A 50 años del triple asalto bancario

1972, sábado 15 de un enero inclemente. En la memoria viva de ya pocos, aún pervive la llama del recuerdo de lo que ocurrió aquella triste mañana en Chihuahua capital. Un grupo de jóvenes guerrilleros inflamados por el espíritu revolucionario de una época, provocaron el último estallido social armado del pretendido incendio comunista mexicano, que desde entonces se apagó.

El medio siglo, que ahora se conmemora, es el motivo del que será último recordatorio con mínima relevancia comunitaria en medios de comunicación, para un capítulo de la historia, que conmocionó a la sociedad chihuahuense y marcó a toda una generación.

Como fantástica película de acción, tres asaltos bancarios simultáneos impactaron aquel día nublado de invierno en la calles de nuestra ciudad. No habitaba esta amada tierra y nada supe de la tragedia y sus consecuencias en tiempo real. Pero al paso de los años he conocido por mi oficio periodístico –incluidos testimonios de actores directos-- lo que sucedió aquel sábado negro.

En paralelo al final y merecido reconocimiento a quienes se atrevieron a tal hazaña, vale la pena reflexionar sobre algunos conceptos de la filosofía de la Historia, con base en el excelente libro llamado “Retrotopía”, del pensador polaco Sygmunt Bauman, (1925-2017), famoso por su “mundo líquido”. Cuando un historiador narra-describe-analiza los hechos del pasado, establece Bauman, no es al pasado tal cual, que se refiere. Es decir como realmente sucedieron los hechos, sino a una selectiva visión de quien estudia y documenta un acontecimiento en particular. Razonamiento que ratifica la tesis del dominio de la subjetividad de toda información verídica que se transmite, versus la falsa objetividad imposible de alcanzar en materia de historicidad.

Hasta cuando un honesto periodista transmite un hecho del cual es testigo presencial, sólo puede compartir la perspectiva desde donde observó los acontecimientos de su crónica. Nadie puede estar simultáneamente en cada uno de los 360 grados desde los cuales un mismo suceso puede mirarse y recordarse. Y más aún, toda narración, todo contar una historia real, lleva implícita la interpretación de quien reenvía su particular visión de cada fenómeno o acción observada. El periodismo, que es la historia de lo inmediato --gracias amado Renato Leduc--, se somete entonces a las reglas de la historia en general, que establecen la imposibilidad de que los hechos hablen por sí mismos. Los historiadores-traductores de la historia son los que hablan por sí mismos.

Argumentan quienes en esto están por la controversia, que en todo evento existen datos duros, pétreos, inamovibles. Es cierto. Y que de esos datos duros se pueden deducir conclusiones verdaderas. Sin duda. Que un grupo de 13 jóvenes mexicanos divididos en tres comandos de asalto llevaron a cabo una impresionante acción guerrillera para asaltar tres bancos en una misma ciudad, con el propósito de obtener dinero en efectivo para financiar la lucha armada en todo el país, y con ello persistir en su objetivo de derrocar por la fuerza de las armas al autoritario régimen político que sufrían; es un dato duro intransigente. Todo lo demás que envuelve esa acción puede entrar en el debate de cada punto de vista, de cada creencia política y de cada emoción personal de quien lo narre o lo pretenda analizar. La fecha misma en el tiempo, toda ocasión de intento de explicación, provoca vitales variaciones en su apreciación.

Asegura el maestro Sygmunt Bauman, que actualmente a nivel mundial existe una “epidemia de la nostalgia”. Retoma un análisis de la maestra de Harvard, Svetlana Boyt, para destacarle una idea sobresaliente: “El siglo XX comenzó con una utopía futurista y concluyó sumido en la nostalgia”. El movimiento guerrillero mexicano comunista, con sus ligas 23 de septiembre, sus mares, sus Génaros Vázquez, sus Lucios Cabañas, sus Diegos Luceros, sus guajiros, fueron parte de una utopía global, que desde la semilla del joven Marx, creyó en la posibilidad de la felicidad social-comunitaria, donde la responsabilidad de la paz y el bienestar se repartiría en los hombros de todos los hombres. Pero nada, que se toparon con la pared de rígidas estructuras de poder, que ya establecían desde Adam Smith, a la lucha personal-privada, como la única posibilidad práctica de lograr la satisfacción humana a través de la reproducción de la riqueza económica. El poseer, el éxito individual materialista como cruel verdugo del ser humanista con conciencia social. Pragmatismo capitalista vencedor fin de la historia.

Una nostalgia no atrae sin duda cuando volteamos a ver tragedias como la de hace 50 años. --Tragedias por las vidas que se truncaron, por las familias que se quebraron, por las historias que ya no pudieron ser contadas--. Querencia por una nostalgia que nos embelesa como los sueños y las fantasías infantiles donde la bondad siempre triunfa sobre los malos. Pero también una nostalgia que se genera por un decepcionante presente humano. Una vida moderna que sólo es majestuosa por la cantidad de basura y desechos (materiales y humanos) que el homo-consumista ha aprendido a desperdiciar. Llenando su vida con miles de objetos y vaciándola de todo sentido. Ni hablar, ya no existen los guerrilleros al estilo del Ché, han pasado a ser una especie extinta. Pero como los esqueletos de los dinosaurios, en el museo de la historia su noble y digna imagen de juvenil rebeldía seguirá impresionando hasta siempre.