-Video: ‘No traen nada, güey’... Y ya los habían matado

Mauro Miguel Rocha recibió nueve disparos que le arrebataron la vida cuando iba al volante de una vagoneta en la carretera Jiménez-Torreón, mientras que su acompañante, Luis Fernando Maldonado, recibió seis. Todavía respiraba y echaba sangre por la boca cuando sus asesinos abrieron la puerta del vehículo.

Varias ráfagas fueron dirigidas al automotor, en una persecución de menos de dos kilómetros. En material videograbado hay registro de cerca de un centenar de detonaciones, salidas de una o dos camionetas, las unidades 332301 y 332303 de la Guardia Nacional (GN). Los hechos son del primero de enero de 2023.

En un video que publicamos hoy de nuevo en la edición digital por su importancia presente -recuperado del archivo del día 10 de enero del año pasado, porque transcurrió más de una semana entre el incidente y su difusión- puede apreciarse la actuación de varios elementos de la GN en los hechos.

Pueden verse y escucharse las ráfagas, la polvareda levantada, la lastimosa llegada de un cadáver como piloto de la unidad balaceada hasta el hundimiento a un costado de la carretera, donde terminó la marcha y la vida de los dos jóvenes atacados por los federales.

Un reporte de la Fiscalía Zona Sur asentó más de 40 indicios de disparos en la vagoneta de la marca Fiat, tipo Palio, modelo 2020, en la que circulaban las víctimas. Nunca fue confirmado oficialmente si tenía reporte de robo, pero fue una versión que trascendió, como para tratar de paliar las críticas al exceso de la GN.

Rocha Saucedo no tenía signos vitales cuando los guardias nacionales abrieron con extrema precaución las puertas del vehículo. Un disparo le pegó en el corazón y otros dos en la cabeza, así que había encontrado la muerte segundos atrás, para dejar la unidad sin control.

Maldonado Barrón respiraba con dificultad antes de quedar inconsciente, según el reporte inicial levantado por el Ministerio Público en la entrevista con testigos. Un balazo en la cabeza y varios en el tórax hacían inevitable su muerte.

El joven, que también rondaba los 20 años apenas, alcanzó a recibir auxilio de paramédicos enviados de una caseta de peaje. Tenía débiles registros de vida durante el trayecto en ambulancia, así que su deceso quedó inscrito oficialmente en el Hospital Regional de Jiménez.

***

“No traen nada, güey”, dice uno de los agentes de la GN al revisar la parte trasera del vehículo después de haber cosido a tiros a los tripulantes de la vagoneta.

Quedó registro en video, en el segundo 40, de la desafortunada expresión del sujeto de aspecto militar, con el uniforme camuflado claro que nerviosamente acudía a revisar la unidad.

Al encargado de abrir las puertas le cuida las espaldas uno de sus compañeros, que no deja de lado su rifle reglamentario y, también nervioso, parece estar convencido de que había matado a un par de rivales y no a dos jóvenes inocentes.

“Cómo no”, responde al que le informaba que no traían nada. “Mira, mira...”, agrega al revisar la puerta del lado del conductor y después de buscar en la parte de abajo, donde están los pedales de freno y acelerador. “Guantes, guantes...”, expresa en la parte final.

Cero registro de armas, drogas o lo que fuera que hiciera pensar a los federales de la Guardia Nacional que eran sospechosos a los que debían detener, sin mayor evidencia de algún delito y con nulo apego a la Constitución, que claramente asienta la prohibición de molestar a los ciudadanos sin una orden judicial de por medio.

Al caso le siguió, desde entonces y hasta la fecha, un impresionante hermetismo de parte de la institución federal creada durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador, para relevar a la corrupta Policía Federal que venía de los tiempos de Felipe Calderón...y antes.

La opacidad oficial cubrió el suceso totalmente durante nueve días. Luego, la GN, que pareciera actuar bajo el fuero militar y no civil, en una ínsula particular fuera del Estado mexicano, ocultó las investigaciones que sobre sus agentes realizó la Fiscalía General de la República (FGR).

A un año de los hechos, sabemos hoy, pero no por la GN sino por investigaciones propias de El Diario, que han sido detenidos 11 agentes que participaron en los hechos, aunque apenas son tres los acusados de disparar contra los jóvenes. En el material videograbado parece haber evidencia de una actuación casi tumultuaria. Júzguelo Usted con el material gráfico presentado.

Mañana lunes habrá audiencia para vinculación, o no, de los detenidos, solo tres por disparar y matar, y los once por alterar las evidencias en le escena del crimen.

Inclusive a las familias de las víctimas les han sido regateados los expedientes respectivos.

***

En Delicias, ocho de septiembre de 2020, los militares de la GN mataron a Jessica Estrella Silva Zamarripa y dejaron gravemente herido a su marido, Jaime Torres. Su delito: participar en una protesta social, la defensa del agua de las presas La Boquilla y Las Vírgenes.

El caso, aunque hay detenidos, está en la opacidad, juzgado no en instancias civiles sino militares, de donde nadie, nunca, sabrá lo que ocurre en realidad.

En Juárez, 19 de noviembre de 2021, fue asesinado un joven que cruzaba de El Paso al lado mexicano por el puente del centro. Era jardinero en zonas residenciales de la ciudad estadounidense, pero los militares de la GN aseguraron que traía dos armas con las que les apuntó. Cero evidencia, cero transparencia.

La muerte del joven quedó impune, dado que, pese al reclamo público de los familiares y una muy posible alteración de la escena del crimen, el Ministerio Público Federal dictó el no ejercicio de la acción penal. La cobija envolvió por completo a los responsables, finalmente federales igual que la Fiscalía General de la República.

En 2022 no hubo más casos de excesos de la Guardia Nacional, pero en 2023 resurgieron con fuerza. El primer día del año fueron los dos jóvenes parralenses asesinados en Jiménez, como si el no obedecer un comando verbal fuera motivo suficiente como para una ejecución extrajudicial.

El 25 de julio del año pasado, Sergio Rafael Carbajal Rivera pagó con sangre el temor de detenerse en un retén de la GN cuando circulaba por el peligroso Valle de Juárez en medio de la oscuridad. Ese “delito” también le costó la vida.

Luego, el nueve de octubre, en una repartidera de culpas entre la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron abatidos en el desierto juarense unos migrantes, Elvis Barrientos y Margarito Canto, ambos de Guatemala, confundidos con “polleros”.

Las balas fueron cortesía del Ejército, pagadas con el dinero que tributan los ciudadanos a la Federación. El crimen en completa impunidad o escondido en los sótanos de la justicia militar.

***

Parece un cliché en las críticas al pobre desempeño federal en materia de seguridad, pero es imposible no recurrir al dicho “abrazos, no balazos”, que popularizó López Obrador al comienzo de su administración, fracasada en este renglón y en otros, pero principalmente en la insoslayable tarea de regresar la paz al país.

Habría que complementar ese “abrazos, no balazos”, con el agregado de que sólo aplica para la delincuencia. Es para los Ovidios, “la chapiza”, “los menchos”, “la familia”, “la empresa” y las ene mil denominaciones de los grupos criminales; los ciudadanos normales no parecen tener ese privilegio, a la luz de los hechos.

Es incorrecto acusar de algo a los que ya están muertos. Aun en el supuesto, casi imposible, de que fueran posibles delincuentes, las ejecuciones extrajudiciales son evidentes en casi todos los casos. Son también prueba irrefutable del fracaso institucional que vive la GN.

Desconocemos si este casi territorio político autónomo que es la Guardia Nacional, igual o peor que el oscuro fuero militar que frecuentemente está ligado a su actuación, rinde cuentas al Presidente o a su mando civil que en teoría es la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.

Pero es un hecho que no rinde cuentas al pueblo al que se debe. No lo hace. La sociedad resulta irrelevante, indigna de tener una institución ya no se diga eficiente, sino sensible, abierta, transparente, capaz de reconocer sus errores y trabajar en corregirlos.

Ha sido la Guardia Nacional una copia, con diferentes colores solamente, de la desalmada Policía Federal que funcionó de 2009 a 2019, con cambios que quedaron en el discurso.