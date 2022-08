¿A poco hay estrategia contra la inseguridad?

¿Cuál es la estrategia para combatir la inseguridad en el país? Es algo que me pregunto cada vez con más frecuencia porque definitivamente la de “abrazos no balazos”, no lo es; es más bien una expresión que busca entre otras cosas romper con el pasado y nada más.

Los hechos delictivos de esta semana ocurridos en los estados de Jalisco, Aguascalientes, Guanajuato, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Baja California –que agregué de última hora- donde hubo quema de camiones de transporte público, de carga y vehículos particulares, confirma la urgencia de una verdadera estrategia de seguridad pública.

Pareciera que los delincuentes traen más estrategia a la hora de actuar que las corporaciones policiales, porque hasta los llamados poncha llantas salieron y con sus artefactos provocaron afectaciones a más de 50 vehículos en Jalisco, muchos de ellos de la comisaría de Zapopan.

Incendiaron tiendas de conveniencia sin el más mínimo problema, lo mismo hicieron sembrando el terror en Celaya, Irapuato y Silao, en Guanajuato todo derivado, a decir de las autoridades de la detención de dos líderes que se encontraban en una reunión de la que, por cierto, no se ha informado gran cosa.

En todo el país la situación de inseguridad está cada vez peor. En Ciudad Juárez los hechos confirman lo grave de la situación: ataques armados con saldo de 11 muertos el día jueves, 12 heridos, 10 detenidos, tiendas de conveniencia incendiadas con el saldo en una de ellas de dos mujeres trabajadoras asesinadas.

Tras el motín en el Cereso de Juárez vino el enfrentamiento entre grupos que de las bombas molotov y quema de negocios pasaron a disparar a gente inocente.

El fallecido escritor y periodista estadunidense Charles Bowden, que se especializó en periodismo de investigación sobre conflictos fronterizos, narcotráfico e inseguridad ya había dado cuenta hace algunos años, a través de diversas publicaciones sobre la realidad en las diversas fronteras entre México y Estados Unidos, pero sobre todo en Ciudad Juárez.

Fue criticado por algunos autores por su forma de describir el problema y por generar una influyente manera de ver la realidad fronteriza que convirtió a Juárez en un símbolo apocalíptico del futuro, quizás sin imaginar que no es sólo son las fronteras si no el país entero.

Las autoridades siempre informan que se debió a un enfrentamiento entre dos pandillas o grupos, como si con eso se resolviera el problema.

Hoy hay cierre de negocios, calles totalmente desiertas por temor a más acciones de terror, hay miedo en la ciudadanía y dolor por la pérdida de seres queridos pero sobre todo hay impotencia y desesperación porque no está claro qué están haciendo las autoridades de los distintos niveles de gobierno para frenar la inseguridad.

La Conferencia del Episcopado Mexicano CEM ante el estrepitoso fracaso de la estrategia de seguridad, ya convocó a distintos actores sociales a realizar foros para construir caminos para la paz.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) condenó el ataque y asesinato de cuatro empleados de una radiodifusora y aseguró que estos hechos “representan la censura más extrema que afecta a la libertad de prensa”.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), ve insuficiente la lucha contra la inseguridad.

Hasta el Movimiento Antorchista advirtió: “no hay duda: la culpa es de esa ingenuidad sin nombre que es la política de “abrazos no balazos”, que ha resultado una especie eficaz de fertilizante que hace que el crimen florezca y prospere también como nunca antes”.

Organismos sociales y cámaras empresariales exigieron a los gobiernos federal y estatales, garantizar el Estado de Derecho y seguridad de sus colaboradores, clientes y de la población en general.

La Concamin a nivel nacional, también se unió al llamado enérgico para que exista una alianza nacional por la seguridad, pero parece que las autoridades ven todos estos llamados como acciones en contra del gobierno que no quiere ver la realidad.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto, señaló que hay un trabajo diario para combatir la inseguridad en el país y pidió a los ciudadanos tener confianza que el gobierno federal trabaja para garantizar la seguridad…pero, pues ésta no más no llega.

Ya el senador Ricardo Monreal dijo que apoyaba la estrategia de “abrazos, no balazos” pero también enfatizó la necesidad de que los tres poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno, realicen una revisión “inmediata y de fondo” de la estrategia de seguridad de López Obrador. Con esto en cuenta, recalcó que “toda política es perfectible”.

Lo cierto es que la estrategia que no es estrategia, o que por seguridad nacional no revelan, está demostrando que es solo discurso porque los hechos delictivos en todo el territorio nacional están confirmando que son solo frases y declaraciones y no una estrategia integral que pueda garantizar la seguridad en el país.

No hay interés por buscar la paz y menos la seguridad, no hablo de enfrentar al crimen con balazos y no abrazos, hablo de que la estrategia es que no hay estrategia; todo indica que hoy en México cualquiera puede cometer delitos y no pasa nada, o si no entonces ¿cómo explicar tanta inseguridad?

Ahora nos tocará sólo ser expectantes y ver cómo tratan los hechos delictivos y de terror en Mexicali, Tijuana, Rosarito y Tecate todos en el estado de Baja California.