8 marzo, interrogantes y más

/ VILLA, LOS AGRAVIOS Y AGRAVIADAS / JUSTA INDIGNACION ¿O CATARSIS? / ¿LOS DAÑOS COLATERALES? / Un día después / LA AUTODECLARACION A CONSIDERAR / ¿LA MURALLA INEXPUGNABLE? / LA MURALLA DE 39 MILLONES Y MAS DE AGRAVIOS / ¿RESCOLDOS DE RABIA?

“La ira es como el fuego; no se puede apagar sino al primer chispazo. Después es demasiado tarde”

Giovanni Papini.

Recorro la ruta que siguió la marcha del 8 de marzo, un día después en Chihuahua y advierto realidades preocupantes que me mueven de menos a la reflexión y a generar algunas preguntas solamente porque no tengo de cierto las respuestas y emitir comentarios bien personales que me permito compartir con ustedes hoy.

Espero no poner en apuros a los editores ya que para no hablar tanto, solo adjuntaré algunas fotos que tomé en e trayecto y apoyar así mis comentarios, preguntas y reflexiones, que debo decir se abren con una cita del escritor italiano Giovani Papini sobre la IRA y cierra con una del escritor norteamericano Mark Twain, sobre la RABIA ingredientes ambos más que presentes a juzgar por las evidencias, de lo realizado, de lo justificado o no de ellas, nadie podemos hacer con certero juicio una opinión ya que solo quien ha sido agraviado o agraviada en este caso sabe el peso de su dolor.

Puede el lector obervar las fotografías con el pie de foto que les concedo, todas ellas de mi autoría.

Hay aún muchas interrogantes, preguntas y enigmas por dilucidar en torno a los días 8 de marzo que crecen en afluencia y determinación para expresar sentimientos contenidos por las frustración, la impotencia, la violencia expresa y encubierta, aprendí esta semana que los estudiantes michoacanos dicen que la protesta ha de acompañarse de la propuesta, así que aquí va mi…

PROTESTA CON PROPUESTA

PROPONGO QUE ABRAMOS MESAS DE DISCUSIÓN EN ESCUELAS ,ÁREAS DE GOBIERNO DE EDUCACIÓN, DE JUSTICIA, DE DERECHOS HUMANOS Y QUE SE DÉ CAUCE A TODA ESTA RABIA E IRA RESGUARDADA Y CONTENIDA Y EXPRESADA EL 8 M PARA QUE NO SUCUMBAMOS A LA BARBARIE, DUELE VER A JÓVENES ENOJADAS PATEANDO MUROS DE ACERO QUE JUSTIFICAN INVERSIONES DESMEDIDAS (A JUZGAR POR EL CONTRATO EXHIBIDO DE LAS MALLA QUE ASCIENDE CASI A LOS 40 MILLONES), ME DUELEN LOS DAÑOS NO RESARCIDOS EN JUSTICIA A MUJERES, SEAN MADRES HIJAS O HERMANAS AGRAVIADAS POR CUALQUIER DAÑO QUE SE LES HA CAUSADO YA SEA VIOLENTÁNDOLES Y AUN PRIVÁNDOLES DE LA VIDA Y POR ELLO PROPONGO DEBATAMOS EL TEMA DURANTE EL AÑO, YA SE A EN LA CATEDRA O LOS MEDIOS YA SEA EN LOS HOGARES Y AUN LAS PLAZAS Y ACADEMIAS.

OCTAVIO PAZ DECÍA EN SU LIBRO EL LABERINTO DE LA SOLEDAD QUE CADA AÑO A LAS 11 DE LA NOCHE DEL 15 DE SEPTIEMBRE EN TODAS LAS PLAZAS PÚBLICAS LOS MEXICANOS NOS REUNIMOS PARA DAR EL GRITO Y POR UNA HORA GRITAMOS, PARA CALLARNOS DESPUÉS TODO EL AÑO, PARAFRASEANDO SU CITA DIRÉ QUE NO ES SOLO EL 8 DE MARZO EL DÍA QUE PODEMOS HABLAR DE LO QUE DAÑA Y ENALTECE A LA MUJER, ABRAMOS DEBATES, COLOQUIOS, CONVERSATORIOS Y AYUDEMOS A ABRIR LOS ESPACIOS QUE HAN DE PRESTAR JUSTICIA A LAS MUJERES AGRAVIADAS DURANTE TODO EL AÑO, ASI SIN DUDA MERECEREMOS MAS LA CLASE DE COMUNIDAD QUE SEAMOS CAPACES DE CREAR CON DERECHOS E IGUALDAD A TODOS Y SOBRE TODO A TODAS QUIENES NOS EXPRESAN CON SU INDIGNACIÓN EL 8 DE MARZO, QUE MUCHO AUN EN TÉRMINOS DE JUSTICIA PARA ELLAS DEBE DE CAMBIAR EN MÉXICO Y EL MUNDO.

SOLO ASÍ EVITAREMOS ESA EXPRESIÓN DE RABIA, QUE DUELE Y DAÑA

RECORDEMOS QUE;

“La rabia es un ácido que puede hacer más daño en el recipiente en el que se almacena que en cualquier otra cosa en que se vierte” Mark Twain.