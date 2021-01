4 preocupaciones insoslayables

-Cienfuegos

-Pandemia, asunto de seguridad nacional

-Vacunación, urge estrategia adecuada

-Morena en el más puro pragmatismo

Luis Javier Valero Flores

Como nunca, la sección “Rayuela”, del periódico La Jornada fue increíblemente acertada: “En medio de un descomunal desaseo, la decisión es darse un balazo en el pie”.

No puede catalogarse de otra manera la decisión del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de exonerar al Gral. Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, de los cargos que el gobierno norteamericano le había hecho.

En el caso Cienfuegos dieron bandazos, tanto López Obrador, como Marcelo Ebrard. Pasaron de elogiar la detención del militar, a la defensa acrítica.

Ante la detención, el presidente adelantó que se investigaría a todos los funcionarios que hubiesen colaborado en la gestión de Cienfuegos y luego, ante la exoneración, se fue al extremo de catalogar como “falta de profesionalismo” la actuación de la DEA.

Sabedor del indudable impacto negativo que tendría la exoneración, AMLO ordenó la publicación del supuesto expediente enviado por EU a su gobierno, sin tomar en cuenta las consecuencias que esto tendría en la relación de los órganos de seguridad pública mexicanos con los norteamericanos habida cuenta que el combate al crimen organizado necesariamente debe ser coordinado, sí de manera global, pero obligadamente en cooperación con los norteamericanos.

La respuesta del Departamento de Estado y del de Justicia de los EU, que evidencia los términos del acuerdo con el gobierno de Trump.

No de otra manera pueden entenderse los mensajes publicados por esas dependencias, que ponen el acento en dos cosas a cual más de graves: La de que ser reservan el derecho de reanudar el proceso judicial en contra de Cienfuegos y la de que, dar a conocer el expediente entregado al gobierno mexicano de manera confidencial, viola los acuerdos en materia de seguridad pública entre ambos países.

Pero la exoneración acarrea otros aspectos a cual más de criticables.

No informa si la FGR efectuó sus propias indagatorias, y no sólo en los asuntos investigados por los norteamericanos, sino por varios más, de los que fueron emblemáticos del manto de impunidad con el que actuaron las fuerzas militares en los dos sexenios anteriores, particularmente en asuntos como los de Tlatlaya, los desaparecidos de Ayotzinapa, el escuadrón de la muerte de Ojinaga; los desaparecidos de Buenaventura, Chih.; los cientos de denuncias ante la CNDH en contra de elementos o partidas militares, además de los centenares de cementerios clandestinos en que se convirtió el país, a ciencia y paciencia de una dependencia a la que suponemos mejor informada y que no fue capaz de detectar uno solo.

Y finalmente, lo más preocupante (si algo lo fuera más que lo anterior): Que lo ocurrido en este tema nos lleva a inferir la elevada influencia de la élite militar en la 4T, que le ha deparado privilegios sin par en el pasado reciente, una de ellas que sí tiene continuidad con los gobiernos de los partidos de la “mafia del poder”, la de la extrema opacidad en el ejercicio de los recursos públicos.

Ojalá no debamos arrepentirnos.

-

Lo que ahora ocurre en el centro del país, particularmente en el Valle de México, ha rebasado los límites de una mera y grave contingencia sanitaria.

Las cifras de los contagios cotidianos presentados en los últimos días, que han colmado la capacidad, no solo hospitalaria, sino en general de la estructura de salud debería llevar a revisar la situación.

La situación en esa región ha adquirido, ya, el rango de tema de seguridad nacional. Si la capital del país colapsa, las consecuencias serán de rango nacional, quizá con menor impacto en el norte del país, debido a la elevada integración de esta zona con la economía norteamericana.

Las imágenes de lo que allá sucede son de espanto.

Por un lado, la de los enfermos y sus familiares en busca de atención médica, por el otro, la de quienes mueren en sus casas; la de quienes, desesperados, imploran por un tanque de oxígeno y, por el otro, la de las multitudes en el Metro, en los autobuses, en los espacios comerciales.

El faltante: El accidente del centro de control del Metro.

¿Cuántos nuevos contagios se presentarán a causa de todo lo anterior?

No hay ninguna otra fórmula para enfrentar la pandemia que restringir casi totalmente la movilidad y gastar verdaderas sumas multimillonarias para lograrlo.

México, con un elevado número de trabajadores informales -los que, necesariamente, están obligados a movilizarse, tanto para acceder a sus trabajos, como para desempeñarlos- debería tomar medidas para evitarlo, más en el centro del país.

¿Cómo hacerlo?

De manera semejante a como lo ha anunciado Joseph Biden, el presidente electo norteamericano, en un ambicioso programa que ha puesto el acento en otorgarle recursos económicos directos a las familias, semanales; a los desempleados, a los patrones que licencien a sus trabajadores, a estos para que paguen las rentas, además de otorgarles recursos para pagar los servicios públicos.

El plan contempla beneficios de hasta mil 400 dólares por semana y créditos fiscales para los empleadores con menos de 500 empleados para reembolsarles el costo de la licencia por enfermedad o para los trabajadores que cuiden a parientes enfermos, hasta por 14 semanas de duración.

Además, créditos fiscales para familias de ingresos bajos y medianos. Ampliar el crédito fiscal por hijos a 3 mil dólares, desde 2 mil por cada niño de 17 años o menos.

El gobierno aportará 35 mil millones de dólares en fondos gubernamentales para préstamos a bajo interés para financiar pequeñas empresas, además de que se aportarán 15 mil millones de dólares en subvenciones para esos patrones.

Por supuesto que las cifras de ese plan están lejos de las que pudiera aportar el gobierno mexicano, pero da cuenta de la orientación y prioridades que se deben tener para enfrentar la pandemia.

Hasta ahora, el gobierno de López Obrador ha mantenido los programas de bienestar que había diseñado desde antes de la pandemia, y que bien que lo ha hecho, pero la emergencia sanitaria ha golpeado más a los sectores que no contemplaban esos programas y que ahora son los que más han sufrido los estragos de la pandemia.

Por ello, la vacunación se convierte en un asunto de sobrevivencia nacional… y de la 4T.

A condición de contar con la estrategia adecuada. La prioridad no es la zona rural del país, que mantiene un bajo índice de contagios.

Después del personal de salud, la prioridad deberán ser los centros de población más importantes del país; ahí están concentrados los más elevados índices de crecimiento de los contagios, de hospitalizados y de adultos mayores.

La experiencia de Israel es harto ejemplificante: Ahí han aplicado la vacuna al 25% de la población y los niveles de contagios disminuyeron a menos de la mitad de los presentados en la etapa previa a la vacunación.

-

Unas palabras acerca de los últimos acontecimientos electorales.

Estamos frente al más descarnado “libre intercambio de candidatos”.

Sin duda lo más importante, porque puede impactar en el resultado en la elección de gobernador, es el anuncio de que el alcalde de Juárez, Armando Cabada, será candidato de la lista plurinominal a las diputaciones federales de Morena.

De ese modo, los dos más grandes receptores de simpatías electorales en Juárez podrán sumarlos y les pondrá en la posibilidad de obtener el triunfo en la elección de gobernador; más, si como pudiera suceder, luego de que el licenciado Víctor Adrián Ávalos Aragón, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito, encargado del despacho, resolvió negarle a la alcaldesa capitalina, Maru Campos Galván, la “suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables”, lo que le permitiría al fiscal Peniche extenderle una orden de presentación -y hasta una orden de aprehensión ¿Por qué no?-, lo que le dejaría abierto el camino a Gustavo Madero.

Si ese escenario se presentara, todo puede pasar, pero una cosa es segura: Madero no obtendría el número de votos en la capital que Campos sí alcanzaría y eso le podría abrir el camino al abanderado de Morena.

Por último, si alguien tenía dudas acerca de las preferencias de la pareja de Palacio de Gobierno, el viernes, Cinthia Chavira, esposa de Javier Corral, escribió, a propósito de la decisión del PAN de no celebrar un debate entre los aspirantes a la candidatura al gobierno de Chihuahua: “No se aprobó lo que había distinguido desde su creación al Partido blanquiazul que hoy le cierra la puerta al debate… ¡Una pena! Porque eso es justo lo que le caracteriza al candidato de mi preferencia; cuyo apellido empieza con M y acaba con O…”.

