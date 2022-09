-Video: Vulgar stand up a la vista de niños

-Hay bendición para Cristina, César y Aarón

-“Benjamón”, entre los selectos para el CEN

-¿Será funcionario vendedor de vacuna falsa?

Una tarde de viernes, sábado o domingo por la zona de calles peatonalizadas del centro puede resultar bastante incómoda para las madres de familia que acuden con niños a pasear o de compras, debido a los locales comerciales que han tomado la modalidad de dar servicio en las banquetas.

Los negocios de restaurante-bar venden alimentos y bebidas al aire libre, lo que sin duda le aporta atractivo al paisaje urbano, pero algunos también ponen shows en vivo con animadores, cantantes y standuperos que llaman la atención no sólo de los comensales sino de todos los que transitan alrededor.

El problema es que el lenguaje vulgar y grosero ya no se queda encerrado en los tugurios como antes, cuando, a lo mucho, alcanzaban a escapar algunos ecos a la calle cuando se abrían las puertas de las cantinas. Ahora es expuesto en todo su esplendor ante adultos, jóvenes, niños, niñas como lo más natural y normal.

Entre grupos de pudientes conservadores, por ejemplo, circula un ejemplo de ello. Se trata del negocio Celda 27, de las calles Tercera y Aldama, donde los fines de semana por la tardecita presenta su espectáculo un comediante-cantante identificado como Miguel Márquez, conocido en ese mundo como “El máster de la comedia”.

En un video –visible en versión digital- se muestra una de sus intervenciones más ligeras, debido a que otros ejemplos resultan impublicables.

Entre que habla, canta y cuenta chistes, no sale de pin… put… verg… y el clásico güey a cada tres palabras, mientras es observado con desgano por los pocos clientes en el lugar y con molestia por la gente en la calle, en especial la que va acompañada de infantes.

La creativa irreverencia del stand up y la comedia tradicional pueden enmarcarse en la sagrada libertad de expresión, por supuesto, junto con todos los recursos que usan, el doble sentido, las palabras altisonantes, la incorrección política y otros que, sin embargo, deben estar limitados a las edades del público.

Por eso las críticas de algunos sectores a la permisividad con la que operan estos establecimientos que, en pleno horario familiar y en la vía pública, contaminan oídos que no tendrían que estar expuestos a esto.

Siendo también una expresión cultural, los narcocorridos están legalmente prohibidos para todo público en Chihuahua, pero igual de grave o peor puede resultar para sociedad la normalización del lenguaje soez y agresivo, violento, sobre todo para los menores de edad que se convierten en público involuntario de espectáculos no aptos.

***

El pasado fin de semana, Morena definió a su Consejo Político Nacional en el que cuatro juarenses lograron colarse, entre ellos el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el más votado de los varones en el estado de Chihuahua con 115 sufragios, en el lugar 25. Llevará Juárez mano.

También aparece la legisladora Andrea Chávez quien fue la más votada de las mujeres a nivel nacional, además de que asumirá la Secretaría de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional.

Y están también, el diputado local, Benjamín “Benjamón” Carrera, así como la exdiputada local Mayra Chávez.

Fueron electos también Omar Holguín –de Rosales- y Kevin Mares, de la capital del estado.

Todos ellos, promotores de la 4T en Chihuahua por cuyas manos pasarán muchas de las definiciones políticas que tenga este partido.

El reto que se tiene enfrente no es fácil. Morena, más allá del respaldo que tuvo en 2018, en dónde más de 800 mil chihuahuenses votaron por AMLO, no pudo mantener ese apoyo en el 2021, cuando perdió de manera estrepitosa la gubernatura, a pesar de que logró esta importantísima ciudad, bastión político clave.

Tiene Morena el reto de aquí al 2024 de poder posicionarse en las preferencias electorales, ya sin el factor AMLO en las boletas, lo que representa un escollo importante que deberán superar, si es que pretenden ganar adeptos en el estado, pues además de la elección presidencial y de diputados federales y senadores, habrá elecciones en las 67 alcaldías, así como en el Congreso local.

***

El pasado 13 de mayo fue detectada una vacuna falsa contra el Covid.

Se estaba vendiendo hasta en 20 mil pesos. No tardó mucho para que el biológico pululara en distintas zonas del estado, principalmente Chihuahua y Delicias.

El escándalo fue apagado, porque las denuncias de fraude se atendieron a través del modelo de justicia alternativa, donde los afectados llegaron a un acuerdo con el presunto responsable.

Quien fue acusado de ofertar las vacunas era el médico bariatra Luis Ángel Favela Suárez, quien esta semana se presentó en las instalaciones del Centro Estatal de Trasplantes para anunciar que él sería el siguiente titular.

El puesto de responsable en tan importante área de la salud lo ocupa en estos momentos el doctor Roberto Hidalgo, que ha colaborado en dicho programa desde hace muchos años.

La designación de un médico con estos antecedentes inmediatos, consultables con sólo darle click en Google, está causando molestia en el gremio.

En el expediente 1638/21 del Sistema de Justicia Alternativa consta toda la documentación, acusaciones, pruebas y demás relacionadas con el caso, que seguramente será parte del currículum del médico para llegar al puesto dentro de la Secretaría de Salud Estatal.

***

Habrá humo blanco pasado mediodía en la votación de direcciones en las facultades de Derecho, Contaduría y Administración, y Ciencias Agrotecnológicas, resueltos ciertos puntos que andaban sueltones.

Se tardará cada votación 30 ó 40 minutos, que serán eternos para los contendientes, pero sin posibilidad de sorpresa. Veremos por redes sociales el ritual de cada consejero pasando a depositar su voto en la urna transparente.

Está firme Cristina Cabrera Ramos en la Facultad de Contaduría y Administración; César Gutiérrez Aguirre en Derecho y Ricardo Aarón González Aldana en la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, quienes puntean entre los 63 consejeros, tal y como lo publicamos la semana pasada.

De último momento la elección en Ciencias Agrícolas, a pesar de estar calendarizada, será sacada del orden del día, nos dicen, por motivo de una impugnación a uno de los integrantes de la terna que no pidió licencia para contender.

Será esta semana de arduo trabajo para el Consejo Universitario, toda vez que hasta el momento sólo una de las unidades académicas ha culminado su proceso de elección, en este caso Medicina, con el ductor René Núñez.

Es probable que inclusive haya sesión el lunes próximo para elegir al titular de la Facultad de Ciencias Químicas, donde Emiliano Zapata, homónimo del héroe revolucionario, va más que sólido.

En este marco, hay grilla en Zootecnia, con señalamientos al director Carlos Ortega, con crítica de que ha decaído la calidad educativa a falta de plan y contratos a familiares.

En Enfermería la ex aspirante a delegada nacional de Morena ,María Eugenia Alonso Ramírez, hoy aspirante a la dirección, busca desestabilizar a falta de propuestas, con acusaciones sin ton ni son, cuando no tiene la mínima posibilidad de llegar, por no ser egresada.

Panorama variopinto el de cada facultad, con su infiernito particular, en contexto de definiciones, ya muy planchadas, atendidas entre los actores políticos.

***

Un mensaje del corralista hasta el tuétano, lo dio Roberto "el pony" Lara, ayer mediante un post en Facebook.

En su publicación dominguera, donde muestra fotos del verdor de la Sierra Tarahumara, llama la atención una donde aparece su hijo menor portando una camiseta conmemorativa de las carreras que organizaba el exgobernador Javier Corral.

Es casi imposible que no exista un mensaje detrás de la fotografía, o que la haya incluido por error o por inocencia.

La camiseta del hijo menor es de las que se compraron, obvio, con cargo al erario, para regalar en la edición número 4 de las carreras "Unidos con Valor", en las cuales, dicho de paso, el aparato gubernamental metió muchísimo recurso.

Dichos eventos, que si bien servían para fomentar el deporte durante dos horas, no cumplían con una política de fomento al deporte largo plazo, pues se limitaban al evento y ya.

Desde que se separó de la administración de Maru Campos, "El Pony" no volvió a la administración o al menos formalmente; desde la banca, su activismo en redes sociales se ha basado a pegarle a la alianza VaXMéxico, integrada por los partidos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional y el suyo, Acción Nacional.

Roberto Lara Rocha ostentó hasta febrero la titularidad de la Junta Central de Agua y Saneamiento, hasta su renuncia, durante la segunda semana de febrero, debido a la investigación que lleva o llevaba la Fiscalía de Chihuahua por el homicidio de Luis René Villarreal ex jefe de facturación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, vinculado a la disposición –franco fraude- de ahorros de los legisladores.

El pollo quiere maíz.