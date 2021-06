Abuso en Río Blanco

No es que no encuentren la solución, es que no pueden ver el problema"

G.K. Chesterton

Ciudad de México– Es un video dramático. Un empresario de Río Blanco, Veracruz, José Antonio May González, denuncia la irrupción ilegal y violenta de policías estatales en la bodega de su empresa, Comercializadora de Abarrotes Maga. En el video se muestra cómo los agentes entran a la bodega y golpean salvajemente a un empleado. En la puerta, observando, se encuentra una persona que May identifica como Rodolfo Astudillo Medina, titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) de la Fiscalía General de Veracruz.

Los hechos tuvieron lugar el 19 de junio. Los agentes de la UECS irrumpieron en la bodega "argumentando que teníamos una persona secuestrada, lo cual no es cierto. Ellos llegaron, empezaron a golpear a la gente, se metieron sin orden de cateo. En ese momento había más de 40 empleados en la empresa, los cuales los sometieron, los tuvieron bocabajo, en el piso, y a varios los torturaron”.

El empresario, que afirma tener miedo por su vida y la de su familia, señala que los agentes se robaron más de un millón y medio de pesos cuyo propósito era pagar la nómina y a proveedores. Además, se llevaron equipo y videos de vigilancia. Olvidaron o no vieron, sin embargo, un DVR. Su video fue extraído en presencia de fiscales y peritos y es el que ahora ha exhibido. El empresario pidió al Presidente le dé protección con la Marina y la Policía Federal (que ya no existe).

Apenas el 24 de junio se llevó a cabo en Boca del Río, Veracruz, la Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro. Ante el gobernador morenista Cuitláhuac García, la secretaria de Seguridad federal, Rosa Icela Rodríguez, afirmó, vía virtual, que Veracruz es un ejemplo de trabajo conjunto entre la Federación y un estado. Esto ha permitido una reducción histórica de 89 por ciento en las víctimas de secuestro entre febrero de 2019 y mayo de 2021. La fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, reportó un incremento de 112 por ciento en detenciones de presuntos secuestradores.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional Seguridad Pública muestran también una disminución en el número de secuestros en Veracruz: de 66 en enero-mayo de 2020 a 24 en los mismos meses de 2021. Sin embargo, los homicidios dolosos, siempre importantes porque tienen una menor cifra negra, bajaron sólo 0.01 por ciento, de 504 a 499, en el periodo.

Un gobierno debe buscar siempre disminuir los crímenes. Preocupa, sin embargo, cuando esto se hace de manera artificial: inventando culpables, violando leyes o, peor aún, utilizando a la policía para cometer delitos. Es verdad que la policía puede entrar en un domicilio o negocio privado sin orden de cateo, en flagrancia, para rescatar a un secuestrado, pero esto no le da derecho a golpear o torturar a quienes se encuentren en ese domicilio, ni a llevarse dinero, equipo o videos de seguridad, especialmente cuando ni siquiera hay un secuestrado en el lugar.

Los abusos de la policía son muy viejos en México. No empezaron con el gobierno de Cuitláhuac García en Veracruz ni el de Andrés Manuel López Obrador en el país. Ningún problema, sin embargo, puede resolverse si no se reconoce su existencia. Mientras los gobernantes sigan pensando que todos los problemas son cosa del pasado, nunca podremos tomar medidas para acabar con ellos.

Investigado

Santiago Nieto negó haber instruido una investigación contra el consejero electoral Ciro Murayama, pero reconoce que sí hubo un "requerimiento como parte del modelo de riesgo" de personas expuestas políticamente. "Al tener una solicitud de información -añadió la UIF-, se requiere correr el modelo de riesgo, en el cual no se encontró irregularidad alguna". O sea, sí se investigó al consejero, pero no le encontraron nada.