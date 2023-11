-Ya pasó el berrinche a los divos de Bronco

-Casi escapa la relección a Mario y Laura

-Preparan el desfile ante los regidores

-Hay de puentes a puentes

Al parecer Bronco ya perdonó a Chihuahua y la supuesta grosería que le hicieron a la agrupación neolonesa aquella vez del Grito de Independencia, cuando fue relegada su actuación estelar para colocar como principal atracción a Carín León.

En su cuenta oficial de Facebook, el grupo norteño que comanda Lupe Esparza anunció que estará en estas tierras para el encendido del árbol navideño.

Aunque todavía falta más de un mes para la celebración de este acto simbólico, los de Bronco ya publicitaron el “flyer” (visible en la versión digital de GPS) de su presentación el próximo ocho de diciembre, como parte de su gira "En vivo y a todo color".

Al ser un concierto que ya tienen programado en su tour parece que no habrá contratiempos como aquel de septiembre, cuando cancelaron a último momento, apenas un día antes del tradicional festejo patrio, por un incumplimiento de contrato del que se quejaron.

Y sí, el incumplimiento fue que ellos esperaban cerrar la noche de “El Grito”, pero los mandaron de teloneros de Carín León quien, por cierto, tuvo un gran éxito en su presentación. Sólo que los veteranos de Bronco de plano no soportaron y mejor se ahorraron la vuelta hasta Chihuahua.

Aunque tuvieron su desplante de divos, hay que reconocer que ahora contemplen al estado para su gira y así reponer aquella fallida presentación.

Fue buena la operación conciliadora de las autoridades estatales y la disposición del grupo que sigue llenando conciertos en el país y el extranjero, para que el cierre del año en la capital también tenga un atractivo extra al encendido del árbol de Navidad.

***

Hay fechas diferenciadas en el descanso por Día de Muertos en los tribunales estatales y federales. Algunos descansarán hoy y mañana, por lo que regresan el viernes a laborar, y otros tendrán puente largo, porque regresan hasta el lunes.

De acuerdo con la información de los mismos portales oficiales de los tribunales y el dato de algunos litigantes, tenemos el panorama más o menos completo.

Nos dicen que los juzgados y tribunales colegiados federales tendrán ese puente larguísimo, porque descansan desde hoy hasta el domingo, saliéndose del parámetro normal del resto de los órganos de justicia similares, en cuanto a los descansos.

No tendrán por ello igual suerte sus colegas jueces, magistrados, secretarios y demás personal, porque deberán interrumpir el asueto después de 48 horas.

La Junta Arbitral del Estado, la Junta Local de Conciliación, el Tribunal Superior de Justicia con sus juzgados penales, civiles y familiares; así como los tribunales federal y estatal de justicia administrativa, sólo descansan hoy mañana, y tendrán que regresar el viernes a laborar.

Lo anterior es importante para no dar la vuelta inútilmente a las instalaciones indicadas, toda vez que solo habrá vigilantes, ya que son inhábiles, por lo que no se reciben promociones, dado que los plazos no corren. En algunas de estas oficinas ni vigilantes habrá, solo un cerrojo o un candado.

***

En los pasillos de la torre legislativa, donde sobran las apuestas para ver quiénes serán postulados para reelegirse en 2024 y quiénes no, aseguran que el único tachado en el PAN, por ahora, es Ismael Mario Rodríguez, electo como suplente por el Distrito 16.

Además de Georgina Bujanda, que ya termina su segundo periodo como legisladora, Rodríguez Saldaña es, entre los panistas de la capital, el que menos posibilidades tiene de ir a una contienda, pero no por errores específicos o alguna carga negativa en contra, sino porque los números no le dan para la aventura electoral.

Hace apenas unos días, aseguran, llegaron al PAN Estatal las evaluaciones distrito por distrito, los correspondientes a la ciudad, y el único caso que puede ser de riesgo es el que corresponde a quien es suplente de Mario Vázquez, secretario de Obras Públicas con aspiraciones de alcanzar un escaño el año próximo.

El diputado suplente, pues, es quien está en la rayita, pese a que su labor en el Congreso del Estado no ha sido cuestionable ni problemática. Sí le cuestionan su lejanía con la militancia albiazul, eso sí, pero no es por ello que su nombre aparece con asterisco en la lista de posibles.

En la parte federal, el PAN observa con preocupación el Distrito Sexto, del que es titular Laura Contreras, a quien también parece escaparse una segunda postulación para las próximas elecciones.

El de Contreras Duarte es el distrito más panista del país, pero las mediciones específicas del mismo hacen que surjan ciertas alertas relacionadas con el personaje, lo que puede impactar en la intención de voto el año que viene.

Si a eso se le suma que en el Distrito Octavo, en manos de Carmen Rocío González, también hay riesgos por el avance morenista, las presiones para la toma de decisiones sobre quiénes van y quiénes no van a una reelección, también van en aumento.

***

La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, encabezada por el regidor Francisco Turati, prepara el desfile de los funcionarios municipales de la administración de Marco Bonilla, para revisar la proyección de ingresos y el correspondiente plan de gasto del año que viene.

Durante cerca de un mes de comparecencias intermitentes, los titulares de las diferentes dependencias deberán presentar sus planes y programas de 2024, así como los requerimientos presupuestales para realizarlos en lo que es el último año de una gestión que pretende repetir otros tres años.

De ahí la importancia de planear y ejecutar con inteligencia, sensibilidad social y oficio político el cierre de este periodo, en el que, después del primer trimestre del año, habrá de separarse provisionalmente el alcalde Bonilla y algunos de los ediles, para hacer campaña por la reelección.

Por ahora, en las oficinas municipales hablan de un escenario financiero algo complejo, tanto por ser año electoral como por previsibles bajas en los ingresos federales.

El escenario más negativo es el de crecimiento cero del gasto, es decir, que el presupuesto podría elevarse alrededor de un cinco por ciento, conforme al índice inflacionario, pero en términos reales sería nulo; es una previsión similar y generalizada en casi todos los estados y municipios del país.

Sacar el año electoral con lo que se tiene y convencer a los regidores para planchar un plan de ingresos-gasto bien equilibrado, son los retos de los funcionarios que encabezan las dependencias municipales, quienes en unos días habrán de desfilar de uno por uno ante los ediles.

***

El alcalde Bonilla, por cierto, ha puesto en el reflector internacional a la ciudad de Chihuahua, con la restricción a las presentaciones de artistas que interpretan música misógina o que hacen apología al crimen organizado, y ahora con su participación en la sede de la ONU en Nueva York, invitado por la Comisión de Familias de esta organización y el Instituto de Análisis y Perspectiva Familiares.

Presentó una ponencia en el evento "Observancia del Día Mundial de las Ciudades 2023", donde expuso sobre su visión de la perspectiva de familia en la administración pública y presentó varias de las políticas públicas que ha impulsado para la capital.

Estuvo también en el consulado mexicano, donde se reunió con el cónsul Jorge Islas para hablar de cooperación entre ambas ciudades en materia económica y de seguridad.

Se habló de la exportación de vino y sotol de productores chihuahuenses a tierras neoyorkinas y la posibilidad de que elementos de seguridad pública se profesionalicen con el Departamento de Policía de Nueva York.