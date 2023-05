Porque soy tu madre y punto

Enseñanzas de mami

Hoy es un día sagrado. Y es que el diez de mayo es ad hoc para hablar del tema.

Los mexicanos llevamos el Complejo de Edipo. Sí, aquel personaje de Sófocles. Y es que la corriente freudiana afirma que si amas a tu madre es porque la deseas sexualmente. Si dices que o no la quieres o la odias o la ignoras es porque intentas reprimir ese sentimiento, pero ahí está. Ni para donde hacerse. Se refleja en las calles. Cuando ves a una dama muy guapa le gritas –o lo piensas- “mamacita” o en su caso “mamazota”. Y nos preguntamos ¿Por qué no decirle abuelita, abuelota, tiíota, tiita, bisabuelita o bisabuelota? No, tiene que ser derivado de la señora de la casa.

“No tener madre” es ser como algunos políticos que nunca festejan este día. “Cómo te ha ido, compadre” “a toda madre” responde. Le fue muy bien. “Qué tal te salió tu carro nuevo” “pa´ la madre” es que no sirve. “Cómo estuvo la fiesta” “de pocas madres” muy divertida.” ¿Qué te pasó?” “me di –o me dieron- un madrazo (golpe extremadamente fuerte)”. “¿Qué tal tu yerno?” “es una madrecita de hombre” insignificante o muy bajo de estatura. “Ayer te vi corriendo a cien por hora, ¿Qué pasó? “pos cómo no, si le estaban partiendo la madre a mi vecino (lo estaban tundiendo a porrazos). “Me partí la madre trabajando todo el mes y al patrón le valió madres” laboró intensamente y el jefe no quiso recompensarlo debidamente. “¡Vete a la madre!” le dice la novia al galancete. Significa que se vaya muy lejos (él se va fuera del sistema solar, de la Galaxia y está llegando a los límites del Universo conocido y llama para preguntarle “¿ya llegué?” “no, recibe de respuesta, todavía te falta un madral” es decir, muchísimo).

“¿Qué tal estuvo el juego?” pa´ la madre” sin emociones o su equipo perdió. “¿Cómo te fue con tu vecinita?” “a todísima madre” (es mejor no interpretarlo). “… le partí su mandarina es gajos” ah, no, “lo lastimé” que a su vez deriva de “le partí su madre”. “Comadre ¿qué te regalaron tus hijos”? “pura madre” es decir ni un saludo.

“Le recordé a su madre” no es hacer remembranzas de la mujer que le regaló la vida con dolor sino que fuera a… perdón, pero mi amplia cultura y mi extremadamente cuidadoso vocabulario me impide mencionarlo como lo hace el pueblo arrabalero por más sabio y bueno que sea. “Vamos a partídnosla” es liarse con suma violencia. “Llovió a madres” cayó una tormenta. “No ha llovido ni madres” sufrimos una gran sequía “Nos quieren dejar sin madres de agua” es cuando CONAGUA abre las compuertas de las presas sin importarle la suerte de los productores agrícolas, forestales y ganaderos. “¡Chifla a tu madre!” no es lanzarle un silbido a tu progenitora, pero también me es imposible traducir. “No tienes abuela” es peor, porque tu ascendente femenina careció de principios y valores.

Cuando me intentan insultar recordándome a mi abnegada mamá, les respondo “Dios le dé la gloria a quien me hace rememorar a la más santa de las santas”. “¿Qué no respetas a nadie de mi familia?” reclama la airada cónyuge, “Claro, yo admiro y quiero a tu suegra”.

Recomendaciones para este día tan especial: no le manden flores, está carísimas, mejor denles el dinero. No vaya toda la bola a festejarla (hijos, yernos, nueras, nietos, bisnietos, tíos, familia política, amistades, etc.) es más conveniente que la lleven a su domicilio (al de ustedes, no al de ella) o un lugar rentado. No la trasladen al hogar de la consuegra. Cerciórense que la festejada se alimente primero. No le dejen los trastes sucios. Váyanse temprano para que descanse. No le regalen electrodomésticos. No se embriaguen. No se queden a dormir. No se peleen. Y no le declamen El Brindis del Bohemio.

Mi álter ego es cronista deportivo: juegan, Pejelagartos de Tabasco vs Demócratas de la Corte. Cierre de la 9ª. Claudia va al plato, pero en cada lanzamiento le gritan “#esClaudia” y levanta los brazos. Viene Monreal. Amenaza con juicio político, es un elevado directamente a la pitcher Norma Piña. Llega la estrella, el 4º bate Adán Augusto. Con dos strikes le lanzan una recta al centro. Le cantan el ponche, tira el bate y se autoproclama ampáyer. Marcador final, Demócratas 9 Pejelagartos 2.