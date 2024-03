Ciudad Juárez.- En los últimos años hemos vivido enormes retrocesos en materia de libertades. De un tiempo para acá, parecería que hay temas que están vedados, que no se deben tocar, y sobre los que uno no puede opinar. Así como sucedía en el medioevo, o como sucedía en el absolutismo.

No solo eso. En los temas en los que todavía se puede opinar, parecería que se exige coincidir con el pensamiento colectivo. Como lo dijo un escritor a quien cito de manera recurrente, “…el pensamiento individual está hoy mal visto, se exigen ortodoxia y unanimidad” (“También uno se harta”, El País, 11 de marzo de 2018, Javier Marías).

Uno de estos temas es, por ejemplo, la opinión del 8M. El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La fecha es recibida de forma distinta en cada país. En los países con alto desarrollo en equidad de género, es una celebración. En países como el nuestro es una conmemoración y es mal visto que se felicite a la mujer.

Hay sectores muy radicales dentro del feminismo que dicen que los hombres no podemos opinar del 8M. Son los mismos sectores que dicen que un hombre no puede opinar nada del aborto porque no tiene útero, pero a su vez, son los mismos sectores que reconocen como mujer a un hombre que se asume justamente como mujer (quien, biológicamente, tampoco tiene útero) por lo que en teoría podría opinar del aborto.

Vivimos en una sociedad de libertades donde cada quien puede opinar lo que le venga en gana, sea su opinión correcta o incorrecta. Tratar de limitar lo que un hombre puede decir o no decir es absurdo. Sería tan absurdo como decir que las “sufragettes” no podían opinar de política justamente porque no tenían derecho al voto. O que un ciudadano no puede criticar la asignación presupuestal de una partida si no es diputado. Lo que menos necesita este país son más mordazas.

Recuerdo que hace diez años el Día de la Mujer se celebraba en México. Incluso recuerdo un alcalde que regaló rosas a las mujeres de su administración, y nadie dijo nada. Pero de cinco o seis años para acá es socialmente mal visto que se “celebre” ese día. Ahora se ha convertido en un día de protesta y de lucha.

Es evidente que esta transformación atiende al enorme grado de violencia contra la mujer que existe en México. Sin embargo, en mi opinión particular, la violencia en México es general. La violencia se dirige a jóvenes, quienes corren el riesgo de caer en manos del crimen organizado; se dirige contra periodistas, que llevan a cabo su labor y que evidencian intereses oscuros; y naturalmente, se dirige a las mujeres.

Es probable que traten de funarme, pero hace mucho dejé de atender a lo políticamente correcto, sin embargo, la violencia es un fenómeno que se dirige a todos los sectores, géneros, y estratos de la sociedad, no únicamente contra la mujer. La violencia es consecuencia de un Estado de Derecho frágil, como el que tenemos en México. La denuncia que las mujeres llevan a cabo es completamente válida. Ojalá otros sectores que se sienten violentados se organizaran e hicieran lo mismo.

El problema surge cuando de esa lucha feminista, empiezan a surgir fracturas internas que parecerían evidenciar que, lejos de ser una lucha, son un movimiento político.

Por años se nos ha dicho que la violencia de género es una asignatura que nos toca resolver a todos, y no pudiera estar más de acuerdo. Hombres y mujeres deben de involucrarse en erradicar esta violencia. Sin embargo, llega el 8M, y si un hombre se aparece en la tradicional marcha, lo agreden, lo linchan, le escupen, y lo vejan. Estoy hablando de un hombre que se asume como hombre y su aspecto es el de un hombre. Porque si lo hace un hombre vestido de mujer (citando a López Obrador) que se asume como mujer, entonces es bienvenido por una parte del feminismo.

No existe consenso en cuanto a la admisión de ese hombre o mujer en la marcha. La comunidad TERF (trans exclusionary radical feminism) es una corriente dentro del feminismo que dice que aquellos trans (o como diría López Obrador, hombres vestidos de mujer) no son bienvenidos en la corriente feminista porque no nacieron mujeres. Esto se opone a la corriente que dice que el género es una construcción social.

Luego entonces si en una marcha se apersona una mujer trans, habrá sectores que le admitirán, y otros sectores que le rechazarán. Mi pregunta es, en los movimientos sociales, ¿se trata de sumar o de restar?

El pasado viernes me propuse revisar las redes sociales para ver en tiempo real las reacciones a la marcha. Se evidencia que determinados colectivos pretenden jalar agua para su molino, invalidando o invisibilizando (una palabra que utiliza mucho el feminismo) otras luchas feministas. Llamó mi atención un tuit de una cuenta llamada “Afrocolectiva”. Afrocolectiva se asume como un medio de comunicación y deconstrucción afrofeminista, antirracista y panafricanista.

Las publicaciones de esta cuenta me pusieron a pensar si efectivamente luchan por la causa feminista o si es una plataforma política, pues parece que dividen más que sumar. De entrada señalan tips para identificar el “feminismo blanco”. Es decir, ya están generando divisiones raciales en un movimiento. En dichas publicaciones critican a las mujeres que quieren ser la voz de otras, y en general, son una crítica somera del movimiento feminista.

Es decir, lo que parecería ser la lucha de género, en donde un bando pugna por mejores condiciones para las mujeres, existe a su vez una división racial. Una vez que dicha división racial quede superada, seguramente querrán generar otro problema, que pudiera ser la orientación sexual de las mujeres afrofeministas. Y después puede venir la religión, el origen étnico, etc.

No entiendo cómo es que a estas alturas no nos cansamos de tratar de encuadrar a todo mundo en un colectivo. Primero, dividiendo el mundo entre hombres y mujeres. Después, dividiendo racialmente a las mujeres. El victimismo parece no tener límite en este mundo actual.

Cuando llega cada 2 de octubre, el centro de la Ciudad de México se paraliza por las protestas que surgen cada año por los estudiantes de 1968. Hay vandalismo, destrucción, caos. Lo mismo sucede cada 8 de marzo.

Se dice (y parcialmente con razón) que no es posible que la sociedad se preocupe más de un monumento que de la violencia contra las mujeres. Eso es cierto, sin embargo, después de años de ver que cada vez que llega el 8M surgen acciones vandálicas, me pregunto qué tiene que ver la desaparición de una mujer con rayar una pared o destruir una luminaria el 8M. ¿Acaso la destrucción de luminarias el 8 de marzo de 2023 trajo consigo una reducción en la violencia contra la mujer? No encuentro la relación entre una y otra.

Todavía peor, si bien la marcha del 8M es una marcha contra la violencia, no entiendo cómo se pretende erradicar la violencia con más violencia. Surgieron imágenes en redes sociales (particularmente en el perfil de Joaquín López Dóriga) de un joven motociclista de nombre Alexander, quien al tratar de llegar a su casa, es bajado de su motocicleta y golpeado por mujeres. Su error fue defenderse porque lo señalaron como un agresor de mujeres. Después le rayaron su motocicleta, y le causaron daños a la misma, para posteriormente ser detenido.

A partir de ver estas imágenes, me surgieron varias preguntas. La violencia generalizada contra las mujeres en el país ¿es una razón para agredir y causar daños a la propiedad de cualquier hombre? ¿El 8M deja de regir nuestro marco jurídico?

Incluso más allá. Se ha criticado enormemente a los gobiernos que, si bien toleran la violencia que se da ese día (pues no detienen a nadie) deciden poner vallas respecto a determinados monumentos o edificios públicos. ¿Está mal que el gobierno impida más actos de destrucción?

Insisto, la violencia no se erradica con más violencia. Percibirlo así es como querer apagar fuego con gasolina.

Todos queremos que las mujeres vivan en paz y sin miedo. Sin embargo, el método de protesta, la violencia del día, la división interna del feminismo, las acusaciones internas de falso feminismo, y la agresión a los hombres me hacen pensar que quizá, como muchos dicen, no entienden que no entienden.