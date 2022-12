A manera de continuidad y no de cierre, del 2022 al 2023

Este año 2022 está por concluir, y con ello se siente en el ambiente una sensación de esperanza y de fe “en que todo lo que venga para el siguiente año será mejor”. Este sentimiento se puede ocasionar por varias razones; una de ellas es la espiritualidad que cada uno pueda tener, ya sea en el dios o la religión que quiera creer, sin duda, este sentimiento de religiosidad se incrementa cuando se es colectivo, es decir, que más de una persona siente y cree lo mismo.

El segundo radica en algo más materialista, desde el momento en que el dinero empieza circular, una sensación de poder inunda a las personas, “poder adquisitivo” dirían los economistas. Con la llegada de los aguinaldos, ahorros, y el incremento de ventas de productos y servicios, entramos en un círculo peligroso, donde “entre más obtenemos, más gastamos, y entre más gasto mayor el incremento de los productos y servicios”, lo que a la larga genera que el dinero rinda menos.

Se preguntarán cuál es la idea principal de este artículo de opinión; y la verdad es que no trato de convencer ni de explicar nada, solo poner un punto en reflexión: “las cosas no cambian por sí solas, y toda reacción requiere de una previa acción”. En este orden de ideas, el sostener que el año 2023 será un mejor año, “solo porque sí”, carece de toda racionalidad. En realidad, los fines de año no deberían ser considerados como un “cierre de ciclo”, sino como una evitable continuidad. Los problemas no desaparecen porque el simple transcurso del tiempo, incluso, algunos de ellos se incrementan.

Si trasladamos esta idea a nuestra ciudad o a nuestro país, nos daremos cuenta de ello. Actualmente, nos sentimos embriagados por la sensación de las festividades, pero entrando los primeros días del siguiente año 2023 nos daremos cuenta de la realidad, y la crudeza de la embriaguez nos pegará fuerte: una inflación que supera el 10 por ciento, el aumento al predial, el aumento a los servicios básicos como gas, agua, electricidad, internet y teléfono, los cuales han ido en un aumento sin dar tregua alguna, los baches seguirán en las calles, la violencia seguirá prevaleciendo día con día.

Con las personas es algo similar, si bien entendemos que es la época del perdón, el arrepentimiento y el amor, sabemos que los mentirosos seguirán siendo mentirosos, los adúlteros seguirán siendo adúlteros, los corruptos seguirán cometiendo actos de corrupción, los sicarios seguirán matando por dinero, los ladrones seguirán robando a la primera oportunidad que tengan; en fin, las cosas seguirán siendo iguales o incluso hasta peores.

Las cosas no cambian porque la tierra concluye una vuelta al sol, las cosas cambian porque nosotros, con nuestras acciones y omisiones hacemos que cambien. Cada día, sin importar la festividad, tenemos la oportunidad de ser mejores, es más, aquellos que suelen ser aprensivos con esta idea dirán que “tenemos la obligación de ser mejores cada día”, por lo que se hace necesario reflexionar en que, si el 2022 fue malo o bueno, el 2023 será peor o mejor, pero no depende del movimiento astronómico, sino de nuestro actuar diario.

Si lo que deseamos es una mejor familia, seamos mejores en familia, si deseamos una mejor ciudad, seamos mejores ciudadanos, si deseamos una mejor sociedad, seamos mejores humanos, no solo en 2023, sino constantemente.