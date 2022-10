Para los que son muy jóvenes no lo saben, pero todo inició en 2004 cuando Vicente Fox, sabiendo que AMLO sería candidato presidencial en 2006, quiso evitar que lo fuera y entonces, en un acto vil y anti democrático, por la vía penal quiso evitarlo usando a las instituciones de Procuración e Impartición de Justicia federales, primero desaforándolo en la Cámara de Diputados y después queriéndolo encarcelar. El pretexto fue un desacato a un amparo promovido por un particular para que no continuara la construcción de una calle de la Ciudad de México (AMLO era el gobernante de la Ciudad de México, nombrado el segundo mejor alcalde del mundo en esa época por la fundación inglesa City Mayors Foundation).

Sin embargo, lo que pretendió Fox resultó en todo lo contrario. La gente se volcó a la calles para pedir que no se le quitara el fuero como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, marchando más de Un millón doscientas mil personas. Con la intención de encarcelarlo y quitarle sus derechos políticos para que no compitiera por la Presidencia en 2006 lo convirtieron en el candidato y político anti sistema. Y no era mentira, la verdadera intención del PRI y el PAN en 2004 y 2005 con el desafuero, junto con los empresarios que dominaban el país era que AMLO no llegara a ser presidente de México a cualquier lugar, porque desde jefe de Gobierno de la Ciudad de México, les asustaba lo que decía, y que ahora sabemos por qué: se acabarían los privilegios y les cobraría los impuestos que sus cuates siempre les perdonaban, además de que se acabaría el tráfico de influencias, abusos y excesos al que estaban acostumbrados.

Y aunque sí lo desaforaron, ante la marcha y presión social, pero sobre ante el crecimiento de la popularidad de AMLO y la fuerza social que estaba aglutinando, Fox y los actores políticos de la época, optaron por desistirse, y la FGR retiró la acusación (hace unos días Fox declaró que se arrepentía de no haberlo dejado en prisión). Sin embargo, AMLO ya se había convertido en el político antisistema.

Vinieron las elecciones de 2006, y Fox, el PRIAN y los empresarios dominantes del país (los cuales emprendieron una campaña de miedo contra él con el slogan “AMLO es un peligro para México”) cometieron fraude electoral, imponiendo con ayuda del entonces Instituto Federal Electoral a Felipe Calderón como presidente (a pesar de que el mismo Tribunal Federal Electoral dijo que Fox sí intervino en las elecciones pero no fue determinante según ellos, a pesar de que Calderón ganó con fraude y con menos de medio punto porcentual).

Gobernó Calderón desatando la violencia con su “Guerra contra el Narco” (ahora se sabe que apoyó con García Luna a un cártel y por lo cual está encarcelado en EU su jefe policiaco). Después se construyó a Peña con ayuda de Televisa y fue entonces que nació Morena.

Primero como movimiento en 2011, después como AC (2012) y finalmente como partido político, ya que AMLO sostenía que el PRI/PAN/PRD eran lo mismo (y no se equivocó ahora andan juntos). México se hartó y de la mano de Morena en 2018 ganó AMLO por un amplio margen, para desterrar esa forma de hacer política. No ha subido los impuestos, las gasolinas ni el dólar como en los otros sexenios (nunca se supo a dónde iba todo ese dinero, y eso que AMLO da apoyos y sin subir impuestos). Se acabaron los lujos y excesos en el Gobierno. Se ha apoyado a la gente que más lo necesita con becas y apoyos económicos (más de 10 millones de personas entre indígenas, discapacitados, jóvenes, mujeres madres de familia, estudiantes y sobre todo adultos mayores), se dejó de perdonarle impuestos a los grandes empresarios evasores, con lo que ha demostrado ser un presidente diferente.

En 2011 todos los políticos prianistas atacaban a AMLO y algunos se han cambiado a Morena para gozar del poder nada más, pero siguen pensando como prianistas, siguen siendo corruptos (esa es la molestia de los verdaderos morenistas). Sin embargo, no está mal que se sumen a Morena, lo que está mal es que lo hagan sin tener el compromiso, los ideales ni la forma de ejercer el poder del presidente: sin corrupción y en favor de los más desprotegidos, sin lujos, excesos ni abusos.

Ese es el reto de Morena once años después, seguir siendo diferente, y sólo se logrará si no se permite que esos políticos prianistas (porque lo siguen siendo en su manera de pensar) se enquisten.

La buena noticia es que la militancia, esa de 2011 y que acompañó al presidente no lo va a permitir, y van a terminar yéndose sólitos aquellos que sólo vienen a seguir gozando las mieles del poder al exhibirse solitos en su avaricia y corrupción.

La mala noticia es que antes de irse van a afectar la imagen del partido y con ello la idea de un partido diferente. Sin embargo, se va a imponer la base auténtica de Morena, esa con ideales y la forma de hacer política del presidente, y eso les va a permitir seguir triunfando en las elecciones, gozando del apoyo de la gente. El reto entonces ahora es seguir siendo diferentes, no en el discurso sino en los hechos, como AMLO.