¿Abrazos, no balazos o narcoterrorismo?

El pasado jueves 11 de agosto quedará grabado en la historia y en la memoria de muchos juarenses como un día lleno de miedo y terror.

El presidente López Obrador al iniciar su administración señalaba que la inseguridad en el país no se resolvería con más policías, con más cárceles y con amenazas de mano dura, de acuerdo con lo que manifestaba el presidente el problema de fondo tenía que ver con la pobreza, el desempleo y con la desintegración familiar. Según con este planteamiento, los jóvenes en automático se alejarían de los cárteles de la droga y del crimen organizado, pero la realidad que estamos viviendo.

Si bien es cierto, la pobreza, la desigualdad de oportunidades, la falta de educación y la desintegración familiar juegan un papel importante en el impacto de la seguridad, poco o nada se ha hecho para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en general y particularmente de los jóvenes quienes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

A nivel nacional nos encontramos en un estado de ingobernabilidad, el Estado Mexicano parece se encuentra superado por el crimen organizado, ya que en diferentes estados del país en los últimos días se han desencadenado actos de delincuencia organizada e incluso algunos de ellos clasificados como actos de terrorismo.

De acuerdo con el Código Penal Federal “quien utilice armas de fuego, incendios o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios, ya sea públicos o privados, o bien, en contra de la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o en particular, u obligar a éste para que tome una determinación”, es considerado como actos de terrorismo.

Con fundamento en lo estipulado en el Código Penal Federal, los acontecimientos recientes que se han estado presentando se encuentran dentro de terrorismo o mejor dicho narcoterrorismo.

El presidente de la República ha convocado al amor fraterno entre los mexicanos, pero hemos visto que los integrantes del crimen organizado no responden a su política de “abrazos no balazos”.

Nuestra querida Ciudad Juárez el 11 de agosto pasado sufrió los embates directos de la delincuencia organizada en contra de civiles, y las autoridades federales, así como las estatales en su mayoría, se mostraron ausentes durante los hechos; prácticamente, quien hizo frente a los delincuentes fue la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a cargo del Mtro. César Omar Muñoz a quien es digno de reconocer su valentía durante los hechos y dio el ejemplo a su personal a cargo.

¿Abrazos, no balazos? ¿A caso la delincuencia organizada responde de la misma manera? Ya vimos que no, se necesita replantear la estrategia de seguridad a nivel nacional y de igual manera en el estado; el hecho de que se construya en Juárez la Torre Centinela no hará que por arte de magia desaparezcan los delincuentes y los crímenes.

Es necesario la colaboración estrecha de los tres niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil organizada, es tarea de todos recuperar la tranquilidad en nuestro país y nuestra ciudad.

Reconozcamos como sociedad el trabajo que realizaron nuestros policías municipales al enfrentar y lograr detener a parte de las personas que llevaron a cabo esos hechos violentos donde se perdieron vidas de personas inocentes.

El tema de seguridad es muy sensible y corresponde no solo a las autoridades afrontar su responsabilidad, sino también a cada uno de nosotros como personas y ciudadanos, como miembros de una familia, porque algo estamos haciendo mal y se tiene que mejorar.