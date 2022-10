-Video: Una noche normal de trompadas en la 19

-Otra vez caliente pleito jueza-magistrado

-Al rescate con LED en la “exzona dorada”

-Dice el MP que Maru no cometió delito

Tendría qué evitarse a toda costa que la normalidad en los antros incluya peleas por el inmoderado consumo de bebidas alcohólicas, tal y como sucedió en la Cervecería 19, cuyo video circuló de manera profusa en redes sociales, y que le presentamos en nuestra edición digital.

Qué bueno que era un casco de motociclista lo que traía en la mano uno de los orangutanes participantes en el pleito callejero, con el cual golpeó en la cabeza a su rival con toda la alevosía y ventaja, cuando éste reñía a través de cristales rotos con alguien en el interior del bar, y no un arma punzante o contundente, porque ahorita tendríamos que estar lamentando algo más que un chichón.

Fue puntual el reporte al 911 el viernes pasado, pero cuando llegaron los agentes municipales, siete minutos después, como existe constancia en el sistema, ya habían huido los intervinientes de la gresca.

Bien por la intervención de la policía municipal pero tendría que hacerse algo con ese consumo de bebidas espirituosas, que luego corren como río caudaloso, en las gargantas sedientas de los chavos y chavas, por el riesgo para gente pacífica que ni la debe ni la teme, en particular cuando hay esfuerzos por retornar a una verdadera normalidad después de dos años y poco más de pandemia.

***

Fue en un chat de reporteros del Instituto Estatal Electoral (IEE), donde alguien subió la foto de Omar Venegas, el abogado que trae en jaque a la Universidad Autónoma de Chihuahua con el amparo que suspendió la toma de protesta del rector electo Luis Rivera.

Se ve a Omar en amena charla con el exgobernador César Duarte, foto viejísima, cuando el catedrático de Contaduría y Administración se codeaba con los altos mandos, aprovechando el tema de la oratoria.

Tenemos la captura de pantalla del chat, donde los colegas periodistas intercambian comentarios al respecto.

“Omar Venegas que fue quien promovio el amparo”, dice uno de los periodistas. Otro, “habrá alguien de la clase política local o de la prensa que no aparezca en algún momento con Duarte?”.

Tendrá Venegas entre hoy y mañana alguna charla con Luis Rivera, en busca de negociar una salida al tema y pensando positivamente que no trae ningún otro interés oculto, más que garantizar una paridad de género, que se buscará en las diversas posiciones de oficinas centrales.

Para empezar en la secretaria general estaría Georgina Bujanda y se rumoraba que podría pensarse también en la rectoría interina, porque con ello se legitimaría a Rivera.

***

Aunque no se crea aún se siguen realizando diligencias judiciales en relación con una denuncia interpuesta por Morena en contra de la gobernadora Maru Campos, señalando supuestas manifestaciones de hostilidad y violencia en contra de Juan Carlos Loera de la Rosa.

Los hechos supuestamente ocurrieron en el arranque de la campaña de la candidata panista, hace ya año y medio, durante la clásica entrevista banquetera, donde un reportero le pregunta si Juan Carlos Loera podría iniciar su campaña en la presa La Boquilla, como ella lo estaba haciendo, a lo cual respondió “no, lo linchan aquí… el simbolismo no es Juan Carlos Loera, son los productores que me han tocado ver cómo tienen las manos, cansadas y dañadas por trabajar la tierra”.

Pues apenas va siendo hora que el ministerio público emite una respuesta, en el sentido de no encontrar elementos para iniciar una averiguación previa.

La respuesta tuvo lugar a través del oficio 2088-22, del nueve de septiembre pasado, signado por Jesús Ricardo Ibarra Pinedo, Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad Especializada en Investigación y Persecución en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General del Estado.

En dicha contestación manifiesta que se tomó la determinación de no ejercer la acción penal, dentro del número único de caso 19-2021-009280, relacionado con la vista formulada en el proveído de diez de mayo de 2021 por parte del Instituto Estatal Electoral.

Ya llovió, tronó y relampagueó. Desde mayo el tribunal desechó la denuncia de Morena contra Maru, con otro detalle que no es menor.

En la denuncia que a su vez interpuso el PAN recientemente por declaraciones injuriosas de Juan Carlos Loera, el asunto jamás se fue al ámbito penal hasta donde sabemos, sino que se quedó exclusivamente a nivel del IEE y del tribunal electoral. Curioso el doble rasero.

***

Octubre inició con todo en materia de homicidios a nivel estado, ya que hasta ayer, se tenían al menos 13 homicidios dolosos registrados, 10 de ellos en la fronteriza Ciudad Juárez, cuando apenas cumplimos hoy tres días del mes.

Tan solo en esta ciudad el día primero hubo dos homicidios de este tipo, lo que generó que los agentes del ministerio público en esta materia, no pudieran tener un sábado “tranqui”.

Cuauhtémoc no se quiso quedar atrás y ayer dejaron el primero del mes en el corredor comercial, con un impacto de arma de fuego.

No la tendrán fácil la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad en materia de contención de delitos de este tipo, pero eso no quiere decir que será imposible o no le “entren a las patadas”. No esperen respaldo de la Guardia Nacional, es florero.

Han sido meses en que los homicidios dolosos se han mantenido e incluso han descendido, como ya vimos con septiembre en los números que presentó la FGE al cerrar el mes, lo que habla bien en la contención del delito.

Importante ver cómo se comporta este indicador en lo que será el antepenúltimo mes de este 2022.

***

Un buen de puntos y aplausos se está echando el edil Marco Bonilla, de parte de los habitantes del primer cuadro de la ciudad, primero con el pasado anuncio de que el programa destilichadero llegará a estos sitios y segundo, por la renovación de lámparas de vapor a tecnología LED.

Será esta semana cuando empiecen a reemplazar gran parte de las luminarias de la ya olvidada “ex zona dorada”, pero que no por eso deberá de tener una mala imagen urbana.

La renovación de luminarias en este amplio sector, convertido en lugar de negocios cerrados con viejos inmuebles derruidos, busca reactivar el comercio venido a menos desde hace muchísimos años. La iluminación puede ser un buen inicio.

Las lámparas viejas serán retiradas para dar paso a la tecnología LED, igual que se ha hecho en diversas zonas de la ciudad, cambiando incluso la imagen urbana de avenidas como la calle Juan Escutia, Tecnológico y Heroico Colegio Militar, un avance significativo con impacto directo en la mejora de la calidad de vida y la seguridad.

Obvio, los vecinos que habitan en esta amplia zona del centro de la ciudad, muestran agradecimiento, porque empiezan a desaparecer las cuevas de lobo que con el paso del tiempo se han ido generando.

Urge rescatar esa “exzona dorada”, por maleantes y drogadictos que pululan, particularmente los fines de semana, cuando hay algo de movimiento, generando desconfianza en los consumidores, muchos de los cuales incluso van con sus familias.

***

En los días venideros, el pleito entre la jueza Patricia Sabela Asiain y el magistrado consejero de la Judicatura del Estado, Luis Villegas Montes, podría pasar de calientito a ardiente en la escala de conflictos políticos sin resolver que arrastra el Poder Judicial.

Luego de más de tres meses en dos instancias que tienen la bronca en sus manos, tanto la justicia federal se acerca a una resolución como la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La titular del Juzgado Décimo de lo Familiar desató las hostilidades en junio pasado, al acusar a Villegas Montes de tratar de forzarla a renunciar a su cargo en el que ya se encuentra ratificada. Acusó la jueza al magistrado de presionarla y amenazarla luego de protestas supuestamente armadas por personal sindicalizado.

La tormentosa vía del amparo ha sido la apuesta de Asiain Hernández contra Villegas Montes, quien ha tenido qué responder ante un juzgado federal los argumentos en su contra para hacerlo responsable del hostigamiento y supuesta violencia ejercida contra la funcionaria.

A la par, la jueza se encuentra con las presiones encima por la próxima decisión de la instancia investigadora del mismo Tribunal Superior del que ella forma parte.

La investigación contra ella también ha evidenciado ciertos pecadillos de la jueza contra el personal de su juzgado, además de actuaciones oficiales que tienen a los abogados que litigan lo familiar entre la risa nerviosa, el temor y las burlas sobre sus decisiones.

Es muy previsible el choque de las decisiones de la justicia federal y la justicia estatal que seguirá todavía unos meses, dado que cualquier sentencia o resolución de las instancias involucradas será atacada por el que resulte más afectado.