A quién y por qué el enojo del dinero que entrega AMLO

A los políticos y simpatizantes opositores. ¿Por qué que les molesta? si usted estimado lector, estimada lectora, los escucha o lee, lo más seguro es que no tengan sentido sus respuestas, ya que la mayoría responde desde el odio que les representa la aceptación del Gobierno de AMLO (actualmente arriba del 60 por ciento de la población) porque saben que esa aceptación es proporcional al rechazo a ellos, y que ha llevado a que Morena (por AMLO) gobierne México y 22 estados de la República, así como la mayoría de los congresos estatales, y dicen cosas como “porque de esta manera obtiene el apoyo y votos a su favor” (los menos egoístas) y porque “nosotros no tenemos que mantenerlos” (los más clasistas e ignorantes). Porque al parecer nadie les ha dicho que al apoyo de los programas sociales de Bienestar que otorga AMLO va dirigido a los más vulnerables y gente que lo necesita: adultos mayores, madres solteras, indígenas, discapacitados, jóvenes estudiantes y jóvenes que están aprendiendo un empleo u oficio.

Pero en el fondo lo que verdaderamente les molesta no es la entrega de dinero, porque si eso fuera les hubiera molestado antes el que los gobiernos de Calderón y EPN, entre 2007 y 2018 regalaran más de 413 mil millones de pesos a empresarios en impuestos, y que se justificaban diciendo que eran “incentivos” y “condonaciones para ponerse al corriente” y que regalaran otros cientos de miles de millones en obras y tranzas, muchas de ellas inexistentes y que simulaban (varios gobernadores lo continúan haciendo). También lo que no quieren decir pero que de verdad les duele, es que AMLO pueda dar esos apoyos a la gente que sí los necesita y que los anteriores gobiernos no quisieron, porque se los repartían entre ellos y empresarios (algunos) corruptos.

Y es que no entienden cómo AMLO puede seguir apoyando a la gente que más lo necesita, con más de dos años de la peor pandemia mundial y en medio de la guerra entre Ucrania y Rusia, que está afectando la economía global y el alza de precios en alimentos en todo el mundo no sólo en México (que es algo que tampoco dicen), porque recuerdan cómo Calderón y EPN, el primero con el H1N1 y el segundo con el pretexto de una crisis económica, subieron las gasolinas, el IVA y otros impuestos, lo que a los mexicanos no se nos ha olvidado y menos a los fronterizos que incluso salimos a marchar por dichos aumentos. Les molesta que AMLO no haya subido impuestos ni los precios de las gasolinas como ellos.

Los más ridículos dicen se parece al PRI que regalaba apoyos, pero el PRI jamás dio apoyos a los más vulnerables y de manera universal como lo hace AMLO, que todo aquel que entre en el supuesto del grupo vulnerable recibe un apoyo económico (adulto mayor, indígena, discapacitado, madre trabajadora, joven estudiante), olvidándoseles también que el PRI sí lucraba con la necesidad de la gente al entregarle despensas y material para construcción a las personas que los líderes de colonia escogían (creación del PRÍ y que muchos de ellos se aprovecharon de ese poder que tenían) y que sólo se daba en época electoral (no como ahora que es permanente el apoyo y sin importar la preferencia política). Olvidan también que los apoyos económicos que ha institucionalizado AMLO ya fueron hechos obligatorios y constitucionales, para no ser eliminados por otro gobierno, incluso morenista, por lo que no es por una cuestión electoral sino de justicia social y humanismo.

Lo único que ha hecho AMLO y que les molesta es llevarles un plato de comida a los que antes no lo tenían y apoyar a que los jóvenes estudien y trabajen (para eso es la beca para los jóvenes). Los más cínicos dicen, es que AMLO entrega dinero a gente que no lo necesita porque ahí está mi primo que no necesita y recibe una beca o una pensión del adulto mayor, o mi familiar que vive en EU y la está aprovechando, ignorando entonces que el problema no es el gobierno (aunque no estaría de más evitar que eso sucediera).

Les molesta que por ejemplo en Juárez reciban el apoyo 175,649 personas y en Chihuahua 152,746 porque piensan que por eso votarán por AMLO. No se dan cuenta que la gente, gracias a lo que ha hecho AMLO se ha dado cuenta que no es cierto que no hubiera dinero para apoyar a los más necesitados, sino que sólo había dinero para repartírselo ellos y los que más tenían y cuando no les alcanzaba subían impuestos o contrataban deuda, sin fajarse el cinturón.

Les molesta que la gente se ha dado cuenta que AMLO no es corrupto como sus anteriores presidentes. Despectivamente han llamado mantenidos, ninis y flojos a los que reciben los apoyos cuando seguramente un familiar y/o un ser querido recibe el apoyo, por ser sector vulnerable. Porque ni yo, ni usted ni aquellos que no estamos en el grupo vulnerable recibimos un apoyo social del Gobierno pero seguramente hemos visto cómo alguien que sí lo necesita lo recibe. En el fondo lo que les molesta no es la repartición de dinero, sino que no se reparte a quién ellos quisieran. Les molesta el apoyo a AMLO por honesto.