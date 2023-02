-Zapatazo a la corrupción en el patio del Cereso

-Innecesarias rentitas de 50 mil pesos del INE

La imagen de la gobernadora Maru Campos Galván destruyendo con el pie un fetiche “santero” de yeso, de los muchos que fueron encontrados dentro del Cereso 3 de Ciudad Juárez, es un mensaje a la sociedad fronteriza sobre el restablecimiento del orden.

Está claro para los juarenses que en ningún tema como en el de la seguridad, los hechos son los que cuentan, porque la verborrea o la oratoria, sin acciones que la sustenten, son palabras huecas.

En el patio central de la cárcel, donde hace casi ocho años oficiada una misma por el papa Juan Pablo II, el tacón implacable de Maru destruyó la cabeza de yeso de una calavera; y al hacerlo, eliminó también el “maléfico hechizo” que durante el último quinquenio enturbió la convivencia social de aquella ciudad.

Acompañada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; el fiscal General del Estado, César Jáuregui Moreno; el alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar; el secretario de Seguridad Pública Municipal, Omar Muñoz; el subsecretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; el delegado de Bienestar Juan Loera; así como mandos militares del Ejército y la Guardia Nacional, la titular del Ejecutivo encabezó la destrucción de casi tres mil objetos.

Fueron retirados de todas las áreas del centro penitenciario donde, por separado, se alojan integrantes de cada grupo delictivo. Cada uno de esos individuos ha sido registrado en el sistema biométrico de la Plataforma Centinela, ya operando dentro de la cárcel.

Nunca un gobernador -tuvo que ser una gobernadora- había dado una respuesta tan contundente a la reacción violenta que tuvieron los grupos criminales en esta frontera desde el año pasado y apenas el 1 de enero de 2023 con la fuga de 30 reos.

Ahora el reto está no sólo en mantener el orden dentro del penal sino en que las instancias de Asuntos Internos, Servicios Periciales, FGE y MP, hagan un trabajo exhaustivo de investigación para que no quepa duda de que en la tarea emprendida, no hay marcha atrás.

***

Las rentitas que paga el Instituto Nacional Electoral en plazas comerciales son de las que podrían desaparecer si se aprueba el llamado plan B de la reforma político-electoral promovida por Morena e instruida desde el más alto nivel de Palacio Nacional.

Aquí en la capital, el INE gasta arriba de 50 mil pesos al mes por locales comerciales de plazas en la avenida Tecnológico y casi Pino, al norte de la ciudad; y en la avenida José Fuentes Mares, al sur, aunque no sean instalaciones propiamente acondicionadas para las tareas que realiza.

Nomás en la ubicación al norte son tres los locales comerciales rentados a la plaza que se ubica frente a la clínica 44 del Seguro Social.

Esos inmuebles son un gasto extra a lo que conlleva mantener la Junta Local Ejecutiva, asentada en la avenida Independencia y casi Paseo Bolívar, así como las juntas distritales, una instalada en la colonia San Felipe y otra entre Las Granjas y la Satélite.

Los consejeros nacionales del INE que encabeza Lorenzo Córdova han criticado que el recorte planteado por la reforma electoral obligaría al organismo en despachar únicamente en instalaciones propias o en lugares prestados por algún otro nivel de gobierno.

Los asegunes que han visto es que eso obligaría al INE a depender de otras oficinas públicas, aunque en sí el INE es un organismo público y no privado; y a tener que utilizar espacios que no fueron diseñados para la atención a los electores.

Sin embargo, en los locales arrendados actualmente tampoco existen las condiciones ideales de atención. Son bodegones abiertos donde hace mucho frío en el invierno y mucho calor en el verano; en esos lugares son dispuestos varios escritorios y unas cuantas sillas para los solicitantes, así que no es mucha infraestructura que se diga.

Así que para algunos a nivel local, hay manos de consejeros nacionales en los negocios que representan las rentitas de 50 mil pesos o más al mes que paga el INE por cada uno de los 250 locales rentados en varias ciudades del país.

***

En la Auditoría Superior del Estado (ASE) tienen rato con una inconformidad entre los pasillos, la cual ya salió del edificio y empezó a circular en pláticas de café y desayunos, por un gasto derivado de un accidente vehicular, mismo que representa pagar viáticos carreteros, chofer, rentas de casa y hasta un vuelo por semana.

Es el caso de Gloria Sánchez Bernal, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero Dos, encargada de la cuenta pública de Gobierno del Estado, quien, hace más de dos años, sufrió un percance en la carretera a Ciudad Juárez, el cual la dejó con algunas heridas de consideración.

Ése no es el asunto que incomoda a empleados y no empleados de la Auditoría, el problema es que mientras estaba en recuperación, la dependencia le ayudó a pagarle un chofer, renta de casa en esta ciudad, viáticos para trasladarse a Juárez desde el viernes en auto proporcionado por la ASE y para colmo, un vuelo por semana de Ciudad Juárez a esta ciudad.

De acuerdo a lo que comentan es que desde hace varios meses Sánchez Bernal ya está en mejores condiciones de salud y aún así sigue haciendo uso de dichos “apoyos”, como si estuviera recién dada de alta del hospital y en pleno proceso de recuperación.

Interesante ver si el órgano que responsable de revisar que el orden en materia de finanzas y gastos, arregle este caso porque parece que los inconformes no pararán hasta que haya una solución.

***

En el análisis de las compras realizadas por la Fiscalía General del Estado durante la administración de Javier Corral, destaca una que llamó la atención. Es la instalación de cámaras ocultas en los salones para realizar entrevistas a los agentes estatales y municipales dentro del procedimiento de control de confianza ordenado por ley.

No sabemos si dichas cámaras ocultas continúan funcionando o si realmente fueron utilizadas, pero ahí está el contrato SH/DAS/ADOC/078/2020, firmado el 11 de agosto del 2020, como testigo mudo de la compra e instalación de dichos aparatos.

La adjudicación directa del servicio contratado al proveedor David Ricardo N.V. por un monto de 611 mil pesos, en su concepto es clarísimo, “suministro e instalación de 81 cámaras ocultas para cubículos de entrevista del centro de evaluación y control de confianza en Chihuahua”.

Desconocemos si con la instalación de las cámaras y la grabación de las entrevistas, el personal a cargo violentó normas jurídicas internas o inclusive éticas, o si le informaron a los agentes estatales y municipales, en número de cientos, la existencia de dicho dispositivo y el uso posterior de la información video-digitalizada.

Evidentemente nunca les informaron, porque de otra forma las cámaras no estarían ocultas, sino a la vista de los agentes al momento de realizar los interrogatorios.

La pregunta es dónde quedó ese material y si le fue entregado a la Fiscalía durante el proceso de recepción o si lo hicieron perdedizo. Alguien tendría que explicar al respecto.

***

Algo tendrá que hacerse en el Periférico de la Juventud, a la altura del Distrito 1 y de la Homero antes de llegar al campus II de la Universidad, porque la vialidad está rebasada.

Nos mandaron nuestros lectores videos de la mañana y de la tarde-noche, en ambos tramos, y el tráfico esta insoportable, de varios kilómetros de ir a vuelta de rueda, literal.

Ocurre particularmente a horas pico, entrada y salida de escuelas y trabajos, pero un recorrido que debería ser de unos minutos, ahora es de media hora si no es que más, por algún choque o descompostura.

Tendría que irse valorando alguna estrategia de desfogue o al menos de comunicación, para evitar esa ruta durante el horario conflictivo, para no agregar más estrés al día o a la noche.

***

Durante el fin de semana las células de revisión de antros y bares estuvieron muy activas, pues implementaron un operativo especial para detectar aquellos establecimientos que estuvieran operando fuera de horario en los llamados "after's". Los inspectores municipales le están haciendo saber a los propietarios que no habrá ninguna flexibilidad para los antros que abran "en lo oscurito" hasta el amanecer.

Llama la atención que encontraron una granja con al menos 50 jovencitos en pleno "rave" ingiriendo bebidas embriagantes y obviamente sin ningún permiso. La fiesta terminó en ese momento para los jóvenes. El propietario de la granja deberá pagar la multa agravada por la presencia de menores consumiendo alcohol.