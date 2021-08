Adicciones mortales legales

Sé que no todos los usuarios de drogas recreativas son tan lesivos, pero esto se tiene que decir: Vicente Fox hace más daño que un licuado de sandía con leche. Con las personas diabéticas ocurre lo mismo que con las mujeres violadas, es su culpa por andar haciendo esas cosas.

Azúcar común y corriente, de esa de la prietota, esa que siempre está en medio de la mesa en un el jarrito de Tlaquepaque, es perfectamente soluble al agua y se dirigiere con facilidad por el organismo, así que los azucares pueden formar parte de una dieta saludable, ya que se obtiene de la caña de azúcar y con su dulzura vienen muchos ostros nutrientes y minerales, claro hablamos del azúcar morena, y no de la refinada y sus similares.

Por otro lado, la alta fructosa también conocida como levadura de azúcar, porque créame se va inflar, acompañada de su respectiva harina refinada, se absorbe de manera muy rápida y se metaboliza principalmente en el hígado, este tipo de glucosa no requiere la insulina del cuerpo y se reparte entre todos los órganos, pero al mismo tiempo la insulina se hace imprescindible para que los órganos puedan utilizar esa glucosa.

La peligrosidad del azúcar depende del proceso al que es sometida. Actualmente la forma de azúcar más utilizada es una forma de azúcar líquida (alta fructosa) abundante en las bebidas presuntamente refrescantes, México es campeón mundial del consumo de Coca Cola. Esta azúcar líquida provoca la sensación de saciedad, volviéndose una adicción de las más graves, además el azúcar líquido presenta mayor resistencia a la insulina, esto se debe a que el hígado recibe más azúcar de la que puede procesar.

Pero aquí va el truco político de este daño a la salud, según los expertos, este tipo de azúcar tiene un gran poder edulcorante, su costo de producción es bajo, razón por la que las industrias de bebidas dulces y pastelillos prefieren la alta fructosa antes que el azúcar de caña.

¿Qué pasó con los ingenios azucareros en México? De una lectura a los archivos del Diario Oficial de la Federación, tenemos que en septiembre de 2001 el entonces presidente de México Vicente Fox, prácticamente nos condenó a la diabetes. Chentito anunció la expropiación de 27 ingenios azucareros con cargo al erario público por 15 mil 473 millones de pesos, y según lo informó el diario Milenio, los expropiados no recibieron su indemnización, algo que de acuerdo con los analistas del sector benefició solo a una parte, es decir a Fox, el antiguo ejecutivo de Coca Cola Company.

Los ingenios fueron transferidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secretaría de la Función Pública, a través del Instituto de Administración Y Avalúos de Bienes Nacionales, se dijo entones, que la producción de los ingenios era apenas de 3.9% de la producción nacional de azúcar y así fueron declarados inviables. Dejando el camino libre para que Chentito impulsara la producción de alta fructuosa.

Fueron 20,000 trabajadores los que perdieron su empleo, un empleo que sus antecesores ejercían desde hace más de un siglo. La Cámara de Comercio salió a la defensa de los ingenios azucareros porque esa expropiación, en la que no se le pagó ni un centavo a los dueños originales, y por la cual los trabajadores perdieron todos sus derechos, fue abusiva y muy contraria al modelo neoliberal que el gobierno mexicano enarbolaba. En varias ocasiones voceros de los ingenios azucareros, ubicados en el área de Veracruz, tomaron la voz en el noticiero matutino del periodista Gutiérrez Vivó, el periodista fue presionado económicamente dejándolo sin publicidad hasta que el programa desapareció. Cosas de la democracia neoliberal: expropio lo que me gusta y censuro a quienes no me gustan.

¿Porqué es tan vigente esta arbitrariedad cometida en el 2001 frente a la despenalización del uso lúdico de la marihuana? A Chente le gusta negociar con la salud de la gente.

El problema es grave, los productos que compramos comúnmente en nuestros neoliberales supermercados están endulzados con alta fructuosa, al grado que en México, hoy mientras lee esta nota, hay más 13 millones de diabéticos, de esos 13 millones, tres millones son niños.

La condición de los niños se complica cuando los padres metemos en su lonchera yogurt, leche y galletas, presuntamente nutritivas pero saturadas de alta fructosa-ni siquiera contienen azúcar de caña, súmele a ello el nuevo riesgo que representa la variante Delta del Covid, altamente contagiosa y agresiva con los niños.

Y recuerde, el neoliberalismo no le impidió al gobierno quitar sus bienes a sus legítimos dueños-y de los derechos de 20,000 trabajadores despedidos sin causa ni motivo ya ni hablamos.