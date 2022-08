Acorralados

El surrealismo mexicano está llegando a niveles inimaginables. Ahora resulta que puede ser posible que los ex-gobernadores de Chihuahua, César Duarte y Javier Corral, se saluden como insignes internos en un patio del Cereso de Aquiles Serdán. Un cuadro de Dalí, una película de Luis Buñuel, una novela de Kafka, lejos, muy lejos quedarían de lo que podría ocurrir como absurda realidad del penoso y triste espectáculo de la política chihuahuense.

Para el mexicano término medio es más que justa la detención del vulgar ladrón desde hace dos años por las comprobadas acusaciones en su contra del enorme peculado que extrajo de los impuestos de todos sus queridos paisanos. --Pues si las imputaciones no tuvieran base sólida no hubiese podido decretarse su extradición desde los Estados Unidos--.

Si don César se decidiera a hablar y decir la verdad sobre su célebre nómina secreta, muchos políticos y personajes locales y nacionales temblarían atemorizados. Pero cierto es que existe una máxima en toda delincuencia organizada, que establece que el silencio es el mejor consejo-amenaza para evitar catástrofes mayores entre sus leales miembros. En la ejemplar industria del narcotráfico todo mundo sabe que se premia con la esperanza de salir pronto de la cárcel a aquel desafortunado socio que soporte tiempo y desgracia en una celda sin hablar ni una sola palabra sobre sus jefes y las delincuenciales formas de cómo manejan su boyante negocio. Imitar lo peor del narco --que no lo bueno--, ha sido adiestramiento para la clase política corrupta desde hace décadas. Al final de cuentas el fenómeno ocurre porque delincuentes y muchos políticos se confunden, se mimetizan, no se diferencian realmente en nuestra terrible actualidad.

Un fenómeno diferente ocurre con el explotado caso contra Javier Corral. Aquí el acorralado ex ejecutivo estatal ha caído en la desgracia de la venganza, de la revancha como mecánica intrínseca de la política. Especie de lucha-caníbal-intestina entre seres humanos poderosos sedientos de desquite. Aunque sin duda, si se escarba en la anodina labor del golfista-gobernador algo se hallará de mal, muy mal trabajo realizado.

Todo gobernante al momento de asumir el poder requiere para legitimarse de enemigos reales contra los cuales hacer caer todo el peso de la ley, o por lo menos pincharles con la aguja presupuestal en lo que más les duele: la inflada cartera.

Lo que una y otra vez nos demuestra el acontecer político en México es que al gobierno arriban arribistas codiciosos. Ávidos del negocio fácil, el nepotismo, la rapacería sobre los dineros ajenos. El marunismo ya dio a luz su primer engendro. El ahora ex director del Colegio de Bachilleres, el primer preferido para el cargo, Marco Antonio Licón Barraza, confirmó la mecánica que aplican los nuevos funcionarios públicos apenas se sientan en sus elegantes oficinas. Seguro estoy que antes de siquiera leer las leyes y reglamentos sobre los que se basa el funcionamiento la institución de la que iba a ser responsable, el ínclito ex director buscó y encontró la llave para abrir el cofre del tesoro de los “legales” negocios que puede generar el sistema. --Sincero y congruente con su forma de ver el poder, no perdió tiempo, hay que reconocerle--. Y las acciones se ve tan inocentes, que la facilidad de enriquecerse les debe sorprender. ¿Qué tan malo puede ser ordenar comprar miles de los obligatorios uniformes a un único proveedor, que impondrá su precio monopólicamente? El fraudulento sistema se repite con los libros de texto desde hace lustros, sin que nadie haya alzado la voz. Y es esa ausencia de valor civil para reclamar toda imposición, lo que permite que una y otra vez los políticos (de todas las siglas partidistas), estén dispuestos a arriesgarse en la ejecución de una u otra forma de exacción contra los recursos económicos de los ciudadanos. La impunidad de nuestro minusválido “estado de derecho” también es factor que impulsa todo acto de corrupción. Un par, un decena, una centena de millones de pesos bien valen la escasa probabilidad de ser encontrado con las manos en la masa… de billetes, obtenidos o pretendidos. Los atrofiados cerebros sin ética ni moral así lo han pensado y repetido en toda la historia nacional.

Acorralados como desde hace más de 15 años las autoridades nacionales, estatales y municipales, viven de nueva cuenta su perenne tragedia. El poder fáctico del narcotráfico les está exigiendo cuentas. El “frenkestein” que construyeron y dieron vida (por acción u omisión) ahora sale a las calles una vez más para demostrarles su poder y su forma de negociar: aterrorizar a la población. Guanajuato, Jalisco, Juárez, Baja California, más lo que se acumule.

--Aquí estamos, aquí seguimos y seguiremos. Si nos matan, si nos detienen, si nos molestan, Vamos a salir contra la población y los negocios a los que ustedes están obligados a proteger. Y vamos a responder con la única razón que tenemos para seguir traficando y vendiendo drogas, la fuerza de nuestra organización y nuestras armas. Nosotros no tenemos nada que perder. Ustedes, Gobierno, si tienen mucho, pero mucho más que perder.

Y el principal problema que vive este bendito país se catapulta otra vez. La inseguridad pública que nos pone los pelos de punta. ¡¡¡México tiene más muertos en sus calles cada mes que Ucrania con la guerra que soporta del imperio ruso!!! Y no lo vemos no lo queremos aceptar, nos cegamos, porque también eso ha logrado el narcotráfico volvernos mexicanos-inhumanos-ciegos. Acorralados. Todos sumando con nuestra indiferencia para acostumbrarnos a vivir en este infierno nuestro de cada día.