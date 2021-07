-Vuelven los retenes a la salida a Cuauhtémoc

-Cambio en museo para congraciarse con Maru

-Primer golpe de timón, la toma de protesta en Juárez

-Hasta goteras en la Fiscalía General de Justicia

Mientras la sierra de Chihuahua permanece controlada por los grupos del narcotráfico, las autoridades instalan retenes en sitios donde poca falta hacen y sólo provocan contratiempos y malestar a los ciudadanos.

Ayer cuatro patrullas de la Policía de Caminos y otras cuatro de la Guardia Nacional se apostaron en la carretera Chihuahua- Cuauhtémoc marcando el alto y sometiendo a revisión a familias que transitaban por la zona.

Es verdad que la vigilancia se requiere, pero es reprochable que los esfuerzos se concentren en áreas en las que se antoja innecesario mientras se deja de lado la presencia policial en puntos donde la criminalidad la hace absolutamente necesaria y donde el narco instala sus "retenes" sin que un solo uniformado aparezca.

El reciente ataque al poblado de Carichí demuestra cuánto vacío existe de parte de las autoridades federales y también las estatales.

Por eso es risible que el Secretario Estatal de Seguridad Pública Emilio García Ruiz declarara ayer que "muchos quieren su cabeza" para justificar la demanda de que se le continúen pagando guaruras al término de sus funciones en el estado.

Él mismo reconoce que no ha recibido una sola amenaza y no es raro si se considera que el combate a la criminalidad por parte de la administración corralista no ha dado resultados.

***

Casi 16 meses cerrado el museo Casa Chihuahua (antes Palacio Federal) y usado únicamente como foro para el lucimiento oficial, llevaron a la Secretaria de Cultura, Concepción "Concha" Landa, a cambiar de directora.

Fue un enroque el realizado en días pasados. Salió Linda Miranda como titular para irse al museo Casa Redonda y fue designada Aidé Borunda, que antes tenía bajo su mando el inmueble ubicado por el Centro de Convenciones.

Aunque es común que Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural publicite los "jueves de puertas abiertas", la realidad es que durante toda la contingencia sanitaria y hasta la fecha el lugar permanece cerrado.

La apertura es restringida, no por el aforo sino porque las áreas sustanciales y esenciales del museo se han cerrado a piedra y lodo, dado que tienen poco o nada que mostrar a los visitantes; además no hay plan ni proyecto alguno para reactivar tan importante plaza de la escasa infraestructura cultural de la capital.

El anuncio oficial del cambio en la directiva ordenado por Landa (visible en versión digital), no aborda ni las quejas por el cierre exagerado del museo ni la falta de mantenimiento del mismo, que le achacaban a Miranda.

Tampoco habla del valioso tiempo desperdiciado durante la paralización que trajo la pandemia, cuando se pudieron planear proyectos de mejora en el inmueble y tener una reapertura verdadera y no simulada.

Por ello y por vínculos de la nueva directora con gente afín a Maru Campos, es que se habla de que el cambio obedeció a motivos políticos. Que fue, pues, para tratar de congraciarse con la gobernadora electa.

Seguramente desconoce la regia "Concha" que desde hace mucho está vetada por el nuevo gobierno y por más malabares que haga eso no cambiará.

***

Maru Campos está decidida a continuar haciendo historia. Primera alcaldesa en el municipio de Chihuahua, primera gobernadora electa en el estado y pronto primer gobernante en rendir protesta fuera de la capital del estado donde radica la sede del Poder Ejecutivo.

Ha elegido Ciudad Juárez para la ceremonia. No es casualidad, desde la precampaña interna el PAN advertía una posible derrota en la frontera e hizo todo lo posible para que el daño fuera el menor.

Enfocó gran parte de su campaña en Juárez, estableció promesas y obtuvo resultados. Sabe del peso político que tiene Juárez y se empeñará en cumplir con todo lo ofrecido, con acciones y no con palabras como actualmente hace el gobierno.

Corral al asumir como gobernador del Estado se comprometió a hacer justicia y acabar con el abandono histórico de las demandas y necesidades de los juarenses pero todo quedó en simples palabras.

Llevó más problemas que soluciones y, como en el resto del estado, prácticamente no hizo nada.

Campos va por más, con la visión de trabajar de manera armónica con la administración morenista entrante, pero dejando en claro quién aportará los recursos necesarios para el desarrollo de Ciudad Juárez, a fin de que no queden dudas ni existan caravanas con sombreros ajenos.

La iniciativa que presentó Fernando Álvarez para que la toma de protesta sea en la Plaza de la Mexicanidad ya está planchada, y en breve empresarios, políticos al igual que líderes de los principales sectores de la capital que deseen asistir a la ceremonia recibirán el aviso de que hagan maletas y vayan preparando el viaje.

***

Sin pena ni gloria transcurre en esta capital el segundo encuentro de la Asociación Mexicana de Secretarios y Titulares de Cultura, en el que Concha Landa funge como anfitriona con la participación de representantes de los estados de Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Campeche.

Se trata de un encuentro propiamente para el intercambio de experiencias y conocer lo que en esa materia ha hecho el estado, por lo que se advierte que en el caso de la entidad hay muy poco qué contar.

Landa tuvo la oportunidad de hacer un buen papel al frente de la Secretaría – elevada a ese rango, dicho sea de paso, durante la presente administración estatal- pero su desempeño a lo largo de cuatro años en el cargo fue poco sobresaliente, prácticamente gris y echando por los suelos toda expectativa de la comunidad cultural de Chihuahua.

Durante el período de transición Duarte-Corral se conformó un amplio grupo de interesados en la cultura que vieron en el cambio la oportunidad de que por fin podrían hacerse bien las cosas, pero la realidad convirtió la esperanza en sueños guajiros y terminaron por alejarse o ser alejados.

A Concha le quedó grande el puesto, se rodeó de una corte de seudointelectuales, y las convocatorias, programas y apoyos lanzados desde la Secretaría dejaron de despertar interés en la comunidad, pues parecían traer desde su origen la etiqueta y nombre de los beneficiarios.

Debió quizá seguir el ejemplo de su antecesora, Agueda Lozano quien al año de estar al frente de la Secretaría renunció al cargo al advertir el poco interés de Corral por la cultura. Pasará a la historia, sin mayores méritos que la remodelación de las antiguas oficinas del Ichicult hoy llamada Casa de los Laureles.

***

En los pasillos de Palacio aseguran que Joel Gallegos, director de Gobernación luce tranquilo y dejando correr las versiones de que la transición le hará "lo que el viento a Juárez", promulgando que habrá de sobrevivir al cambio que se avecina.

Joel fue visto en varias ocasiones buscando acercamientos con el equipo de Maru Campos, poniéndose y subordinándose al equipo de entrega recepción de la gobernadora electa a cambio de asegurar un puesto en la siguiente administración, y aparenta finalmente haberlo conseguido.

Tan seguro se siente que no contempla siquiera limpiar su oficina, como muchos de sus compañeros corralistas ya lo están haciendo y tampoco planea echarle dinero a su "cochinito" para los tiempos de vacas flacas. Por el contrario, el funcionario adquirió una nueva camioneta y en su casa localizada en el residencial Albaterra, hasta una alberca está construyendo.

Sólo unas siete semanas más, para ver si realmente está tan amarrado, como dicen se siente.

***

La difusión "oficial" del encuentro entre el alcalde electo Marco Bonilla y Juan Blanco, es un claro mensaje de que el exalcalde panista vuelve por sus fueros después de haber permanecido por años bajo el desprecio del corralismo.

Fue subestimado por Corral y la dirigencia estatal del PAN como resultado de una visión política en la que no había cabida para los distintos grupos políticos, pero Juanito se mantuvo atento y supo ver hacía dónde se decantaba el futuro del panismo.

Estuvo cercano a Maru Campos, desde un principio ofreció su respaldo a Bonilla y dio en el "blanco". Nada improbable que junto a él reaparezcan otras figuras y se fortalezcan otros personajes ya existentes.

Se habla, por ejemplo del regreso de Lázaro Gaytán -ex director de Seguridad Pública y "padrino" del actual jefe de la policía municipal Gilberto Loya- y de Jorge Espino Balaguer, entre otros ligados no sólo a Juan Blanco, sino al también a Samuel Kalish, un empresario operador del blanquiazul.

***

No se sabe si por falta de pago, pero ayer en la Fiscalía General del Estado el agua se esfumó y todas las instalaciones quedaron sin servicio. Los baños debieron ser cerrados.

Pareciera un hecho menor, pero los trabajadores afirman que la dependencia sufre condiciones cada día peores.

El reciente temporal de lluvias, por ejemplo, hizo que las goteras salieran a flote y que las quejas ante el departamento de mantenimiento ni se tomaran en cuenta por falta de presupuesto.

El edificio, trascendió, requiere de una impermeabilización inmediata pero que se presupuesta en al menos un millón de pesos.

No hay dinero para mantenimiento, y los empleados se preguntan si lo habrá para el pago de servicios. Hay temor que de continuar así, un día les corten hasta la luz.