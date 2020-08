Agua maltratada

El abuso de un recurso lo agota, justo como a la paciencia ciudadana la mentira. G.A.L.D.

LA ESENCIA

El agua es tan noble que nos sustenta la vida así que solo referiré algunos rasgos que le hacen esencial a nuestra existencia, el mar con el agua como consustancial elemento cubre el 70 % de la superficie terrestre, de igual manera que el agua en nuestro cuerpo llega a ser el 70% de su contenidos. Es por eso que a mi humilde opinión dos son los rieles por donde transita en la tierra el tren de la vida, uno la energía del sol como un impulso motor y el agua como le estimo y valoro el eslabón de vida que a todos une, sea a través de un tratado binacional de cuencas o de distritos de riego bien manejados ambos, donde ha de imperar la justicia esencialmente y es aquí donde se genera un conflicto que parece ser real o artificiosamente generado, analicemos y valoremos lo que ha pasado esta semana.

LA APARIENCIA

Hay un Nerón oculto en Chihuahua, que se solazó en ver incendiarse Delicias el pasado 29 de julio paradójicamente sin hacer concurrir al agua a través de un cuerpo eficiente de bomberos, que diese de menos muestra de voluntad y ánimo de salvaguardar los bienes patrimoniales ya fuesen federales que predominaron en ser foco de la animadversión o estatales que fueron tocadas también para dar la apariencia de que la bola incendiaria iba dirigida hacia los dos bandos.

Se sabrá quién y para qué, se cometió este agravio no solo contra Delicias, sino contra Chihuahua y México como país, porque lo que parece un exabrupto desde la perspectiva justa lo trasciende, parecía y se ejecutó como un plan trazado para generar inestabilidad y una virulenta acción de enojo en el peor tiempo, tiempo de pandemia.

No es dable a un trabajo de análisis declarar a tal o cual actor implicado como la mano negra responsable de esta acción, si es justo decir que no se vale dar la apariencia de defensor de un derecho y ser instigador de la violencia y el agravio contra el patrimonio de todos los delicienses, no es posible ostentarse como defensor de los derechos en el uso del agua y ser quien bausa del recurso al no declarar el uso que le da al mismo.

Nótese que no se indican culpables, solo se enuncian situaciones de quienes dando la apariencia [D1] de defensores y cumplidores, son verdaderos transgresores.

LLEVARÁ UN RATO, PERO FINALMENTE -CONFÍO EN QUE - SE SABRÁ QUIÉN Y POR QUÉ, DAÑARON EL PATRIMONIO FÍSICO ESA TARDE NOCHE EN DELICIAS, Y QUÉ DE FONDO HAY EN EL AGRAVIO SOBRE EL AGUA DE CHIHUAHUA.

LA CONTUNDENCIA

Lo que se vive en torno al tratado es y será materia de litigio internacional, no hablaré ya de las bondades o no que tenga el mismo porque conozco la historia y los abusos que se han dado de parte de los Estados Unidos, la manera que se envió agua salada en algún momento para el pago de su cuota correspondiente misma que propició la salinización de ricos valles agrícolas mexicanos, dejo eso de lado junto con la sección extrema de agua a través de las presas El Elefante y El Caballo en Nuevo México y las ricas zonas nogaleras y lecheras hechas para exprimir literalmente del agua del Río Grande, antes de que sea el Río Bravo y se convierta en " la cicatriz de la dolorosa amputación" que es ese río que sirve de base para la frontera México Norteamericana, cuando sabemos que en el siglo XIX esa frontera la trazaba el Río Nueces.

De que hay presión del gobierno norteamericano para el pago NADIE LO DUDE.

De que ha habido mal manejo en la forma de entender y atender el problema ESTÁ VISTO.

De que hay manipulación del tema para usarlo como ARIETE POLÍTICO INTER PARTIDISTA ES UNA REALIDAD A OJOS VISTOS.

Así las cosas, les sugiero a quienes han jugado con todo esto se den cuenta que es tiempo de dejar de maltratar al agua, de dejar de verla tan mezquinamente como moneda de cambio para cualquiera de las razones hasta aquí enumeradas, la verdad es que el agua es vital, valiosa y necesaria por eso recomendaría que toda la enjundia para el debate sobre ella aplicásemos en cuidarla si, salvaguardarla también y renovarla, con una cuidadosa campaña de evitar las talas clandestinas que a diestra y siniestra se dan en la Sierra Tarahumara sin que se deje ver la autoridad municipal, estatal y federal competente que las regule o mejor que las acote y evite porque ahí está la real sustentabilidad de largo alcance.

DEBEMOS CUIDAR LA FUENTE PARA MATENERLA VIVA AQUÍ ES DONDE DEBEMOS APLICARNOS

Este tema ha sido desde antes aun de la pandemia un tema vital para Chihuahua, u tema que nos preocupa, duele cada día más y como vemos y comento debiera de ocuparnos para resolverlo ya antes de que nos cueste lo impagable. Quiero referir aquí un fragmente del artículo que publiqué en este mismo medio el día 15 de febrero en donde ya advertía desde entonces el riesgo que seguimos padeciendo de pagar con lo impagable. Lo repetiré aquí porque si lo vemos desde enero 19 de este año el tema está vivo, como las lluvias y la pandemia crece y desafortunadamente encandece en la pérdida.

Entre esas invaluables pérdidas se da la de documentos públicos, algunos de carácter oficial en los archivos de CONAGUA y de otros valiosos documentos históricos, que según crónicas de medios causaron dolor a un apreciado amigo el historiador Carlos Gallegos Pérez, un dolor que trae la valoración de la irrecuperable. Lo comparto.

Por lo anterior me parece esencial esta referencia del artículo publicado en febrero 14 del presente año e cual dice así, "El conato de bronca que se dio por la irrupción de los agricultores que replegaron a la Guardia Nacional y a elementos del Ejército Mexicano el pasado martes cuatro de febrero en la cortina de la presa La Boquilla me hizo temer lo peor; habría bastado quizás que una chispa surgiera para incendiar la pradera. De verdad es válida la lucha por el agua, yo la suscribo, pero solo hay algo más valioso a mi parecer en Chihuahua que el agua y ésta es la sangre de los chihuahuenses y discúlpenme pero temí en verdad, que ella se derramara. Quizá porque ya desde el pasado 19 de enero había en este mismo espacio escrito un artículo con ese título "Que no llegue la sangre al río" en el cual abordé el tema. https://www.eldiariodechihuahua.mx/opinion/que-no-llegue-la-sangre-al-rio-20200118-1616900.html tomo del mismo unos fragmentos y los comparto. "El agua debe ser extremadamente cuidada en Chihuahua y la razón es simple, vivimos en un desierto, ...Así de simple, así de claro. Para que esto se logre no necesitamos una disputa entre facciones políticas así sean estos partidos políticos, niveles de gobierno disputando por el agua, (N.A. usándola como ariete político contra el grupo adversario) necesitamos una conjunción de esfuerzos a favor de conservarla y lo mejor generarla. No es hora de pelearnos, es hora de sumarnos a la tarea de cuidar el agua antes que literalmente la sangre llegue al río y lo digo por las ya pronosticadas guerras del agua que se dan y se darán por acuerdos o desacuerdos; evitémoslas, sean entre estados, nacionales o municipios. Sumémonos y trabajemos por el agua, por Chihuahua y por México".

Agrego un comentario y es casi queja del ¿por qué una sesión de un Congreso Estatal disminuido asistieron solo 22/23 a la sesión Solemne realizada en La Boquilla, no ha tenido una expresión pública tan fuerte por la violencia que campea por Chihuahua? Es pregunta. ¿Quién y por qué se dice se ha solicitado por parte de alguien en Chihuahua a la federación el pago de 7000 millones de pesos por concepto del uso del agua en un transvase o servicios ambientales por favor que alguien explique?

COROLARIO

HAY MUCHAS DUDAS DE LO VIVIDO EN ESTE SEMESTRE EN TORNO AL AGUA YO SOLO EXHORTO A QUIENES CORRESPONDE, SEAN CAPACES DE ENTENDER AL VITAL LÍQUIDO, DIMENSIONARLO Y NO ABUSAR DE ELLA DE CUALQUIER FORMA QUE LO HAYAN HECHO Y PRETENDAN SEGUIR HACIÉNDOLO.

PORQUE COMO SEÑALÉ EN UN PRINCIPIO, AL IGUAL QUE LOS VENEROS DE AGUA, CUANDO SE ABUSA DE ELLOS DESAPARECEN, NUESTRA PACIENCIA SE AGOTA.