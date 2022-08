11/08: el día de mayor violencia y desprotección en Juárez

Hace tres semanas, en el artículo “Las desafortunadas palabras de Maru sobre la violencia” y a propósito de las declaraciones que había hecho Maru Campos a inicios de ese mes, diciendo que la gente de Juárez y la Sierra de Chihuahua estaba acostumbrada a la violencia, escribí: Debe darse cuenta que el problema de la inseguridad si bien es un problema donde las matanzas no suelen darse en los lugares de “alto valor” o las zonas doradas de las ciudades de Juárez y Chihuahua, donde se den son un problema para la comunidad y para el Estado en su conjunto porque significa que el crimen organizado no respeta a la autoridad (…) Porque ni en Chihuahua, ni en Juárez, ni en la Sierra ni en ninguna otra parte han dejado de cometerse crímenes violentos, la diferencia es que se ignoran hasta que son nota, cuando dejan de matarse “entre ellos” y asesinan en lugares de “alto valor” o a “personas inocentes”. Y efectivamente, el crimen no respetó a víctimas inocentes ni a las primeras autoridades en Chihuahua y en Juárez (Maru Campos y Cruz Pérez Cuéllar), pero tampoco respetó a las fuerzas policiacas de los tres órdenes de gobierno, Policía Municipal, Policía Estatal y Guardia Nacional (aunque hay que decirlo, en un esfuerzo conjunto con la Sedena actuaron y terminaron por contener los hechos violentos por la noche deteniendo a varios presuntos hasta el momento).

Fue una tarde de psicosis para todos los juarenses porque esta vez el objetivo no fue una banda rival o miembros del crimen, sino gente inocente al azar que se atravesaran en su camino. Abrieron fuego contra niños, mujeres, hombres, adultos mayores. Pudo haber sido cualquiera como las nueve personas inocentes que perdieron la vida, entre ellas mujeres y un niño, sucediendo en avenidas principales como la avenida Ejército Nacional (en una zona comercial de las conocidas como zona dorada) y buelvar Zaragoza (de las más transitadas) y en negocios sin distingo como una gasolinera, una pizzería, y tiendas de autoservicio. Y mientras transcurrían las horas de más angustia y violencia contra los juarenses, ni la gobernadora ni el presidente municipal salieron a informar (entre las cuatro de la tarde y ocho de la noche en que ocurrieron los ataques mortales a la población civil), a pesar de que todo inició desde la una y media de la tarde de ese mismo día con el motín y violencia en el Cereso. Por lo ocurrido, ese jueves 11 de agosto de 2022 quedará marcado en la memoria y la historia como el día de mayor violencia y desprotección en Juárez. Como el día en que los criminales no respetaron a inocentes y menos a las primeras autoridades, pero más aún, será recordado como el día en que las primeras autoridades electas no reaccionaron, no salieron a dar la cara por los juarenses.

El jueves 11 de agosto evidenció lo vulnerables que estamos los ciudadanos ante el crimen organizado. Evidenció también la falta de información y tranquilidad que debieron dar nuestras primeras autoridades electas, evidenció que dichas autoridades no están preparadas ni coordinadas para responder de forma inmediata ante ataques de este tipo, pero sobre todo evidenció que ni los juarenses ni ningún chihuahuense estamos acostumbrados a la violencia como la gobernadora dijo (ese día y al día siguiente cerraron negocios, comercios, escuelas y las calles estaban vacías). Mi más sentido pésame a las familias y seres queridos de las víctimas inocentes de nuestra querida Ciudad Juárez, que encuentren pronta resignación. Y una exigencia a nuestra gobernadora y presidente municipal, de tener un plan de acción para evitar en lo futuro que se repita algo similar, en conjunto con la Guardia Nacional, la Sedena y/o el Gobierno Federal.