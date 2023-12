A la salud del Presidente

Habrá para quienes es una buena noticia y también quien la considere mala nueva. Pero es un hecho que el presidente está sano, bastante sano, a sus setenta años. No le creemos que haya tenido dos veces Covid ni que se haya desvanecido en Mérida. Son artilugios para demostrar que sí es humano y para medir el pesar de la nación. Imitó a su ídolo Donald Trump y con la rapidez con la cual ambos se enfermaron también se repusieron. Ni los descalabros de su administración le han dañado su imagen ni su popularidad ni su salud.

Los fracasos son muchísimos. Un articulista señaló que eran por lo menos cincuenta que van desde la inseguridad nacional hasta adueñarse descaradamente del Congreso de la Unión y todos los días intentar desestabilizar a la Suprema Corte de Justicia, de Instituto Nacional Electoral. No se sonroja cuando el AIFA simplemente no tiene demanda, Dos Ríos no ha producido un litro de gasolina y el Tren Maya no está terminado.

Esas son pequeñeces. El plan original de Guía Nacional era primero ganar las elecciones en 2018 (check), en las elecciones intermedias obtener al menos el 75% de las curules (tacha, perdió cincuenta asientos). Ya con el Congreso en la mano modificar la Constitución y eliminar la no reelección, ampliar el periodo a ocho o nueve años o bien crear una vicepresidencia para él (tacha). Intentó que los miembros de la SCJN fueran nombrados por voto popular (tacha), que los del INE fuesen elegidos por él (tacha). Manejar la Universidad Nacional Autónoma de México (tacha). Resolver judicial y políticamente, al estilo Fox en quince minutos, a los desaparecidos de Ayotzinapa (tacha). Engolosinarse con el respaldo popular en la consulta de revocación de mandato (tacha) (pero no alcanzó ni siquiera la mitad de lo exigido para que tuviese legalidad. Con el apenas 17% de participación del patrón electoral, le faltaron 23% para el 40%. Claro que el 90% de los que acudieron a las urnas votó porque continuara, pero quienes hicimos campaña para que no lo hicieran ganamos). Reuniones en plazas para que el pueblo votara por el futuro de México (tacha). Viajar como un ciudadano más en líneas aéreas para que su pueblo lo aplaudiera (tacha). Juntas masivas para dejarse abrazar por el populacho (tacha). Visitar la región de Delicias, Chihuahua, para convencer a los productores de vaciar las presas (tacha y más tacha).

La realidad superó nuestro pesimismo. Yo no voté por Morena en el 2018 porque temí se hiciera un partido hegemónico y que necesitaríamos otros 70 años para sacarlos de Palacio Nacional. Reconozco mi ingenuidad. Morena es de AMLO (y vivirá y morirá con él) pero creí que en el último año de su gobierno el partido se independizaría. Como el PRI en sus buenos tiempos que era autónomo del primer mandatario que ya se iba. Pero no, los hilos los sigue manejando desde la silla presidencial. Y aquí vienen las malas noticias. Si Claudia es la candidata, si gana las elecciones López estará no atrás de ella, sino frente a ella. Hará una gira nacional para agradecer a los mexicanos haberlo apoyado (será otra campaña). Y los errores que él puede ordenar se los cargarán a Claudia. Y entonces el pueblo pedirá a gritos que regrese al poder. Como lo hicieron en el siglo 19 con Antonio López de Santa Anna. (El apellido es simple coincidencia. O tal vez no, en los genes de los López subyace el poder: Antonio López de Santa Anna, Adolfo López Mateos, José López Portillo y López Obrador).

Si Morena gana el Congreso quien lo manipulará será el ya entonces ex presidente. Por eso, si quiere a México y tiene en alta estima la democracia, vote por quien guste para presidente, pero no, por amor de Dios, por los candidatos a diputados y senadores de Morena. Sus hijos, nietos y bisnietos se lo agradecerán. Él será más peligroso como exmandatario que en la actualidad.

Mi álter ego felicita al América por su 14º título. Y aplaude y reconoce al jugador más valioso y que con su típica actuación nos llevó al campeonato (2017 y 2023): Nahuel Guzmán.