-Video: El golpe del magistrado al corralismo

-La comandante puso en riesgo a su tropa

-Muestra músculo Juan Carlos Loera

-Va Marco Quezada por el origen

Es definitiva la suspensión que regresa a la sala penal al magistrado Jorge Ramírez, a quien veremos seguramente en su despacho a partir de hoy, si no es que lo hizo desde el fin de semana.

Significa un golpe contundente en el rostro de Javier Corral, quien no debe dar crédito a lo que está ocurriendo.

Persiguió al magistrado por cielo, mar y tierra, espulgando cada tarjeta de crédito y actuación en su función pública, hasta que encontró alguna inconsistencia y lo metió a la cárcel, violando con flagrancia su fuero.

El video aquel donde es detenido se convirtió en viral. Lo tenemos hoy de nuevo en versión digital de GPS

Le pregunta el magistrado al comandante Ginés García, si lo va a detener pese al fuero; al estilo gorila, el policía le respondió: “Usted lo que no quiere es que salga en los medios.

Va a quedar así”.-¿Me va a detener? Sí, le contestó el pseudoguardián de la ley que se pasó por el arco del triunfo el mandato de un juez federal. De ahí, al Cereso sin escalas.

Lo querían de inicio para la foto. La arbitrariedad terminó por ser invalidada por un tribunal federal, que le concedió la razón al magistrado, en cuanto a la protección que tenía al momento de ser arrestado en el exterior de un centro comercial. Fue caprichosa la detención en aquel entonces.

Fue liberado, pero más tarde llegó la segunda detención en el aeropuerto de la Ciudad de México que lo mantuvo fuera de su sala y con un grillete electrónico recluido en su domicilio.

Al rato veremos a Corral en las mismas, a César Peniche, a Paquito González o a la misma fiscal anticorrupción Gema Chávez, o inclusive a la jefa de los penales, Nora Angélica Balderrama, que le hace la vida imposible a los detenidos en los expedientes equis.

No lo sabemos a ciencia cierta, pero lo burdo de la actuación va preparando las vísperas, cuando la administración está por concluir y con ella todo el poder que otorga una gubernatura.

***

Hizo sentir músculo Juan Carlos Loera en su registro ante el Instituto Estatal Electoral (IEE), y antes con sendos eventos que no dejan ninguna duda de que se encuentra en la contienda.

Esa diferencia de diez o pocos menos puntos con la alcaldesa con licencia, lo colocan en la batalla, más cuando presenta una operación cicatriz exitosa. Imposible dejar de mencionar la presencia de Cruz Pérez Cuéllar, el aspirante morenista al ayuntamiento de Juárez, y férreo contendiente a la candidatura interna a la gubernatura.

Espaldarazo también de Armando Cabada, alcalde con licencia de la fronteriza ciudad y uno de los principales activos morenistas, nueva adquisición, en competencia por una diputación.

Otro alfil importante, Marco Quezada, en primera fila, en la asunción de Loera como abanderado. Marco es, junto con Cruz, el cierre de pinza para tratar de reducir la ventaja que hasta el momento muestran los estudios demoscópicos en favor de Maru Campos. Todo ello en un contexto de tres sesiones de Consejo casi simultáneos, el de Nuevo Alianza, el del PT y el de Morena.

Prácticamente utilizó todo el Centro de Convenciones el aspirante a gobernador para poder operar la presencia de cientos de personas, guardando la sana distancia...hasta donde se podía.

El registro ante el órgano electoral ocurrió con la formalidad del caso, eso sí, sin distancia social, sólo cubrebocas...hizo mitin con plataforma y todo afuera del órgano electoral. La principal oferta, los beneficios materializados por la Cuarta Transformación a través de beneficios a decenas de miles de personas por todo el territorio estatal.

Hay rebelión en el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Policía Ministerial, el mismo que estuvo a cargo del fallido operativo de la semana antepasada en el fraccionamiento de Pensiones Civiles del Estado. Los agentes acusan a la comandante Verónica Aragón de haberlos puesto en riesgo excesivo con las órdenes de acudir desarmados al desalojo, al que fueron convocados mediante mandamiento judicial y en apoyo a los actuarios de un juzgado.

Como ya se sabe, menos de una decena de agentes fueron sometidos por cientos de vecinos que, enfurecidos por la orden de desalojo contra algunas familias, lapidaron sus patrullas y agredieron a los elementos.

Momentos más de órdenes sin sentido de Aragón, aseguran, hubieran provocado un linchamiento con consecuencias fatales. La orden más polémica de la comandante fue que subieran los muebles de los afectados en las patrullas de la Policía Ministerial, lo cual era innecesario porque había camiones de mudanza para tal efecto.

Sin embargo, se cargaron las unidades de forma irregular con los bienes y ello agravó la ira de los vecinos.

Pero lo del fraccionamiento de PCE es sólo un botón de muestra del pésimo manejo que hay del grupo ministerial que por órdenes de Aragón; tal vez avaladas por sus superiores, ya se acostumbró a hacer perdedizos decomisos de bienes y de dinero. Como otros tantos agrupamientos policiacos, éste no ha estado exento de señalamientos por apropiarse de los bienes de personas detenidas.

Eso ha llevado incluso a la consignación de algunos elementos, en hechos que son ampliamente conocidos entre los mismos policías, aunque sólo se manejen con reportes confidenciales. Por ello,

pues, es que la tropa puesta en riesgo pide la cabeza de la arrogante comandante de Patrimoniales.

*El expresidente municipal de Chihuahua y hoy abanderado para el mismo cargo, pero por Morena, Marco Adán Quezada, trae una que otra sorpresa bajo el brazo. Ha tendido puentes con sus formadores e impulsores primeros, tratando de regresar al origen, que nunca ha abandonado pese al cambio de siglas. Busca de ellos el exmunícipe, si no un respaldo abierto, al menos sí la consideración del respeto que durante largos años se prodigaron mutuamente.

Es un intento de propiciar un tránsito reencontrado con ellos, probablemente no en el activismo abierto, pero sí en la asesoría, la guía necesaria en estos menesteres. Entre esos formadores, no sabemos específicamente que sea Reyes, pero se interpreta que es él porque fue no únicamente su tutor político, sino también padrino de uno de sus hijos.

Es un mensaje claro de acercamiento a los exgobernadores Patricio Martínez y José Reyes Baeza, al borde del inicio de las campañas.

***

Han sido los años de gobierno de Javier Corral los más violentos de la última década. Inclusive, rebasó con mucho la estadística fúnebre de su odiado enemigo César Duarte.

Los datos son irrefutables, pertenecen al Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública y fueron proporcionados por la misma Fiscalía General. Desde 2016 la incidencia en el delito de homicidio doloso ha sido imparable. Le entregaron la estadística con 33 muertos por cada cien mil habitantes.

En un año la subió a 42, en dos a 48 en tres a 57. Para 2020, eran asesinadas 60 personas por cada cien mil habitantes....y este año ya pinta igual. Ocupa Chihuahua el tercer lugar nacional en homicidios dolosos, sólo por encima tiene a Baja California y a Colima, éste último con distorsión estadística debido a su tamaño de población.

En enero ya tenemos 4 homicidios por cada cien mil habitantes, Baja California lleva seis y Colima igual, 6. La seguridad está destrozada por las medidas erráticas que se han adoptado, sin ton ni son.

Ahí está la decisión autoritaria de desplazar a las policías municipales, donde perdió tiempo y dinero valioso, en lugar de fortalecer a la corporación estatal.

Luego creó a la Secretaría de Seguridad, sólo porque alguien le recomendó que debería tener una igual que existe a nivel federal, pero teniendo como base a la Comisión Estatal de Seguridad, y elementos provenientes de la PGR, fue un fracaso. Gasto millonario inútil. Por eso no extraña que la estadística sea sombría y para llorar.