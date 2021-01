A favor de las mañaneras

Andrés Manuel López O. como jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, inauguró el modelo de difusión política e ideológica a través de conferencias televisivas perpetuas llamadas popularmente mañaneras.

El folclórico Félix Salgado Macedonio (quien en sus momentos de oscuridad ideológica militó en el PRI, después en el PRD y gracias a la luz verdadera ingresó en el 2018 a MORENA) aprueba tajantemente las mañaneras. Y estoy de acuerdo con él ya que todos tenemos derecho al menos a una tempranera.

El comunicador, analista político y comediante Víctor Trujillo –a través de Brozo- concuerda con el mañanero tanto así que bautizó con ese nombre a su programa, primero en televisión, después en radio y posteriormente en YouTube. “El Mañanero Diario es un informativo recio, crudo, neto, arrimador y chacotero, donde se van a enterar de todo lo que nos parezca digno de compartir” dice en su publicidad.

Yo respaldo incondicionalmente a AMLO respecto a su derecho a comunicar diariamente, durante dos horas o más, cueste lo que cueste, al ávido y enterado pueblo del acontecer social, político, filosófico, ético, económico, de salud pública, finanzas, chistes, caricaturas, música, relaciones internacionales, canciones y sones acaecidas en la nación las últimas 24 horas.

En otros países el presidente en funciones apoya al candidato de su partido sin atadura alguna. No existe la abstinencia informativa de las obras, alcances, logros y beneficios sociales del gobierno en turno como ocurre en México. Entonces ¿Por qué aquí no se permite que el presidente se dirija libremente a la nación durante los periodos electorales y hable favorablemente de sus aspirantes preferidos?

La tesis que defiendo es que al Ejecutivo no se le debe limitar su derecho a la libertad de expresión y menos aún se le coarte el apoyar abiertamente a los candidatos de su partido y es por las siguientes razones: primero, el Instituto Nacional Electoral puede decirle qué temas no debe tratar pero ¿irá a obedecer el señor presidente? ¡Claro que no! Es mejor que lo haga con permiso que desafiando y enfrentando a la autoridad del INE.

Segundo, si AMLO apoya a tales o cuales candidatos a gobernadores, sea el caso, ese sostén puede caerse en cualquier momento puesto que habrá aspirantes –entre ellos Salgado Macedonio y Juan Carlos Loera- que le dirán “por favor, compadre, no me ayudes” porque no podrá convencer de apoyarlos con su sufragio ni a los morenistas. En ciertas entidades el soporte presidencial será favorable y en otras tendrá un efecto contrario.

Tercera, si a pesar del diario espaldarazo del primer magistrado un candidato pierde es porque es tan malo que ni Dios padre puede hacerle el milagro de ganar o bien que la figura del titular del poder Ejecutivo está desgastado en esos distritos o en aquellas entidades.

Cuarto, MORENA le apuesta todo o nada a la alta popularidad del presidente pero a) las encuestas de opinión han demostrado que no son nada fiables b) si las encuestas son creíbles y ciertos sus resultados el peso de la aprobación popular es para López Obrador pero ese beneplácito no es transitivo. Déjenme explico: si A apoya a B, y B apoya a C, no necesariamente A apoyará a C por más que A le meta ese sentimiento a fuerza a C. En palabras pobres si el Pueblo apoya mayoritariamente a AMLO y AMLO apoya a Loera, no irremediablemente el Pueblo apoyará a Loera.

Quinto, el candidato no es AMLO y cada abanderado morenista deberá rascarse con sus propias uñas y lograr la confianza ciudadana a través de su carisma, capacidad, honestidad, popularidad, simpatía y patriotismo.

Si a don Pueblo le preguntamos si volvería a votar por López una generalidad diría que sí, pero que si por ello ya empeñó su voto por lo que le ordene sufragar AMLO afirmaría que no inevitablemente.

En resumen, estoy de acuerdo con que López Obrador use su pódium y diserte sus aburridos, pausadísimos e interminables monólogos (digo, interesantes, diligentes y objetivas disertaciones) para intentar favorecer a sus innegables y democráticos siervos. Con la condición de que también a los gobernadores, presidentes municipales y funcionarios de cualquier nivel de todo el país se les dé la misma oportunidad (de hacer proselitismo partidista, no de aburrirnos).

Y esto será peor que el infierno imaginado por Dante porque además de la mercadotecnia de esos meses electorales nos veremos obligados a ver y a oír al Presi (desde la Ciudad de México), a los Gobers (en sus entidades) y a los alcaldes (en sus municipios) haciéndoles las campañas a sus colegas de partido. A ver quiénes están más cerca de los votantes y quiénes influirán más en las urnas. Y nada de que al presidente sí y a los otros no. Parejitos.

Mi álter ego se congratula que finalmente hoy fue el final de uno infausto cuatrienio presidencial en Estados Unidos. No tengamos grandes esperanzas de Joe Biden, pero nadie puede ser peor que Donald Trump a quien ojalá el ciego brazo de la ley y el de la justicia divina muy pronto le den alcance.