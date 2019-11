20 de noviembre, una lección más

No importa la polémica, porque es parte de la pedagogía política, ya lo hemos dicho no es nada más que una simple rueda de prensa (la mañanera). Es que nos están viendo muchos ciudadanos y ahora el protagonista principal de esta historia es el pueblo.

"El pueblo es el motor del cambio, los ciudadanos..."

Presidente Andrés Manuel López Obrador





NO A LA DESMEMORIA ¿A QUIÉN BENEFICIA EL OLVIDO DE LA HISTORIA?





Hace muchos años, la desmemoria ha querido victimizar a nuestra historia. Primero fue con el cambio de la celebración del día conmemorativo pasando todos al asueto de inicio de semana para favorecer “la productividad”, como el pasado lunes 18 día oficial de descanso.

Pero este 20 de noviembre, ese hombre a quien suelo llamar "el presidente pedagogo", ha salido al zócalo con su pueblo para recrear la historia mostrando sus tres transformaciones previas, y dejando en claro que hay una intención de verdadero cambio hacia lo que él llama "la cuarta transformación".

De ese interés, tanto la promoción de militares y marinos previa al desfile, dio muestra; pero sobre todo y vaya que es destacable la escenificación de las tres transformaciones que todos sabemos: La lucha de la Independencia 1810/1821, La Reforma 1858/1861, y la Revolución de 1910/1917, aun cuando pasaron de menos 6 años más para la real pacificación del país, con la representación de estas epopeyas históricas escenificadas por personal de Marina, del Ejército y la Guardia Nacional en la Plaza del Zócalo capitalino, todos pudimos ver una síntesis de nuestro devenir histórico.

Una persona exclamó al verlo que “era la mejor clase de historia que había tenido en su vida” y al mismísimo Joaquín López Dóriga en su colaboración periodística al referir al día siguiente así el evento: “Ayer fue la celebración más digna de un aniversario de la Revolución Mexicana que he visto en mis más de 50 años de reportero”, lo cito porque no siempre coincide con el pensamiento del presidente y porque de verdad no debe escatimarse lo evidente: A México le urge memoria de su historia, de saberse capaz de dominar lagos y lagunas llenas de serpientes y aun crear la tierra en las chinampas y hacer fructificar los valles como lo hicieron los mexicas, de sintetizar dos culturas como las indias y la hispana con toda su raíz árabe, judía y cristiana para crear ese hermoso mestizaje de la llamada Cultura Mexicana, para lanzarse a buscar su independencia e integrar con estallido de violencia el crisol de razas con un Miguel Hidalgo criollo, un Vicente Guerrero mulato y un Javier Mina hispano que dándose la mano hicieron a esta nación nuestra.

Y qué decir que más allá de la codicia francesa que envió al ejército imbatible de su época liderado por Napoleón III para arrebatar los despojos que suponían les serían propios, después de la cruenta invasión norteamericana que nos despojó de la mitad del territorio, sólo para encontrarse con los indios zacapoaxtlas sumados al ejército del coronel Porfirio Díaz y el general Ignacio Zaragoza, mexicano que había nacido en lo que al momento ya era Texas por ese arrebato, pero que fue garante de sus hermanos en una lucha sin cuartel que acabó derrotando el 5 de mayo de 1862 y posteriormente lanzando en retirada a los invasores franceses primero y después en 1914 y 1917 a los norteamericanos que deseaban aprovechar nuestra Revolución para quedarse con más del territorio. En todas estas luchas, dos factores han sido vitales: el pueblo y el liderazgo que da gobernanza a un proyecto de nación.

En la Reforma es indiscutible reconocer a Juárez y a su generación porque sin Lerdo, Ocampo, Ramírez , Prieto, México no habría logrado nada.

Y cuando hablamos de la Revolución de 1910, no podemos pensar en Francisco I Madero sin Francisco Villa, Emiliano Zapata, Venustiano Carranza, Felipe Ángeles, y a un Lázaro Cárdenas de Río, quienes hicieron con su lucha y sacrificio el México que hoy vivimos, con sus luces y sombras.





EL DESAFÍO





México nos reclama a todos, nadie lo va mejorar sólo, ningún presidente aun con la enorme voluntad que observo en el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el laberinto de su soledad en Palacio, puede lograr que el concierto nacional se dé para su país, sin el concurso de las voces de todos.

Ejemplifico: la voluntad tiene los límites de la realidad, cuando observé el cruce al cuello estilo apache intentado por el jinete el 20 de noviembre frente al balcón de Palacio Nacional, se advertia la habilidad del jinete, la maestranza del caballo, pero hubo un ligero ingrediente a mi juicio no considerado, el desplazamiento de los cascos del caballo en el concreto y no el amarre a la tierra suelta que le habría dado el espacio a jinete y caballo de lograr la suerte, un pequeño detalle puede cambiar todo, por eso hay que cuidar formas y modo.

Así las cosas, sólo resta decir, gracias por la lección de este presidente pedagogo, que sigue creyendo que su pueblo merece no sólo "conocer" sino "ser" actor principal en el desarrollo de su historia.





VA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN Y VAMOS CON ELLA TODOS; UN OBLIGADO COMENTARIO





La semana pasada en mi colaboración titulada "Las Voces de Bolivia" referí y agradecí la participación de mi alumna del campus Chihuahua de la Universidad Pedagógica Nacional, empero no referí -por causa de omitirlo involuntariamente-, su nombre que es Alejandra Rivas a quien envío un saludo desde aquí, gracias por su colaboración y también comparto a los lectores de la gratitud de sus amigos bolivianos, que a través de su persona agradecieron que El Diario les haya dado voz a sus necesarios comentarios de la realidad que aún vive nuestro país hermano.