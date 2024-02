-Video: Tras robo del Rolex, aparece en el Super Bowl

-La pelea multi millonaria en Transportes Soto

-Sus amigos le pegan a morenista en Delicias

-La retención sospechosa de pipa en el Lombardo

Ni la historia de amor de la cantante Taylor Swift y su novio jugador de los Jefes de Kansas, Travis Kelce, llamó tanto la atención de los chihuahuenses en el Super Bowl más que la aparición del protagonista de aquel robo de un Rolex en el Dos Aguas de Distrito 1.

Es más, ni el quarteback Patrick Mahomes tuvo tantos reflectores como Jorge Pak, quien es identificado como el hombre que denunció el hurto ocurrido en aquella noche de agosto pasado, cuando dos sujetos con cubrebocas le quitaron el relojito valuado en unos 25 mil dólares (450 mil pesos a precios actuales).

Tenemos en la versión digital de GPS el video correspondiente, donde aparece el que, nos aseguran, es el denunciante del robo del Rolex. Pak es un ciudadano con negocios y amigos aquí en Chihuahua.

El marco del video es el Allegiant Stadium de Paradise, Nevada, en la zona conurbada de Las Vegas, donde el pasado domingo los de Kansas le hicieron honor a su nombre al pasar en tiempos extras por encima de los 49s de San Francisco.

El denunciante luce muy contento mientras posa para la cámara y medio baila Just Around de House of Pain, la canción que alcanza a distinguirse en el festivo ambiente. Todo un misterio quien le acompaña en la imagen.

Ojalá que Pak le haya apostado a Los Jefes, porque si puso su dinero del lado de los hombres comandados por Brock Purdy tendrá otra pérdida encima aparte de la joyita robada en Chihuahua, en un caso que sobresalió por lo extraño, dado que los presuntos asaltantes parecían ir directo por el reloj y su portador, no por otra cosa.

Sobre ese robo, por cierto, nos reportan que la carpeta de investigación sigue abierta con evidencia importante de los responsables de lo que inicialmente fue manejado como un increíble atraco a la vista de muchos comensales, aunque después el caso terminó perdiéndose en un montón de especulaciones.

Por ahora sigue sin resolverse; dicen que puede haber incluso posibles identidades de los sospechosos que, desde luego, no han vuelto a aparecer por la exclusiva zona residencial y comercial, considerada de las más seguras de la capital.

En fin, ahí quedan para el anecdotario las andanzas del dueño del Rolex y la actualización del extraño hurto en el lujoso, caro y no tan bueno Dos Aguas.

***

El lamentable caso del conductor Víctor Gutiérrez, empleado de Transportes Soto e Hijos S.A de C.V, puso los reflectores encima de la empresa que el pasado viernes llamó al bloqueo de la carretera Chihuahua-Juárez, como medida de protesta por el ataque mortal contra el operador.

No parece ser el fondo ni alguna causal relacionada con la muerte del chofer hasta el momento, pero resulta que el grupo enfrenta una grave pelea familiar interna que llegó hasta las instancias de justicia, pues los hijos pelean la herencia que dejó su fundador, don Ignacio Soto Domínguez.

Pudimos confirmar la existencia de una querella presentada por el director de Transportes Soto, Omar Soto, contra un hermano, por el delito de administración fraudulenta, por problemas internos en la gestión de la empresa que involucran supuesta falsificación de documentos y otras acusaciones.

El fondo del tema es la lucha por la herencia que dejó Soto a sus hijos, un grupo de gran tamaño con operaciones en México y Estados Unidos. Nada más la querella es por el orden de los 450 millones de pesos, según lo que pudimos confirmar en las instancias investigadoras y dentro de la propia empresa.

Hay que insistir en que nada de esta denuncia por la vía penal entre hermanos y socios se ha ligado hasta el momento con el ataque sufrido por el conductor del tráiler, ocurrido el pasado viernes cerca de Villa Ahumada, lo que causó el bloqueo de casi 24 horas de la carretera.

Sin embargo, esto enrarece el extraño caso del ataque contra el conductor de la unidad de carga, que contaba con equipo de video cuyo material Transportes Soto no quería entregar a las autoridades, a pesar de la delicada investigación iniciada tras los disparos contra Gutiérrez, en lo que evidentemente no fue un asalto ni un robo.

***

La regidora deliciense, Rocío Beltrán del Río, una de las aspirantes a ser candidata a presidenta municipal por Morena para Delicias, fue denunciada por actos anticipados de campaña, nomás porque se le ocurrió promoverse con algunas cuantas lonas por la ciudad.

No hizo otra cosa la morenista (exverde y de raíces panistas por su papá exalcalde) que subirse a la tendencia de otros tantos personajes multicolor, que desde hace meses han inundado la región de espectaculares y anuncios de todo tipo.

Sin embargo, fue a ella a quien le cayó uno de los primeros reclamos por promover su función como edil deliciense, obviamente con la intención de posicionarse y decir presente en la contienda morenista para definir la principal candidatura municipal.

Pues bien, contra lo que pudiera pensarse, no fueron priistas o panistas los denunciantes de Beltrán del Río, sino sus propios “amigos” del partido guinda, con quienes convive más a fuerzas que con ganas.

En el pueblo chico hablan de que fue la gente de la doctora Nora Agüeros, dirigente morenista, la impulsora de la queja presentada ante la Asamblea Municipal del Instituto Estatal Electoral, que actualmente integra el expediente para determinar si hay infracciones a las normas y si es procedente alguna sanción.

El dato resulta interesante por el conflicto interno morenista en una región en la que nomás no acaba de crecer ni consolidarse, pero que es reflejo de lo que ocurre con el partido de la 4T, donde suelen ganar las pasiones a los acuerdos.

***

Es por lo menos sumamente sospechosa la presencia de varias unidades de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y personal con camuflaje militar, al parecer de la Guardia Nacional y/o Sedena, custodiando una pequeña pipa en el estacionamiento de un conocido centro comercial.

De dicho acontecimiento, del cual tenemos imagen enviada por uno de nuestros lectores, no se informó al respecto por ninguna autoridad, ya sea de seguridad preventiva o bien ministerial; es hora que no llega el clásico boletín.

Dicho operativo en el cual intervinieron cuando menos una decena de uniformados de ambas corporaciones civil y militar, ocurrió pasado el mediodía, en el cruce del periférico Lombardo Toledano y Avenida Juan Pablo Segundo.

Ahí retuvieron al conductor de la pipa y no se sabe si a más personas, porque de la imagen enviada pareciera que hay más civiles en la pequeña área donde están los agentes del orden.

En dicha zona no sería nada extraño encontrar huachicol, porque ya en anteriores ocasiones ha ocurrido el decomiso de pipas y detención de personas dedicadas a la extracción ilegal de gasolina.

A esas mismas horas en que estaba el personal de la SSPE y los elementos militares, hubo operativo en contra de migrantes, por lo que se generó cierta confusión, pero fueron dos hechos distintos.

Alguna explicación o información existirá en relación a este operativo que no fue de unos minutos, se prolongó por un par de horas, según el relato del lector de GPS.

***

El alcalde Marco Bonilla sabe que la federación desde tiempo atrás ha maltratado a la capital del estado en el tema financiero con el pacto fiscal vigente, al ejemplificar que la ciudad es de las que más aportan a nivel nacional en impuestos federales en comparación con otras que ni siquiera pagan electricidad.

Como ejemplo, Bonilla le puso nombre a las entidades, una de ellas fue Tabasco a quien la federación le regresa cinco pesos por cada peso que envía esa entidad, mientras el municipio de Chihuahua por 100 pesos que envía le regresan cinco, algo totalmente injusto para los chihuahuenses que son de los más cumplidos a nivel nacional, si de pago de impuestos hablamos.

Bonilla detalló que el año pasado los chihuahuenses pagaron 24 mil millones en impuestos federales y solo regresaron dos mil 274 millones para realizar obras, algo que es inequitativo por donde se quiera ver.

Recordemos que, en Tabasco en febrero de 2021, la CFE condonó la deuda eléctrica que tenían con la paraestatal desde 1995 más de 607 mil tabasqueños. Además les otorgó la baratita tarifa 1F; acá en el norte la tarifa de luz es más cara a pesar de las altas temperaturas en verano y las bajas en invierno. Al segundo día que vence el recibo pasa la CFE a cortar el servicio. Ese no lo perdonan. Hay maltrato hasta en eso.