27 de septiembre, la fiesta de Iturbide.

“La independencia de los países de América Latina fue un gran fraude del que fueron víctimas las clases más desfavorecidas.” Arturo Pérez-Reverte, escritor y periodista español.

Hoy, 27 de septiembre se conmemora la entrada de Agustín de Iturbide y su Ejército Trigarante a la ciudad de México, como preludio del nacimiento de una nueva nación.

Como datos curiosos Iturbide nació en Valladolid, Michoacán precisamente el 27 de septiembre de 1783, y casualmente un día como hoy, pero de 1823, el exemperador elaboró y fechó, ya en el exilio, un documento político (que nunca publicó) titulado "Manifiesto de Liorna". Al muchacho le gustaba planear eventos, trascendentes según él, para festejar su fecha de nacimiento (muchacho, porque murió muy joven, a los 41 años).

A los 17 años ingresó al ejército realista. A los 27 se involucró de lleno en la lucha contra la insurgencia, participando en la Batalla del Cerro de las Cruces, el 30 de octubre de 1810, enfrentó las tropas independentistas al mando de Hidalgo, Allende y Aldama.

Durante 11 años estuvo Iturbide combatiendo fiel a la Corona Española, derrotó a muchos jefes insurgentes, pero no pudo contener el espíritu de lucha de otros tantos que sentían firmemente la idea de vivir en un país independiente. Uno de ellos, Vicente Guerrero, pionero del movimiento armado, le dio batalla hasta el final de la guerra. Convencido Iturbide que con el indomable guerrillero de Tixtla no iba a poder, decidió, en una jugada maestra, "unirse" al movimiento insurrecto para "favorecer" la causa de la independencia.

Simuló un patriotismo que estaba muy lejos de sentir, y lo simuló muy bien. Lo movía la ambición de poder. Dicen algunos historiadores que el "Abrazo de Acatempan" es un mito de la historia oficial, Iturbide se sentía de sangre azul (tan es así que se autonombró emperador) como para "rebajarse" a darle un abrazo a un indígena-afromexicano como lo era el gran don Vicente Guerrero. Pudo haber existido un abrazo pero no entre Iturbide y Guerrero sino con un enviado de éste, un tal José Figueroa. La versión del abrazo se ha usado más bien para simbolizar la unión entre las fuerzas insurgentes y realistas, así lo narra Lucas Alamán en su Historia de México, tomo V, p. 92.

Iturbide y Guerrero estuvieron enfrentados durante 11 años, aquél del lado de la Corona Española, éste, de la insurgencia ¿de dónde le surgió de pronto a Iturbide el espíritu independentista? (cualquier semejanza en lo que sucede con los políticos chapulines actuales es mera coincidencia)

El 27 de septiembre de 1821 entró a la ciudad de México el Ejército Trigarante, encabezado por un militar realista de cepa, ni más ni menos que Agustín de Iturbide. A Vicente Guerrero no se le dio el lugar que le correspondía, no obstante haber sido un jefe insurrecto que inició y terminó la lucha armada.

Meses antes, el 24 de febrero, Agustín de Iturbide proclamó "su" Plan de Iguala, es decir "su" proyecto político en cuya publicación oficial se le dio el pomposo nombre de "Plan de Independencia de la América Septentrional" ¿independencia? curioso calificativo. Nos quiso dar atole con el dedo.

Pretendía imponernos el catolicismo como religión única sin tolerancia de otra. ¿Era eso una garantía? En México desde siempre ha habido librepensadores: ateos, agnósticos y racionalistas. Es claro que Iturbide obedecía al alto clero, quien desde luego no estaba dispuesto a ceder ni un ápice de sus canonjías económicas de su gran negocio (punto 14 del Plan).

Como si la guerra con sus millones de muertos, héroes anónimos y un sinfín de ilusiones de sus protagonistas fuera poco, el Plan de Iguala borró todo con una cláusula: "Fernando VII, y en sus casos los de su dinastía o de otra reinante, serán los emperadores, para hallarnos con un monarca ya hecho…". Es decir, para continuar la dependencia de España.

¿Qué fumaría Agustín para redactar su proclama? Pretendía formar una Junta Gubernativa con vocales propuestos al virrey (por cierto Vicente Guerrero, con todo y su trayectoria, no figuró en esa Junta); que la tal Junta gobernaría a los mexicanos con juramento al rey de España; que si el monarca español no venía a México, la Junta gobernaría hasta en tanto no se nombrara a quien coronar, y una sarta de bobadas que nada tenían que ver con la esencia del movimiento.

Iturbide, claro está, con "su" Plan de Iguala preparó su coronación. Pero poco le duró el gusto, sólo gobernó entre el 22 de mayo de 1822 y el 19 de marzo de 1823 bajo el título de Agustín I, otorgándole a su parentela todo tipo de cursis títulos nobiliarios como los que se acostumbran en las monarquías allende los mares.

Por fortuna el Plan, como norma jurídica, nació muerto, o en el mejor de los casos, fue una norma imperfecta, pues no contenía sanciones para el caso de incumplimiento. Atinó el Congreso, el 7 de abril de 1823, en declararlo insubsistente, así como la coronación de su autor.

Poco después, y dado que el sistema monárquico no era el que esperaba el pueblo mexicano, vino la abdicación. Iturbide fue desterrado a Italia bajo la consigna de ser fusilado si regresaba a México. Se quiso pasar de listo, y el 15 de julio de 1824 desembarcó subrepticiamente de un barco inglés en Barra Soto La Marina (Tamaulipas), pero al poco cabalgar fue reconocido por un alto mando del ejército y sin juicio previo, fue ejecutado el 19 de julio de 1824. Igual suerte correría, en 1867, el iluso de Maximiliano. Pensaron que los mexicanos podíamos ser súbditos de un monarca. ¡Eso jamás! Que así sea.