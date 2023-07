‘A favor de la vida pero en contra de penalizar a las mujeres que abortan’

Este es el comentario más cliché de los políticos que no son provida, una forma de maquillar su postura tibia, parecer provida y darles por su lado a los proaborto y prochoice, y al final parece que no se queda mal con nadie.

¿Cuál es el problema de buscar un sistema legal donde se estipula que acciones son crímenes pero luego esas acciones no se castigan? De entrada, perpetuar la impunidad.

El aborto es un crimen, por la sencilla razón de que se trata del asesinato de un bebé en el vientre materno, y la destrucción fisiológica, psicológica y espiritual de la madre, porque quiera o no, la mujer siempre será la madre de ese niño asesinado. Esto a todas luces es un crimen y por ello ha estado penalizado en México por mucho tiempo.

Cuando se profundiza en el síndrome postaborto y todas sus secuelas, del terrible daño que ocasiona el aborto en las mujeres, inmediatamente se piensa en no penalizar el aborto para no lastimar más a las mujeres, sobre todo porque en español no se distingue como en inglés, el aborto/abortion (provocado) del aborto espontáneo/miscarriage (pérdida no deseada del bebé). Si uno pensará en todas las mujeres que desafortunadamente han perdido un bebé por una cuestión de salud, efectivamente no se quiere que sean encarceladas pero la ley lo tiene muy claro en las causales por las cuales un aborto no es penalizado, y ahí estipula el peligro de la vida de la madre.

Sin embargo, cuando algo se ha determinado como crimen es para proteger a la sociedad especialmente a los más débiles y no hay persona más débil en la sociedad que la persona en edad embrionaria en el vientre materno. Al criminalizarse ciertas acciones son justamente para evitarlas y en caso de llevarse a cabo, tienen consecuencias en la vida de quienes las realizaron.

En México la ley había sido muy clara y a quien se encarcelaba por practicar abortos era justamente a quienes los realizaban, desde médicos, enfermeros, parteras, hasta quien presionara a una mujer para abortar, porque los abortos pueden ser forzados sobre todo debido al tráfico de personas, que en su mayoría son víctimas de la explotación y esclavitud sexual. Cabe mencionar que en México no hay ninguna mujer encarcelada por haber decidido abortar a su bebé, quienes han sido encarcelados son médicos, enfermeras y madres por infanticidio, que no es lo mismo que aborto, pues en el infanticidio el bebé ya ha nacido.

Por tanto, cuando un político afirma que él está a favor de la despenalización del aborto, o no conoce la ley o bien busca la comodidad de la tibieza y además desconoce las externalidades negativas de la ley. Despenalizar el aborto tiene múltiples graves externalidades negativas:

aumenta la impunidad en nuestro país,

prolifera las acciones de las mafias traficantes de personas,

perpetúa la esclavitud sexual,

promueve la explotación sexual de las mujeres con fines anti reproductivos al crear un millonario negocio de clínicas abortivas,

prolifera los abortos químicos realizados en el hogar aumentando los riesgos, incluido el riesgo de muerte de la madre que aborta,

promueve una anticultura de la muerte y violencia en nuestro país, pues las leyes educan y cuando se legaliza o se despenaliza se tiene que educar en las escuelas enseñándolo como algo positivo, cambiando la mente y el corazón de los niños, para de esa forma hacer una reingeniería social autodestructiva de la cultura y los valores de origen.

La despenalización del aborto en realidad es un beneficio para las mafias del tráfico de personas, las clínicas abortivas nacionales y trasnacionales, intereses de particulares y la anticultura de la muerte, violencia e impunidad.

Los invito a reflexionar y no caer en mentiras y clichés que sólo mantienen a nuestro país hundido en la confusión y tibieza. Si los políticos no son capaces de defender a la persona más indefensa que es la persona en edad embrionaria en el vientre materno, no serán capaces de defenderte a ti, ni a mí, ni mucho menos de proteger nuestra libertad, pues empezarán a crear anti derechos como el aborto, que en realidad pisotean el derecho fundamental sin el cual los demás derechos carecen de sentido: LA VIDA.

Marcela Palos

Colectivo por la Vida