-Ya son prófugos los socios de la “otra Aras”

Video: Abucheo de la muchachada del Tec II

-Crisis en Dirección de Servicios Periciales

-Radiografía del Señor de la “V”

Más de un centenar de denuncias por fraude y decenas de reclamaciones por otras vías debido al incumplimiento de los contratos de inversión, son la base de varias órdenes de aprehensión obsequiadas por jueces a la Fiscalía General del Estado contra socios de Vitas Financial, empresa también conocida como “la otra Aras”.

Por la secrecía de las investigaciones penales, oficialmente nadie debe revelar los nombres de quienes ahora pueden considerarse prófugos de la justicia, pero en el submundo de los vendedores de humo y falsos genios de las finanzas ya es por demás conocido que algunos ilustres personajes andan a salto de mata.

Los aludidos tienen muchos meses que no se pasean por Distrito Uno o los restaurantes top del periférico De la Juventud; el adiós a la vida de lujos fue mucho tiempo atrás, pero hay una enorme diferencia entre dejar de pertenecer y frecuentar lugares, a tener que esconderse.

Las oficinas de la financiera fueron desmanteladas poco a poco. Cayeron en desgracia cuando los flujos de efectivo se fueron a cero y la pirámide se desfondó, como siempre pasa con esos esquemas que prometen inversiones milagrosas con riesgos al mínimo y ganancias al máximo.

Por eso no es extraño que las habladurías ronden a los que, en su momento, también presumían haber impulsado Aras, antes de crear otra estafa Ponzi disfrazada de próspera promotora de inversiones financieras.

Sin prejuzgar sobre el caso y los involucrados, esos que hace mucho nadie ha visto son los mismos que en el 2022 se dieron el lujo de aparecer en la foto de portada de una revista llamada Pro Chihuahua (imagen en versión digital de GPS), posando felices por los supuestos buenos augurios de sus inversiones.

Imposible saber, por ahora, si los que aparecen en esa fotografía son todos o algunos “clientes” de la FGE, pero lo que sí es real es que un grupo especial de la Fiscalía Zona Centro trae a los involucrados en Vitas como una de sus prioridades, prácticamente al mismo nivel que al conocido como CEO de Aras, Armando Gutiérrez.

***

Sufrió las de Caín el súper delegado Juan Carlos Loera el pasado viernes, cuando no supo leer el cansancio de la muchachada durante la graduación del Tecnológico de Chihuahua Plantel Número II.

Estaban citados los alumnos desde las cuatro o cinco de la tarde para el evento realizado en el Centro de Convenciones.

Eran no menos de 300 los graduados, que llegaron ataviados con su birrete y toga, muy dispuestos a recibir el reconocimiento por dicho logro, acompañados de sus familias.

Estaba el lugar a reventar.

Al inicio, el alcalde Marco Bonilla dio las palabras de bienvenida y obligado discurso político, impulsando a los jóvenes a superarse sin importar carencias ni posición económica.

Estaban frescos los alumnos, ni pío dijeron y le aplaudieron. Luego siguió propiamente la graduación. Uno a uno fueron mencionados los cientos de estudiantes.

Transcurrieron una o dos horas mínimo, hasta que le fue concedido el micrófono a Juan Carlos Loera. Ya había cansancio notorio en los asistentes que querían irse a la fiesta.

Entonces la regó el delegado, al intentar dar un discurso político, porque le fue como en feria. El abucheo estuvo sabroso.

Entendió, trago saliva y retomó sus palabras. De esto tenemos un video medio movido que nos enviaron. En estos momentos nada nos puede quitar la felicidad, dijo, y terminó de hablar, lo que mereció muchos aplausos y un grito solitario de alguien que entono “es un honor estar con Obrador”, grito que nadie secundó.

Había empezado muy bien Loera con su discurso, defendiendo a los ingenieros, “no somos cuadrados”, algo así expresó.

Si hubiera seguido en esa línea empática en lugar de tratar de echar rollo con todos cansados, otra hubiera sido la historia. Hasta en hombros habría salido, pero en lugar de ello se llevó sonora abucheada.

***

Muchos preguntan dónde está el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Alejandro de Jesús Scherman Leaño, en la defensa de la institución que representa.

En un principio así andaba Yanko Durán, la presidenta del Instituto Estatal Electoral, pero se puso -o le pusieron las pilas- y ya anda muy activa.

Roxana Moreno, la presidenta del Tribunal Estatal Electoral ha sido también muy prudente en extremo, cuando las cosas están gravísimas.

El Plan B propuesto por la 4T los dejaría atados de manos con los recursos económicos y el personal. Serían algo así como un adorno.

A nivel nacional han sido Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, y otros consejeros los más insistentes defensores de la democracia instrumental vigente, con su autonomía, credencial de elector, procesos de insaculación, resultados electorales preliminares, etc.

Pero aquí el vocal ejecutivo no aparece ni atiende a medios. No sabemos si es una estrategia nacional o personal, pero un activismo más completo sería lo deseable en función por ejemplo, del despido de personal clave que viene con riesgo de colapso de la misma preparación de la jornada electoral, ya no digamos de ella.

***

Desde hace unos días han circulado quejas en grupos de Whatsapp y redes sociales respecto al desempeño del director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, Javier Sánchez Herrera, a quien acusan de tener un tremendo desorden en el Servicio Médico Forense o Semefo, por estar más pendiente de sus intereses políticos.

A través de una extensa carta, los quejosos señalan a Sánchez Herrara como responsable de la pésima calidad del servicio en esa Dirección porque está más enfocado en proyectarse como diputado que en garantizar la correcta operación del área que le fue encargada.

Por sus omisiones, dicen, el Semefo, particularmente en Ciudad Juárez es un total caos, igual que diversas áreas de esa Dirección, como criminalística, antropología, dactiloscopía, odontología, química y genética.

Incluso dicen que tan poco interés tiene Javier Sánchez en su trabajo que ya delegó su responsabilidad en todo el estado al licenciado Miguel Wilchis, que coordina la Zona y quien, aseguran, cuenta con denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Asuntos Internos, la Secretaría de la Función Pública y hasta en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres.

Por ello hay varios médicos del Semefo que ya están pensando en renunciar, no sólo por las omisiones y malos manejos, sino por los malos salarios que perciben.

***

Salvador Humberto S.V.M., conocido como “El señor de la V” o “El Verín”, ha logrado consolidarse como líder del Cártel de Sinaloa en la capital en un lapso de unos dos años y ahora tiene bajo su mando a por los menos 55 personas que han sido identificadas por las autoridades como sus principales operadores.

Los informes de inteligencia refieren que, tras la muerte de Ramón Soto Valenzuela, alias “El Doc”, en diciembre del año pasado, “El Verín” ascendió en la jerarquía de este grupo criminal y es ahora el jefe indiscutible que controla la venta de cristal en prácticamente toda la mancha urbana.

No obstante, las disputas internas entre “Chapos” no han terminado. Las últimas ejecuciones ocurridas en la ciudad, entre ellas las de cuatro mujeres, estarían relacionadas con peleas entre los miembros de este grupo.