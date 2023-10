Durante esta semana ha habido algunos hechos del acontecer local, nacional y desde luego internacional, que merecen atención. Temas relevantes como el paro magisterial, la entrega de libros a las escuelas; los recortes presupuestales y el pleito de Andrés con el poder judicial; la sangre y muertes por la guerra Israel-Hamás. Cada uno, por sí mismo, amerita un análisis reflexivo.

Sin embargo, decidí escribir en esta ocasión, sobre las dos fechas conmemorativas de los días 17 y 19 de octubre; con especial relevancia para las lectoras de género femenino.

Fue un 17 de octubre, de 1953, cuando se reconoció que las mujeres podríamos votar en procesos electorales federales y también a ser postuladas como candidatas a un puesto de elección popular.

Hace apenas 70 años de ello.

No son tantos. Por eso digo “apenas”.

Hubo intentos en otros países, desde el siglo XIX, pero en la mayoría de los países democráticos, dicho derecho se fue concretando durante el S. XX.

Ahora nos suena absurdo, pero uno de los argumentos era, que si el esposo o padre, votaba por determinada opción o partido en las elecciones, se asumía que entonces toda la familia iba acorde con esa decisión y no se necesitaba que las féminas de la casa votaran, pues su voluntad ya estaba siendo reflejada mediante el voto del jefe de esa familia (¿el jefe? “El” y no “La”). ¡Hasta coraje me da escribir esto!

El sufragio universal, lo decretó Adolfo Ruíz Cortines, durante su mandato como Presidente de la República. Desde Cárdenas hubo intentos por grupos de mujeres solicitándolo. Aunque solo había aislados antecedentes que permitían votar a las mujeres en procesos municipales.

Aun con el derecho ya consagrado, siguió habiendo (si no es que todavía existe), una resistencia ideológica por los estereotipos de género. Hay quienes, en este siglo, en este tiempo, aún creen que la mujer debe estar en casa, atendiendo al marido, responsable del cuidado de los hijos, sin ejercer los derechos y garantías que por ley tenemos.

Apenas, de unos años para acá, se visualiza el acceso pleno a los espacios de toma de decisiones, tanto en el ámbito público como en el privado. Aunque subsisten muchos límites por romper.

Se ha tenido que forzar, mediante acciones afirmativas, para ir logrando la paridad de género.

El 19 de octubre, es el Día Mundial de Sensibilización para la Prevención del Cáncer de Mama. De hecho, todo octubre fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el mes de concientización. Es comúnmente conocido como “mes rosa” u “octubre rosa”, campaña que lleva como estandarte un lazo de ese color.

Este color, y específicamente, el listón rosa, es el símbolo de quienes se suman a la campaña de detección y prevención contra el padecimiento. Por ello vemos edificios públicos o privados iluminados; vestimenta de las y los funcionarios gubernamentales o empleados con estos tonos; en las oficinas, tiendas, consultorios y demás, se colocan globos, moños, carteles o adornos de dicho color.

La detección, puede marcar una diferencia entre la vida y la muerte.

Es recomendable que desde los 18 o 20 años, básicamente durante toda la edad reproductiva, las mujeres realicemos una autoexploración de los senos. En las redes sociales y otros medios al alcance de cualquier persona, se localizan tutoriales o imágenes que enseñan el método correcto, para aprender a detectar o percibir cualquier anomalía; y para saber qué hacer en caso necesario.

Por otra parte, todas las mujeres entre 40 y 69 años, aún sin antecedentes personales ni familiares de cáncer de mama, debemos realizarnos una mamografía cada año (al igual que el Papanicolau).

La predisposición hereditaria es un factor que aumenta el riesgo de tener este tipo de cáncer; aunque no es determinante. Algunas otras circunstancias que pueden repercutir son: una vida sedentaria, alto consumo de grasas, exceso de peso, consumo inmoderado de alcohol, no haber tenido hijos, inicio de la menstruación a muy temprana edad, el primer parto a edad avanzada, consumo de hormonas como estrógeno o progesterona; incluso se asegura, que las personas de raza blanca tienen mayor propensión. Pero cada organismo es distinto y no hay una razón o causa exacta o precisa, que lo pudiera hacer evitable. Se produce por la formación o acumulación de células malignas en la zona de las glándulas mamarias.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo; y, específicamente el de mama, es el primer lugar en incidencia en las mujeres. La cura se logra mediante cirugía, radioterapia o quimioterapia, sobre todo si se detecta a tiempo. Justamente para evitar que siga en crecimiento la cifra de defunciones por este mal.

Ya es momento, de estar informadas. Momento de atender y cuidar nuestra salud. Ya es momento de sororidad. Momento de continuar en la lucha constante por nuestros derechos. Momento de recuperar lo que históricamente nos quedan debiendo a las mujeres.

Ya es momento…