A los migrantes en movilidad

Las consecuencias de cruzar al norte ilegalmente serán más graves bajo el título 8. Las personas que crucen sin solicitar asilo serán expulsadas y procesadas penalmente, además de ser detenidas. El mensaje del gobierno estadounidense es claro: utilicen las vías legales o acepten las consecuencias.

No se dejen engañar por personas a las que solo les interesa su dinero, como los traficantes humanos y abogados rapaces. En el viacrucis desde sus países de origen encontraran mil y un peligros, y aunque el mensaje es suavizado por los voceros oficiales y algunos políticos, la realidad es que existe una multitud de riesgos y estafas a lo largo y ancho del recorrido para llegar a la frontera. Una vez que arriben a la línea divisoria, si es que lo logran, tendrán que soportar incertidumbres y largas esperas, a veces por años, antes de tener una oportunidad real para que su caso sea considerado por las cortes norteamericanas. Aun así, no hay ninguna garantía de que puedan ingresar a los Estados Unidos legalmente ya que existen límites establecidos. Muchas veces depende de si le caes bien o mal al oficial, o de la suerte.

Según autoridades de EU, la cantidad de citas en la aplicación CBP One, que era muy ineficiente, aumentará a mil por día para todos los puertos fronterizos, dará prioridad a quienes más tiempo han esperado, y el solicitante tendrá un periodo de 23 horas diarias para registrarse, en lugar de contar con un horario designado. Suena bien, aparentemente.

A lo largo de mi vida, como originario de Juárez y residente fronterizo, he observado y analizado temas fronterizos durante décadas. Los líderes actuales han prometido que respetarán la antigüedad de cada caso, y que serán tolerantes, pero no existen precedentes como el actual y muchas cosas pueden suceder.

Además, mientras su caso es revisado, si es que logra cruzar entregándose a las autoridades migratorias, pudiera pasar un buen tiempo en centros de detención que parecen cárceles. Por ello consideremos aquí algunos factores históricos y culturales de los que no se habla mucho fuera de las universidades.

Las imágenes y entrevistas que permiten las autoridades grabar a los medios, no se acercan a la realidad. Son solo un teatro político engañoso, pintado de humanidad, justicia y falsas esperanzas. Muchos ya atrapados dentro de centros de detención se quejan de hambrunas, tratos inhumanos, racismo, escasez y, sobre todo, pérdida de libertad. Si usted y su familia llegan a ser de los pocos afortunados que logran convencer a los oficiales de que su caso realmente tiene mérito legal, le tomará sus huellas digitales. Después de haber pasado un tiempo encerrado, que pueden ser meses en algunos casos, es posible que liberen. Claro, si es que antes no le niegan quedarse en el país del norte y lo deportan. Depende de muchas variables, como tener un patrocinador, el mérito de cada caso, su país de procedencia, la cantidad de asilos permitidos, etc. Pero si es que lo aceptan, tendrá que reportarse periódicamente a las autoridades como si tuviera libertad condicional mientras su argumento puede ser evaluado por las cortes, que son lentas, burocráticas, y están siempre saturadas de trabajo.

A muchos migrantes sudamericanos y centroamericanos que ya se habían entregado los están embarcando en aviones de regreso a sus países con engaños y sin informarles nada previamente.

Esta es la realidad. El gobierno de los Estados Unidos promueve la narrativa de que el sistema será justo, humano, ordenado y eficiente, pero lo que realmente sucede desde el momento en que se entregan es maltrato y humillaciones para la mayoría. A veces son un poco más comprensibles con las mujeres y con los niños, pero sigue habiendo denuncias, aunque son pocos los que se atreven a retar al sistema legal migratorio.

Aunado a esto, políticamente, el país está dividido, polarizado. Existe un clima de racismo abierto, pero hay otro tipo igual de preocupante, el racismo ciego. O sea, personas que no se consideran racistas, pero que dentro de su ser lo disfrazan consciente o inconscientemente a través de miedos irracionales, como el inicio el mismo título 42 revela, una norma que surgió del seno republicano que, con el pretexto por la pandemia del virus del Covid, cerró la frontera por años a los procesos de refugiados, expulsando casi de inmediato a muchos aplicantes sin ser procesados bajo las leyes federales. Pero el hecho de que esto acabó no significa que será mejor.

El racismo ciego disfraza la incomodidad, el miedo cultural y el odio que los descendientes euro centristas esconden en lo más interno de su ser, sin que lo admitan o reconozcan fácilmente. Se manifiesta en prejuicios que van mucho más allá del color de piel, como la dominación, el monolingüismo, el fanatismo, la religión y la persistente insistencia de que los migrantes hablen en inglés. Está presente en todo, el arte, la cultura, la educación, la política y hasta, extrañamente, el sistema de salud. Por décadas gran segmento del país anglosajón ha impulsado la idea de que los migrantes traen consigo enfermedades contagiosas, drogas y costumbres inmorales. Desafortunadamente, gran parte de este mensaje xenofóbico se refuerza desde el cristianismo protestante.

En términos de investigación académica, la olla o el caldo cultural (pot of cultures en inglés), viene siendo una teoría que asume que varios grupos de inmigrantes tienden a fundirse culturalmente como en un caldo, abandonando su identidad nacional previa, para eventualmente asimilarse a la sociedad predominante. Esto es parcialmente incorrecto, porque la cosa es más complicada. Figurativamente, la sociedad estadounidense parece una ensalada, en donde viven personas descendientes de muchos países del mundo, pero no se funden, sino se mezclan como en una ensalada, en donde sus partes conservan su esencia original. Esta tendencia se ha acrecentado globalmente.

Estados Unidos, que presume de ser un país heterogéneo, tiende a ser en verdad cada vez más homogéneo, como indican tantos asaltos armados de supremacistas. Aunque la mayoría no llega a tomar acciones tan destructivas, estudios interdisciplinarios de blanquitud basados en aspectos históricos, sociológicos y culturales demuestran que la personas que construyen su identidad como de raza blanca justifican, a veces inconscientemente, el concepto de superioridad racial, basados en creencias morales y de todo tipo, para justificar la discriminación. El estado de Texas, y El Paso, han sido testigos de estos ataques. En la masacre mas reciente, Mauricio García, de decendencia mexicana, asesino a ocho en un mall de Allen. Traía parches neo nazis en su vestimenta y estaba tatuado de igual manera. Otros casos incluyen la matanza en el Walmart de El Paso, 23 muertos; la primaria en Uvalde, 21 muertos, 17 heridos. y la de Francisco Oropeza, mexicano, quien mató a cinco de sus vecinos inmigrantes indocumentados, incluido un niño de nueve años, tres mujeres, y hasta a un perro en un ataque de furia. Todo esto ha acontecido en Texas.

Aunque en este momento el partido republicano es el más homogenizado, promueve la guerra de culturas, y el derecho a todo tipo de armas, el partido demócrata también ha experimentado épocas de dominio racial blanco entre sus miembros y políticos, especialmente en los estados sureños. No obstante, esta tendencia del partido del burro ha disminuido, al menos externa y mediáticamente, en las últimas décadas.

Otro fenómeno que ocurre en EU es la asimilación por conveniencia. Una vez que una cultura se declara vencedora, y los ‘perdedores’ son dominados, estos tienden a alinearse y a identificarse con la cultura a la que ellos consideran la ‘ganadora’. Aunque su piel sea morena, (pero no siempre es el caso), empiezan a defender la civilización ganadora, a la que consideran superior, a costa inclusive de su propio pueblo. Por ello se dan casos en la frontera de maltrato por parte de los asimilados hacia sus propios paisanos. A veces estos pueden conservar su idioma, su gastronomía, pero internamente construyen una identidad blanca. Existen estudios de casos entre Nativo americanos, Afro americanos y México americanos que evidencian este hecho.

En conclusión, los voceros de la Patrulla Fronteriza y los políticos pueden ser amables, considerados, y presentar una imagen muy atractiva en la televisión o a través de los comunicados de prensa para los migrantes, ese es su trabajo. Muchos vienen huyendo de la violencia y la miseria, y son muy críticos de su propio lugar de origen, siendo fácilmente engañados por todo tipo de predadores que solo quieren ganar un dinero, pero la realidad es que el sueño americano puede volcarse en una pesadilla para la mayoría. La sociedad estadounidense es de las más militarizadas del mundo. También cuentan con el sistema carcelario más grande.

Dice un dicho que sobre aviso no hay engaño. Se entiende que al principio la personas en movilidad puedan estar destanteados y sean víctimas de un sistema predatorio, pero la inocencia y la victimización tienen límites. Conforme las reglas son más claras y la información verídica fluye mejor. Hay que educarse sobre lo que realmente sucede, y eso no va a suceder solo por medio de las redes sociales. Se necesitan fuentes profesionales. Advierto, lo que aquí se expresa es una opinión fundamentada, falta su interpretación. Usted porga en orden sus propias conclusiones, ya que aquí solo generalizo, porque cada caso es individual.

Escribimos aquí después de Navidad que el título 8 entraría en vigor al acabar el título 42, y también advertimos sobre las consecuencias, como lo hacemos seguido para informar desde nuestra perspectiva lógica, con tal de informar, interpretando la historia y las noticias para que usted tenga mejores herramientas antes de tomar sus propias decisiones. Desde esta columna le deseamos la mejor de las fortunas.