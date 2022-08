Acusación desde las mañaneras: principio del crédito social de China

Según nota de Dalia Escobar en Proceso, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice tener una lista de comunicadores en Twitter, a los cuales considera oposición, y que revisa para conocer qué tema genera más polémica.

“Cuando quiero saber algo tengo una lista de los que se manifiestan en las redes, entonces veo a Claudio (X González) qué dice, luego veo a (Sergio) Sarmiento, Héctor de Mauleón” entre otros que no mencionó. Dijo que “es una forma de medir, muy esquemática y maniquea, como el blanco y negro, y en el análisis político siempre hay que matizar”.

El presidente, dice ver, qué dicen sus opositores, para conocer cómo va su cuarta transformación. Si tiene muchas críticas quiere decir que va bien, si nadie lo critica, va mal; no obstante, más bien creo, que los señala para amedrentarlos: los rudimentos del crédito social de China.

El cual es un sistema digital de control de registro y puntuación basado en datos, clasifica a individuos, empresas u organizaciones o asociaciones, penalizando el mal comportamiento, pero concediendo ventajas a los que se portan bien. Por cierto, el presidente, ha denostado a medios y personas que no se portan bien.

Este sistema, del crédito social, usa técnicas de video vigilancia digital y reconocimiento facial, así resulta fácil identificar a opositores del régimen, colocándolos en una lista negra de puntuación social; si se portan bien suman puntos; cualquier actitud se perciba negativa,- sobre todo- al régimen, les hace perder puntos. Cuentan las violaciones de normas en redes sociales y conducta personal en la vida cotidiana.

Para las evaluaciones, el régimen comunista chino, recurre a bases de datos en red, grabaciones y sonido digitales, análisis de macro datos e inteligencia artificial; para esto, el sistema nacional de vigilancia digital, contaba con 600 millones de cámaras de reconocimiento facial y en marcha.

Entre los beneficios y las sanciones a los leales y desleales al régimen, están: preferencia en admisión escolar, o no; prioridad o negación de un empleo; facilidades o trabas para obtener un crédito; preferencia, o no, para obtener una licitación; reducción en tiempos de espera, o no, en hospitales,

Entrar en conflicto con el Partido Comunista Chino PCCH, es como ponerse a las patadas con King Kong, pudiendo negarte licencias, cualquier actividad empresarial, negación de créditos, o más auditorías fiscales, o bien te pueden limitar servicios públicos y un largo etcétera.

Los señalamientos del presidente a medios y personajes en sus mañaneras, son como los rudimentos de este sistema de presión y control digital chino. Este sistema es uno de los peores aparatos de vigilancia que socava la reputación, intimidad y libertad de expresión. Según yahoo finanzas, se ha negado unos 26.8 millones de boletos de avión y 5.9 millones de boletos de tren a personas consideradas poco fiables.

Según redacción de Animal Político, el presidente Andrés Manuel, dijo que” los buenos periodistas toman partido por los gobiernos liberales para apoyar las transformaciones” Un reportero apuntó: “No es papel de los medios portarse bien presidente con alguien”.

O sea que hay que estar de su lado, porque si se pasan, ya saben lo que ocurre: se les echa a la hoguera pública, a las fieras, la jauría de seguidores ciegos del presidente. Estamos lejos aquí, del llamado crédito social de China, pero estas acusaciones públicas del presidente con nombre y apellido, podrían ser los rudimentos de dicho sistema de control sofisticado.

Fuentes: ionos.mx; Proceso; Animal Político; Yahoo!finanzas.