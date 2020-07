Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor

La Presidencia de la República, en solemne ceremonia realizada el próximo pasado sábado 18 de julio, conmemoró el CXLVIII (148) Aniversario Luctuoso del Gran Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García. Acto que confirma la profesión de fe Juarista del primer mandatario de la Nación: Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Tesis de la pléyade de liberales cuyo adalid fue Don Benito Juárez García, de la segunda revolución-trasformación de México, pensamiento liberal-republicano-reformista decimonónico, hoy –venturosamente– consubstancial a la edificación del régimen de la Cuarta Transformación del país; que, quizá, por la evidente aceptación y aprobación que está obteniendo de la mayoría del pueblo mexicano, algunos grupos conservadores de las derechas mexicanas como los del BOA y el FRENAAA, salen a las calles en magras caravanas conduciendo cómodos y lujosos vehículos automotores con la pretensión de tumbar a AMLO como Presidente Constitucional, Legal y Legítimo de los EUM.

Por lo que se ha observado y escuchado, en las citadas caravanas que los señalados grupos llevan realizadas, tal parece que en algunos casos renacen los agresivos católicos de la Nueva España medieval o de la época del dominio colonizador –cuasi esclavista– español; o bien, de la cruel y sangrienta Guerra Cristera (1926 a 1929), o de aquellos negros nubarrones de los años sesenta y setenta del S. XX, de la “guerra sucia” y del: ¡”Haz patria, mata un comunista”! Negando a todas luces con esas actitudes y acciones, la máxima universal humanista: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.

Ahora bien, como algunos individuos contrarios al gobierno de AMLO, han llegado al extremo o desesperación de invocar la ayuda del “rey” de España y de los USA (como lo hicieron sus ancestros en los años 50 y 60 del S. XIX), para que AMLO salga de la Presidencia y “no imponga el comunismo”, es menester retrotraer la enhiesta personalidad del epónimo Benemérito de las Américas. Principalmente en los años difíciles para la recién constituida REPÚBLICA MEXICANA, ante la invasión francesa que trató de imponer y establecer el imperio de Maximiliano.

En ese tenor, mientras Juárez y sus seguidores resistían al ejército de ocupación y sus aliados “mexicanos”, en abril de 1864, el archiduque de Austria, Fernando Maximiliano, aceptó la corona que le ofrecían los conservadores de México y el emperador francés. El flamante monarca firmó con el emperador de los franceses, Napoleón III, el tratado de Miramar, que hacía de México un protectorado francés para todo fin práctico.

En dicho tratado, el emperador francés prometía proveer a Fernando Maximiliano, de un ejército de 25 mil hombres para apoyar al imperio mexicano en ciernes. En tanto que el archiduque Maximiliano, prometía que México pagaría su deuda a Francia, más los gastos de la guerra. Ambos hicieron planes y cuentas alegres, sobre la base de falsos informes que se les había dado de la riqueza de México, advirtiendo muy pronto, su craso error.

Signado el tratado de Miramar, Maximiliano y su consorte, la princesa Carlota de Bélgica, llegaron a México el 28 de mayo de 1864. Mientras el emperador arribaba a la otrora Nueva España, “gobernaba” una junta o regencia controlada por los conservadores y el arzobispo, en permanente conflicto con el general francés Bazaine, jefe del ejército invasor.

Desde luego, esos retrógradas esperaban que el emperador aprobara sus posiciones y se apoyara en ellos, pero el archiduque de Habsburgo colocó en su gobierno a liberales moderados. Lo que provocó un rompimiento de la Iglesia y los conservadores con Maximiliano. El príncipe minimizaba los crecientes disgustos de quienes lo habían traído a México y los subestimaba aún más, pues no quería darse cuenta de la verdadera realidad del país en donde iría a fundar su efímero imperio monárquico, y sobre todo de la indoblegable resistencia de los patriotas republicanos.

Desgraciadamente para el emperador Maximiliano, pero principalmente para los conservadores traidores a la Patria, su pretendido imperio apoyado por Napoleón III, no se consolidó: nunca tuvo mayor fuerza que la de las bayonetas francesas, y cuando Napoleón III no pudo sostenerlo más, ordenó al general Bazaine, a quien había ascendido a mariscal, que iniciara la retirada escalonada de los soldados franceses y mercenarios, ante la gallardía y resistencia de las fuerzas guerrilleras republicanas-liberal-Juaristas. En tanto, Maximiliano estaba muy distante de haber construido el ejército imperial mexicano.

A pesar de eso y más, durante el verano de 1866 el príncipe intentó convencer a Napoleón III de que dejara en México al ejército expedicionario y que se renegociara el Tratado de Miramar.

Durante las vacilaciones de Maximiliano de quedarse o regresarse a Europa, su joven esposa, la emperatriz Carlota, se inclinó por quedarse en México; y se embarcó a Europa, con la ilusión de convencer a Napoleón III de no retirar el ejército de ocupación. El emperador francés se negó, y Carlota solicitó y obtuvo una entrevista con el Papa, en cuya presencia se manifestó claramente la disociación entre su fantasía y la realidad, que la afligía desde su salida de México.

Funestamente, declarada loca, fue recluida en el castillo de Bouchot hasta el día de su muerte, sucedida el 19 de marzo de 1927. Más penoso aún, durante medio siglo esperó a su marido, el malogrado emperador de México, y su trágica y romántica figura generó muchas letras, como los clásicos versos de “Mamá Carlota”, escritos por Vicente Riva Palacio, quien antes de incorporarse como experto guerrillero, era un reconocido poeta, y con su dinero obtenido por la representación de sus dramas históricos, armó el regimiento con el que participó en las operaciones de la defensa de Puebla.

Pues bien, para quienes necios y fanáticamente insisten en tumbar a AMLO de la Presidencia de la República, le brindamos los versos escritos y dedicados a:

“MAMÁ CARLOTA”

“Alegre el marinero con voz pausada canta; / y el ancla ya levanta con extraño fulgor, / la nave va, en los mares, botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.

De la remota playa se mira con tristeza, / la estúpida nobleza del mocho y del traidor, / en lo hondo de su pecho presiente su derrota, / adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.

Acábense en palacio tertulias, juegos, bailes, / agítense los frailes en fuerza de dolor, / la chusma de las cruces se alborota, / adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor.

Murmuran tiernamente los tristes chambelanes, / lloran los capellanes y las damas de honor, / el triste Chucho Hermosa canta con lira rota, / adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.

En tanto los chinacos que ya cantan victoria, / guardando en su memoria ni miedo ni rencor, / gritan mientras el viento la embarcación azota, / adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor.”

Tendrá que llegar el momento, para el bien de los pueblos, en que el auténtico político (a) tenga la suficiente generosidad como para que su interés, ante todo, sea resolver los ingentes e históricos problemas de la colectividad, de la comunidad, AUNQUE LOS RESUELVA OTRO.

Pues no hay nada peor ni más fanático que esos “políticos (as)” que prefieren ¿y desean? que las cosas se estropeen, que no se resuelvan los problemas, con tal de que no los solucione su adversario partidista, aunque subsistan los problemas indefinidamente.