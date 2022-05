¿Abrirse…para vaciarse?

REFLEXIÓN

Recuerdo como si fuese ayer, la jornada de aquellos primeros meses del año de 1992 en que a todo vapor se cocinaba y firmaba el proyecto y aun las discusiones sobre pertinencia en las que participábamos aun 1993 aquí, sí, justamente en Ciudad Juárez, desde donde escribo estas líneas.

Entonces, habíamos sido convocados diversos sectores de la sociedad para generar opiniones a través de foros organizados e instrumentados desde el Senado de la República, para la discusión cabal de un tema que en ese momento era esencial, si no es que podría agregársele el adjetivo de crucial, para el gobierno en turno encabezado por Carlos Salinas de Gortari, el cual parecía tener la clara consigna desde su inicio de gobierno auspiciado en alguna medida por la tutela y protección de George H. Bush padre, propiciador junto con el entonces estimado también usurpador Salinas, ambos junto con el primer ministro de Canadá,

Deseaban con su firma arrancar justo el primero de enero de 1994, la posibilidad de generar un TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO ENTRE MÉXICO, CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS, TLC/NAFTA.

Realizarlo era tarea de alta prioridad para generar una estrategia de desmantelamiento y transferencia de riqueza bajo la careta de la apertura comercial.

Así lo veía, y así lo veo.

Desde ese momento planteé mi posición con un pensamiento reflexión que afortunadamente quedó escrito ahí y que llamé sin más IDENTIDAD, porque desde entonces como ahora sabía que era eso y no más lo que estaba en juego con ese tratado que fue firmado y entró en vigor para los países vecinos a partir del1 de enero de 1994.

IDENTIDAD

Ahonda en la búsqueda y desarrollo de tu propio ser y haz prosperar dentro de ti la raíz y fructificar la expresión de tu esencia.

Reclama como propio también lo que de valor tiene la cultura universal e incorpóralo a tu ser como legítima heredad.

Sé como hombre y pueblo el genuino hacedor de tu rostro y proyecto y no aceptes jamás de fuera máscaras o rumbos que no surjan de tu entraña.

Porque si no eres tú, no serás nadie y el ayer que te creo como ser singular y nación excepcional traerá el reclamo de la pérdida de identidad en el mañana.

El desafío de ser, parecer y permanecer mexicano es hoy la premisa; vamos a lograrlo con el genuino interés de buscar ser mejores sin dejar de ser nosotros.

Así lo veía y así lo veo, se pregona el mercado y la apertura y se propicia el despojo y el desmantelamiento, se dice que somos los que más necesitamos el desarrollo y se ignora la rica tradición que aporta nuestra cultura, territorio y pueblo, se dice ábranse “a lo moderno” y se cancela nuestra visión e historia propiciando la desmemoria.

Esta reflexión me parece más que pertinente al leer en días pasados la declaración del señor…

S…OROS

Si se atribuye al inversor y filántropo estadounidense nacido en Hungría George Soros el haber respondido a las preguntas después de pronunciar un discurso al margen de la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) realizado en Davos, Suiza el 24 de mayo de 2022.

Refirió sobre el contexto geopolítico actual, enfatizando desde su optica en los peligros de la guerra entre Rusia y Ucrania.

"La invasión puede haber sido el comienzo de la Tercera Guerra Mundial y nuestra civilización podría no sobrevivir a ella", sentenció el multimillonario, quien agregó que no se puede negociar una tregua con Rusia debido a que "no se puede confiar" en Vladimir Putin.

A su vez, Soros detalló que tanto Rusia como China, calificados por el inversor como regímenes represivos y autocráticos, son una amenaza ascendente al liderar un grupo de "sociedades cerradas" que se oponen a las "abiertas" de Occidente.

"La invasión de Ucrania no surgió de la nada. El mundo se ha visto cada vez más involucrado en una lucha entre dos sistemas de gobierno que son diametralmente opuestos entre sí: la sociedad abierta y la sociedad cerrada [...] Hoy en día, China y Rusia representan la mayor amenaza para la sociedad abierta", sostuvo”.

LA FALACIA DE LO CERRADO Y ABIERTO

Bajo el razonamiento del señor S…0ROS las economías que se salvaguardan como son Venezuela con su petróleo, China con su manufactura y Rusia con las materias primas resguardadas de la voracidad capitalista, bajo sus diversas caretas de globalización, neoliberalismo y seudo libre mercado, no cabe y deben ser ¿ANIQUILADAS?

Posteriormente, comentó que "Ucrania tiene una oportunidad de luchar" con el apoyo de Estados Unidos y otras potencias, aunque no se animó a proyectar un resultado de la guerra.

En cuanto a las sanciones económicas ejercidas sobre Rusia, George Soros dijo que la Unión Europea respondió de forma correcta: "Europa parece estar moviéndose en la dirección correcta. Ha respondido a la Invasión de Ucrania con mayor rapidez, unidad y vigor que nunca antes en su historia".

Lo anterior es obvio que resulta una falacia, no se puede construir un ESTADO NACIÓN SIN UN TERRITORIO A SALVAGUARDAR.

Por lo anterior y en esta semana que será decisiva, para la posición a tomar por México ante el amago de la integración continental clasista y descalificadora que se trata de imponer desde Washington y ante la cual el presidente Andrés Manuel hace bien en ser solidario con los que pretenden ser excluidos, tarea en la cual espero, y deseo tenga éxito.

Quiero traer de nuevo una reflexión de una historia dolorosa pero conocida de un país, el nuestro, que desde la llegada de Colón hasta los abusos de Iberdrola ha conocido el rostro del saqueo y el latrocinio, por ABRIRSE PARA QUE LO VACIARAN.

ABUNDANCIA/DESOLACIÓN

Puntos extremos del péndulo que en la realidad de México son constante de siglos.

Primero fue la selva virgen, después quedó el páramo yerto.

Igual fue un día el indio altivo, hermoso y digno, después el dueño de la casa se hizo huésped indeseado.

Siguió el bosque generoso, quedó la erosión lacerante, han sido las minas pródigas, quedan en muchos casos sólo la añoranza de bonanzas idas.

El mar ha estado ahí dispuesto, y nos conformamos con observar su inmisericorde saqueo por manos extrañas.

Fuimos vanguardia de un auge petrolero, somos vergüenza de contaminación atroz.

Hay un continuo en este oscilar y es el hombre, el hombre de México. . .

El que hasta hoy, contrario a lo que ensalza nuestra historia, no ha logrado sentir que para él no hay alternativa.

Navega en un turbulento mar y su único refugio es su embarcación: México. Si ésta se hunde, él estará perdido, porque los dólares saqueados, porque las selvas y bosques devastados, porque su litoral contaminado, porque el oprobio de ser quien vende a su hermanos al mejor postor del capital trasnacional, que les esclaviza con un jornal exiguo.

Porque ese dolor y esa vergüenza traspasarán la barrera de la historia y se asentarán con su verdadero realismo diciendo a la humanidad lo que nosotros hicimos del otrora vergel llamado México.

COLOFÓN

SOBRE EL TERRITORIO, COMO BASE DE CUALQUIER ESTADO NACIÓN, ES MENESTER QUE HOY REFLEXIONEMOS, PARA SER CAPACES EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO DE SABER ABRIRNOS SÍ, PERO SIN VACIARNOS.