13 formas de conocer a las personas II:

La música que escuchan, la forma de conducir y, el ejercicio y la alimentación.

En el artículo anterior, escribí sobre las 4 primeras formas que podemos conocer a las personas: 1. La mirada 2. La risa 3. El juego 4. Lo que ven, leen y escriben. Ahora me ocupo de tres más:

5. La música que escuchan. Además de ser lo que vemos y leemos, también lo que oímos. La mayor parte de personas siguen fieles a los estilos musicales que escuchaban entre los 14 y los 26 años de edad, y esto ocurre debido a que la juventud marca nuestras identidades.

¿Qué relación guarda su música preferida con la personalidad? La violencia que rodea al Heavy Metal no necesariamente corresponde a la personalidad de sus seguidores: gran parte de ellos son personas amables, pacíficas e incluso con una tendencia hacia la introversión, como apunta un estudio efectuado en la Universidad de Heriot-Watt de Escocia. Por otra parte, Christopher Drösser, en su libro La seducción de la Música, nos dice que: "Los encuestados definieron sus preferencias respecto a más de 100 estilos musicales (desde la música clásica, hasta pasando por el soul) que, en teoría, eran el reflejo de sus rasgos de personalidad. Esos rasgos eran, por ejemplo: autoestima baja o alta, carácter creativo/no creativo, introvertido/extrovertido, dócil/agresivo, trabajador o vago. El estudio de North y Hargreaves arrojó los siguientes datos: Los amantes de la música Blues tienen alta autoestima, son creativos, amables y extrovertidos. Los que prefieren la música Jazz y el Soul obtienen los mismos adjetivos que los amantes del Blues. Obtienen resultados parecidos a los anteriores los que prefieren el Rap y la Opera. Los sujetos que prefieren la música clásica son igual que los anteriores, con la excepción de que son introvertidos. Los seguidores de la música Rock y Heavy Metal tienen autoestima baja, son creativos, no muy trabajadores, introvertidos y amables. Conviene recordar que estos datos fueron obtenidos cruzando datos a partir de tests de personalidad y preferencias musicales, y solo indican tendencias estadísticamente significativas; Obviamente, no significa esto que escuchar ciertos estilos musicales transforme nuestra personalidad.

Dime lo que escuchas y te diré cómo eres:

Solidez emocional: aquí están los seguidores de la música clásica, del blues, jazz y soul. Se caracterizan por ser tolerantes y abiertos de mente.

Conservador, pero extrovertido: espacio para los fans del country y el pop. Personas con una vida social intensa, aunque con pocas habilidades sociales.

Rebeldía e impulsividad: aquí se encuentran los amantes del rock y el heavy metal. Su afán por hacer las cosas de inmediato los hace destacar entre la mayoría. Además, son extrovertidos y confiados.

Abiertos y despistados: los amantes del funk y el hip-hop, así como de la música electrónica, son abiertos, liberales y algo despistados. Les suele gustar el deporte y no se fijan mucho en las opiniones de los demás.

En mis artículos anteriores he dicho mi gusto por la ópera, el blues, jazz, soul, country, soft rock y el pop. Algún día habrá estudios para el reggaetón, rap, ska, narcocorridos, corridos tumbados, regional mexicana, banda, grupera, salsa, bachata y varios más. Yo, por lo pronto, digo que hay música que te transporta a otros lugares, el otro día, por ejemplo, en un restaurante-bar pusieron reggaetón a todo volumen… pagué la cuenta y me fui a mi casa.

6. La forma de conducir. Vean el comportamiento en el manejo del auto, tanto en la ciudad como en carretera y observarán con toda claridad la personalidad del conductor: paciente, impaciente, distraído, educado, retador-agresivo. Hay quienes no respetan los límites de velocidad, se pasan los semáforos en rojo, no usan el cinturón o van llamando por celular, cualquiera o todas ellas, es indicativo que tiene conflictos con las reglas, con las leyes y con la autoridad, cualquiera que esta sea. Una actitud agresiva al volante puede ser fruto de una personalidad competitiva o ansiosa.

La Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres y el fabricante de neumáticos Goodyear, publicaron un estudio en el que se asociaba cada tipo de personalidad con la forma de conducir de cada individuo.

El Sabelotodo: se considera el mejor conductor y que el resto de las personas a su alrededor no saben conducir. Para hacerles saber lo que piensa, se limita a lanzar gritos e improperios siempre desde el interior del vehículo, sin abandonar su zona de seguridad.

El Competitivo: su personalidad le hace rivalizar en todos los aspectos de la vida, también al volante. Su intención es ir siempre el primero, por delante de los demás, su actitud es irrespetuosa con el resto de los conductores, impidiéndoles el paso en las incorporaciones o incluso cerrando el paso para evitar adelantamientos de otros vehículos.

El Filósofo: es un conductor calmado. Analiza la situación e intenta comprender por qué la persona que ha realizado una maniobra temeraria o le ha increpado lo ha hecho de esa manera. Se refugia en el autocontrol y en la búsqueda de explicaciones racionales al comportamiento del resto.

El Fugitivo: es aquel que busca su espacio e intenta evadirse de la realidad que le rodea, con las herramientas que tiene a su alcance. Ante un congestionamiento o un conductor agresivo, aprovecha para conectar el manos libres y llamar a su madre, a un amigo con el que hace tiempo que no habla, pone música e incluso puede ofrecer conciertos a viva voz dentro de su vehículo.

El Profesor: se trata de una persona que está pendiente de los errores de los demás en todo momento. Por ello, hace saber al resto de conductores en qué se equivocan y se presenta como modelo de buena conducción.

El Evasivo: intenta apartarse de todos los peligros que conlleva el uso del coche. Tiene una personalidad insegura y temerosa, que juzga a todos los infractores como un peligro para ellos mismos y para él.

El Justiciero: podríamos identificarlo con una persona a la que le gusta la acción. Se cree con la potestad de castigar a aquellos que no conducen como él considera correcto, por lo que, tras el hecho que le ha ofendido, es capaz de abandonar su auto y enfrentarse directamente a la persona que le ha causado un agravio o equivocación a su modo de ver la circulación.

7. El ejercicio y la alimentación. Recibimos continuamente bombardeos de información en la que nos dicen que para obtener salud debemos alimentarnos de una forma correcta y realizar ejercicio físico. Realizar un ejercicio físico, es una actividad que utilizamos para mantenernos activos física y mentalmente. Tener una alimentación saludable, significa tener una estructura alimentaria que nos permita nutrirnos a nivel fisiológico.

Estudios demuestran que la combinación de pobreza nutricional con estrés emocional y hábitos falta de ejercicio, propician mayor incidencia de desórdenes de conducta como violencia, hiperactividad, depresión, migrañas, ansiedad o pérdida de la memoria. Si la persona consume comida no saludable y no hace ejercicio, es indicativo de muchos de esos problemas de personalidad.

Un estudio de la Universidad de la Concordia en Montreal examinó el asunto y concluyó que la personalidad tiene una correlación con la actividad física

Personalidad vigorosa: Los que se aburran con rapidez, gustan del boxeo, zumba, rappel, esquí o clases de baile.

Personalidad sociable: Los que siempre buscan compañía, se inclinan por el spinning, la bailoterapia (técnica que consiste en ejercitarse mientras bailas) y deportes de conjunto como el fútbol o el béisbol.

Personalidad organizada: Si la persona es metódica y ordenada, practicará el yoga, el karate, el pilates, la gimnasia o la natación.

Personalidad perezosa: Les cuesta hacer ejercicio, se les recomienda comenzar por caminar unos 10 minutos tres o cuatro veces a la semana, subir y bajar escaleras o bailar sus canciones favoritas en casa.

Personalidad atrevida: A quienes les gusta sentir la adrenalina, entrenan para maratones, bicicleta de montaña, senderismo, canoping (tirolesas), bungee (saltar desde un puente o plataforma utilizando una cuerda elástica, generalmente atada a los tobillos), rafting (descenso de ríos o balsismo), paracaídas o cualquier otra actividad extrema.

En cuanto a la alimentación, es importante saber cuáles son tus actitudes con respecto a la comida para encontrar la que te beneficie más.

Personalidad ansiosa: Siempre deben desayunar para evitar los picos de ansiedad durante el día. Igualmente es importante que hagan una merienda saludable (una fruta o nueces) y que cenen (una proteína magra con ensalada, o un caldo) un poco más tarde para no asaltar la despensa a medianoche.

Personalidad poco enérgica: Es importante que le den a su cuerpo alimentos que brinden energía, como frutas (pera, melón, manzana), carnes rojas magras y verduras. También pueden consumir un poco de avena en la mañana y nueces durante el día.

Personalidad creativa: Por increíble que parezca, a los creativos les cuesta apegarse a una dieta rígida porque siempre están pensando en todas las opciones que tienen. Por eso, es importante que su dieta sea variada y que combinen los alimentos permitidos de muchas maneras.

Independientemente de la genética, enfermedades o embarazos, no somos responsables de nuestra figura, pero si lo somos de lo que comemos y de la vida sedentaria que llevemos.

Frases recomendadas de la semana:

“La música es para el alma, lo que la gimnasia para el cuerpo" Platón. "La música es la vida emocional de la mayoría de la gente" Leonard Cohen. "La música de Beethoven es tan hermosa y pura, que puedo ver que es el reflejo de la belleza interior del universo" Albert Einstein. “Los conductores de automóviles cuentan con muy pocos recursos y originalidad. Cuando se enfadan con otro conductor a menudo le muestran el dedo.” Charles Bukowski. “El ejercicio es clave para la salud física y de la mente” Nelson Mandela. “Saber comer es saber vivir” Confucio. “Nuestros cuerpos son nuestros jardines; nuestras decisiones, nuestros jardineros” William Shakespeare. “Un hombre demasiado ocupado para cuidar de su salud, es como un mecánico demasiado ocupado como para cuidar sus herramientas” Proverbio español.

Cantante recomendado de la semana: John Mayer. Es un guitarrista, cantante, compositor y productor estadounidense. Comenzó su carrera tocando rock gospel acústico, luego el pop, el soft rock y acercándose poco a poco hacia el género del blues, llegando a colaborar en con artistas como B. B. King, Buddy Guy y Eric Clapton. Su segundo disco Heavier Things, se posicionó en el puesto número uno del Billboard 200, aunque no fue el único logro obtenido por el cantante estadounidense, ya que que el tema Daughters, recibió un premio Grammy en 2005 como Canción del Año, superando a otras estrellas de la música como Kanye West y Alicia Keys, a la vez que ganó en la categoría de Mejor Actuación Pop Vocal Masculina, dejando a un lado a Prince, Seal o Elvis Costello. Su voz y su estilo son muy agradables, nunca se cansarán de oír su música.

Mis canciones favoritas: Gravity; Your Body is a Wonderland; Daughters; Waiting on the World to Change; Slow Dancing in a Burning Room; 3x5; XO; Who You Love a duo con Kate Perry y Magnolia en dueto con Eric Clapton. Imperdible el cover Free Fallin', que es todo un clásico de Tom Petty, es un temazo brutal, que siempre me ha encantado, suele aparecer en toda buena lista de canciones imprescindibles en la historia de la música, la capacidad vocal e interpretativa de John Mayer es de lo mejor que uno se puede encontrar en el panorama musical en la actualidad. Y su versión acústica de esta versión es simplemente brutal, digna de admiración, muy pocos son capaces de hacerlo así de extraordinario.

Recomiendo en YouTube los videos de If I Ain't Got You-Gravity en dueto con Alicia Keys; Don't Let Me Down en dueto con Keith Urban; la prueba de fuego de su talento es verlo tocar King Of Blues al lado de BB King.

Canción recomendada de la semana: Gravity con John Mayer. Es una canción que habla de las fuerzas que durante la vida percibimos. “La gravedad está en mi contra, me quiere derrumbar”, habla de la autopercepción de un sujeto que siente el mundo físico (simbolizado como gravedad) como algo, o que no lo lleva donde quiere, entonces tiene que tomar posición y defender sus intereses o que directamente le parece abrumadora la existencia terrenal. Esto último podría hablar de un victimismo, romantizado por el individuo para no hacerse cargo de su existencia, pero también habla de algo más… conforme transcurre la canción hasta el final, podría decirse que toma la forma de una plegaria a algo superior a su voz interior, a Dios, al universo, por su remate final: “Sólo mantenme donde esté la luz”.

Es una canción optimista sobre cómo la vida puede ser difícil, pero que uno aún necesita tratar de mantenerse fuerte y seguir adelante. El coro hace referencia a la idea de que los obstáculos y la dificultad pueden hacer que uno se derrumbe o sea derribado, pero que es importante continuar a pesar de ellos. Habla de cómo tener más no necesariamente mejora las cosas, y que a veces querer más puede ser perjudicial. El mensaje general de la canción es aferrarse a la esperanza y seguir adelante, ya que la vida puede ser difícil y deprimirnos, pero también puede ser gratificante si nos esforzamos por seguir adelante. Oigan la versión en vivo, un auténtico espectáculo de más de 9 minutos, en el que despliega su talento con la guitarra y seguro es, que los dejará gratamente impresionados.

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!