que todos los comentarios estaban llenos de indignación, tanto por la violencia de género que se denunció legítimamente por las mujeres como por el límite que sobrepasó la manifestación.

Pronto hubo posicionamiento de la gobernadora Maru Campos y el alcalde Marco Bonilla, quienes lejos de criminalizar la acción, dieron una justa dimensión a lo sucedido, pues cuando se pone en riesgo la integridad de las personas, el tratamiento tiene que ser diferente y se debe actuar para proteger a las personas que pudieron estar en riesgo ante el fuego y los destrozos que generaron los infiltrados.

Fue notorio que la violencia escaló y la autoridad tendrá que hacer lo propio para que haya consecuencias contra los responsables que ya empiezan a ser identificados.

***

Así nomás por decisión propia; como dice la clásica frase, por sus pistolas, los directivos en el estado del Colegio de Bachilleres suspendieron actividades administrativas completamente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Es posible que la Secretaría de Educación hubiera estado de acuerdo hasta sin problema pero el director general de los Cobach, Humberto “El Patito” de las Casas, no tuvo siquiera la cortesía de avisar.

Hubo sorpresa en Educación y hasta algo de molestia en el despacho principal de Palacio de Gobierno porque no es la primera vez que “El Patito” envía mensajes de que el Cobach no es entidad pública sino de él solito.

¡Faltaba más!

***

En las ciudades medianas del estado, Delicias, Parral y Cuauhtémoc, ha sido visible una práctica descarada de Morena de ofrecer servicios, que van más allá de las gestorías, propios del Gobierno federal, en el ánimo de vincular más al partido con la 4T.

No es malo, de entrada, hacer estrategias que liguen la identidad de un partido con algún nivel de gobierno. Finalmente los partidos existen para llegar y permanecer en el poder, realidad que sólo los hipócritas se niegan a ver, reconocer y aceptar.

Pero la especie de delegaciones que tiene la dirigente estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa en algunos puntos de la ciudad, han cruzado esa línea, al grado de ofertar ayudas sociales e incluso servicios del IMSS y del ISSSTE, en las mismas oficinas partidistas.

Caen en el exceso al asumirse las oficinas partidistas como instancias de gobierno, lo que no sólo está mal en cuestión de imagen, dado que los ciudadanos no son tontos, sino en el terreno jurídico, dado que todas las entidades de interés público tienen funciones legales específicas.

No hay norma alguna que diga que el ISSSTE es de Morena o del PRI, como tampoco que cualquier otra instancia gubernamental sea propiedad de determinado partido. Al contrario, hay sanciones claras a quienes violan las disposiciones que separan la actividad gubernamental administrativa y la partidista.

Entonces, es muy riesgoso y descarado el vínculo de Morena con la labor gubernamental que ha sido reforzado en la gestión de Granados, según quienes han detectado consecuencias negativas de la fallida estrategia de presentar al partido como sucursal de las dependencias federales.

O sea, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre, porque perder los equilibrios y asumir con fanatismo una gestión gubernamental vista como fallida en muchas regiones, no es saludable ni para unos ni para otros.

***

Hay tres vehículos en uno de los sótanos para empleados del Tribunal Superior de Justicia, que acumulan kilos de polvo.

Supuestamente forman parte del parque vehicular con que cuenta dicho órgano de gobierno para cumplir con ciertas tareas que requiere vehículos utilitarios, como mensajería por ejemplo.

Dos de ellos, una pickup Chevrolet y un Ford que tal vez sea un Fiesta, se acomodan a esa descripción de ser utilizados para esas tareas, pero un tercero, que es una SUV de la Chevrolet, más bien parece haber sido destinada en su momento para algunos de los altos funcionarios.

Para que hayan acumulado tal cantidad de polvo visible en foto que publicamos en nuestra edición digital, deben haber pasado no meses, sino años, particularmente porque están dentro del sótano protegidos del sol y los aironazos.

Checamos la placa de uno de ellos y están al corriente en la cuestión de revalidación. Parecen vehículos en buenas condiciones, desconocemos la razón entonces de estar en ese sitio, ocupando un espacio importante de estacionamiento, que ya quisieran algunos de los empleados.

Si no están descompuestos, vendrían muy bien en una área ajetreada como la actuaría, y si están inservibles, deberían haber sido ya reparados o echados al kilo.

Alguna explicación existirá al respecto por parte del área administrativa.

***

Cobrar la Beca Benito Juárez que es entregada a estudiantes es un verdadero suplicio para los beneficiarios del gobierno federal, pues únicamente pueden realizarlo en Banco Azteca.

El gobierno federal tomó la decisión de limitar los establecimientos donde los jóvenes pueden acceder a las becas, supuestamente debido a las denuncias de fraudes cometidos en los cajeros que antes ofrecían el servicio.

Sin embargo, son pocas las sucursales de Banco Azteca en la ciudad y la única alternativa alterna es Chedrahui, que no existe aquí. Por este motivo, las sucursales del banco se saturan, considerando que en todo el estado hay cerca de 191 mil estudiantes que reciben esta beca.

No es el único caso donde los beneficiarios de programas del Bienestar tienen problemas; aunque los adultos mayores pueden cobrar sus becas en los bancos de la dependencia y todas las instituciones financieras, las filas generadas llegan a ser kilométricas de manera inexplicable.

Tenemos foto reciente en la sucursal localizada en la calle Ernesto Talavera y Roque J Morin, en el Banco del Bienestar, donde tuvieron por horas las personas de la tercera edad en el sol, junto con discapacitados.

Están muy sentaditos para llevar un orden y poder acceder en su momento al minúsculo banco, donde apenas caben unas cuantos cuentahabientes.

Jóvenes y adultos mayores por el mismo rasero del maltrato para ir a recoger el apoyo que legal y constitucionalmente les corresponde.