Acusarán a la Inteligencia Artificial de todo

Para desarrollar con satisfacción las próximas elecciones, los candidatos a los distintos cargos públicos harán todo lo que esté a su alcance para lograr el triunfo en los comicios 2024, donde estará de por medio la modalidad del uso de la inteligencia artificial.

Antonio Reyes Lozada, en la edición digital de la revista de la Cámara de Diputados, aborda este tema: “La integración de la inteligencia artificial en la política presenta un horizonte prometedor lleno de oportunidades y desafíos. A medida que avanzamos hacia el futuro, la IA tiene el potencial de ampliar los horizontes democráticos, mejorar la toma de decisiones y fomentar una mayor participación ciudadana. Sin embargo, también debemos estar atentos a los desafíos éticos y garantizar que se utilice de manera responsable, transparente y justa”.

Es precisamente aquí donde está el problema, en el manejo ético que se le pueda dar al uso de la IA y, un ejemplo de ello, es lo que pasó con el reciente audio donde Martí Batres supuestamente con su voz, da indicaciones para “bajar” al exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, actual contendiente favorito en las encuestas para suceder a Claudia Sheinbaum e impulsar así a la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada.

La reacción no tardó en aparecer ya que de inmediato, en su cuenta oficial, el exsenador desmintió que fuera su voz y acusó que todo es producto del uso de inteligencia artificial con la cual se reprodujo su voz.

“Está circulando un audio en el que se pretende atribuirme expresiones relacionadas con el proceso interno de #Morena en la Ciudad de México”. Aclaró que es totalmente falso. “Nunca he hecho tales afirmaciones. Está producido con inteligencia artificial. No es real”.

Esta noticia se da en un contexto de la crisis interna que vive Morena por la selección de su candidato para las elecciones 2024 donde se renovará la jefatura de la Ciudad de México, al igual como la está viviendo en varios estados y municipios; los morenistas pelean con todo por amarrar las candidaturas.

En un artículo científico titulado “El ascenso de la máquina de armas propagandísticas de inteligencia artificial”, de Berit Anderson y Brett Horvath, afirman que en el pasado la mensajería y propaganda políticas eran batallas en una guerra que se libraba en la prensa, en la radio y en la televisión para producir narrativas a través de esos medios; ahora será a través de la red.

El alcance es tan grande que ahora “La Das Magazine” de Zurich, describió el trabajo de Kosinski a finales de 2016 así: «[…]con sólo diez likes como insumos, su modelo podría evaluar el carácter de una persona mejor que un compañero de trabajo promedio. Con setenta, podría ‘conocer’ un tema mejor que un amigo; con 150 likes, mejor que sus padres. Con 300 likes, la máquina de Kosinski podía predecir el comportamiento de un sujeto mejor que su pareja. Con aún más likes, podría exceder lo que una persona piensa que sabe acerca de sí misma».

En la pasada edición de la revista del Spauach “Academia Vitalis”, Volumen 7, No. 6, verano de 2023, en un artículo titulado “¿Por qué todos debemos saber sobre inteligencia artificial?” se aborda cómo la inteligencia artificial si bien no es un tema nuevo, este último año ha tomado mayor interés después de la liberación de chats administrados por IA al público en general, los cuales emulan el comportamiento humano para responder preguntas generales o acercar opiniones sobre ciertos temas y no solo eso.

Los chats como Chatgtp o Bart, no son la única inteligencia artificial utilizada hoy en día, ya que desde años atrás es aplicada a funciones específicas como buscadores web, además en cada una de las ciencias y la industria y el comercio.

Si no fuera por el Internet, que nos permite conectarnos de forma remota, ya sea de forma escrita, en audio o en video, no hubiera sido posible seguir las actividades tanto empresariales, de comercio, de educación, etc. durante la pandemia del Covid 19.

Son muchos los avances científicos que nos puede dar la IA, y en todos los ámbitos del ser humano, no importa a lo que nos dediquemos, nos va beneficiar a todos si es usada con ética y mucha responsabilidad.

Un ejemplo de ello son los teléfonos inteligentes, llamados Smartphone, nos han ayudado a tener una mejor comunicación, tenemos toda una oficina en el celular: hacemos llamadas, videollamadas, mandamos mensajes, correos, archivos, consultamos páginas en internet, donde podemos ver noticias, videos, películas, series, entretenimiento, etc. en fin una infinidad de cosas podemos hacer en ese pequeño aparato, incluida la guerra sucia, y todo a través de la IA.

Ahora con IA se podrán hacer todo eso y mucho más, el límite va a ser la creatividad de cada quien. Y cuando la usemos deberá ser de forma correcta, responsable y apegada a criterios éticos. Debemos recordar que las herramientas son para facilitar el trabajo al ser humano, en sí son un medio no un fin.

En este contexto de elecciones debemos de iniciar un debate o reflexión sobre las implicaciones, usos, riesgos y beneficios que nos puede acarrear la IA, todos, incluidos los políticos, tenemos la obligación de analizar las responsabilidades que vamos a tomar como sociedad con la IA.

Deberían los candidatos firmar un acuerdo de respeto y uso ético de las tecnologías antes de que se empiecen a atacar con todo, incluida la inteligencia artificial a la cual cuando no salgan bien las cosas acusarán de todo lo malo.

Aunque y por ser una herramienta tecnológica de vanguardia, va a resultar interesante cómo es que la autoridad o el árbitro electoral, en este caso el INE, le dará seguimiento a las quejas que vayan surgiendo. Y es que a decir verdad, no hay y no existe aún una normatividad jurídica para sancionar a quienes hagan mal uso de estos mecanismos modernos.