Agua, tierra, alimentos, salud

Lamentables los actos violentos, incendiarios, sucedidos en los municipios de Camargo y Delicias como consecuencia del conflicto latente entre productores agrícolas –sobresalientemente “nogaleros”– y autoridades federales y estatales, por la extracción de agua de la presa Francisco I. Madero (“La Vírgenes”) para dar cumplimiento al compromiso que se tiene con los USA, según el tratado bilateral (EUM-USA) de 1944.

No obstante, en la presente colaboración, no nos ocuparemos de tal conflicto, aun cuando el mismo no es de ahora, y sí es motivo de un análisis más detenido y profundo. Desde luego, queda claro que este enfrentamiento más que político-administrativo-gubernamental y socioeconómico, trae la impronta de lo politiquero, pero más todavía, de lo electorero-partidista. Que, dicho sea de paso, se dejó libres a los responsables ¿materiales y directos? de la barbarie. ¿Y los autores intelectuales?

Continuando con los planteamientos de la presente colaboración, no sé si a usted le está pasando apreciable lector, pero la pandemia del Covid-19, en ese enclaustramiento cotidiano obligado, trae paralelamente cosas y/o ideas buenas, positivas, constructivas. Como el caso concreto de confirmar la imperiosa necesidad de cuidar nuestra salud física y mental, el equilibrio ecológico que propicia que todos los seres vivos utilicen y aprovechen lo más racionalmente posible los recursos que nos da Pacha Mama: aire-oxígeno, AGUA, tierra, energía, flora, fauna, medio ambiente; y, por supuesto, el desarrollo social del ser humano.

Centrados en lo del AGUA, que hace tiempo se viene afirmando que la próxima guerra mundial será por el AGUA, y tomando en cuenta los conflictos que por tan vital líquido se han venido presentando en nuestro estado y en la mayor parte del territorio nacional, es oportuno destacar algunas ideas expuestas por Kamel Athie Flores, en su libro: “El agua de México y Chihuahua”: “La intención de fondo, es plantear la necesidad urgente de lograr un uso racional y eficiente en el manejo de los recursos hídricos del estado de Chihuahua, para darle certeza a su desarrollo económico y social en el mediano y largo plazo, tomando como base la sustentabilidad del medio ambiente, lo que obligará a la adopción de tecnologías modernas y prácticas ahorradoras del vital líquido.

“Chihuahua ha experimentado un dinamismo provocado por el vertiginoso crecimiento urbano de sus principales ciudades, un SECTOR AGRÍCOLA que requiere de grandes apoyos para modernizarse y en algunos casos reconvertirse […] la escasez de agua superficial y subterránea, persistirá de manera crónica por las recurrentes sequías propias de la latitud donde se ubica el estado, así como los efectos del cambio climático que inexorablemente han provocado estragos en los ecosistemas a nivel mundial, de los que Chihuahua no puede sustraerse. Lo que agrava más la situación es el USO IRRACIONAL que se hace del AGUA.

“Sin duda que la falta del preciado líquido es una seria amenaza para el desarrollo de las actividades productivas, tanto en el campo como en la ciudad. La producción manzanera de la región de Cuauhtémoc y la nogalera del sur del estado que hoy día son primer lugar nacional, están propensas a decaer en el mediano plazo, si no se toman las medidas correctivas para preservar ambos acuíferos que han sido SOBREEXPLOTADOS A NIVELES CRÍTICOS.

Se abre un paréntesis para expresar en relación con la producción de manzana (región noroeste-Cuauhtémoc) y nogalera (región centro-sur-Delicias, Camargo, Saucillo, Jiménez), que la población: niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores –hombres y mujeres– no se alimentan nada más de nueces y manzanas, es imperativo la diversificación de cultivos, esencialmente los indispensables para la alimentación nutritiva de los chihuahuenses y de todos los mexicanos.

Abunda, Kamel Athie Flores: “La construcción de obras de captación, aprovechamiento y reutilización de agua son muy importantes, pero más relevantes son las acciones basadas en el uso eficiente, la reducción de pérdidas en las redes de distribución, tanto en la AGRICULTURA como en las redes urbanas; la adopción de técnicas de riego más eficientes, así como el reciclaje de las aguas residuales, entre otras acciones”.

En ese marco, sobre el problema del agua en Jiménez, Víctor Quintana Silveira, acaba de escribir: “En Jiménez se inició un movimiento y huelga de hambre demandando agua potable para la población y para que se ponga un alto al saqueo de su exhausto manto acuífero, por parte de los nogaleros de la región. Un puñado de empresarios algunos de ellos de La Laguna [Coahuila-Durango], son dueños de 11 mil hectáreas de plantaciones de nogal con más de mil 200 pozos profundos muchos de ellos ilegales, en cuanto de los 18 pozos que surten a la comunidad, cinco ya se han agotado”.

Todo lo predicho, nos lleva a una primera conclusión: URGE, UNA NUEVA LEY GENERAL DE AGUAS. Mayormente cuando se tienen estos principales acuíferos sobreexplotados: Ascensión, Baja Babícora, Buenaventura, Cuauhtémoc, Chihuahua-Sacramento, Jiménez-Camargo, Tabalaopa-Aldama.

Ante la presencia de los conflictos del agua entre los productores agropecuarios y el campesinado en general, resulta urgente también, que se haga una revisión a fondo y se actualice en toda nuestra extensa entidad federativa, lo relativo a la tenencia de la tierra. Y que la misma, se dedique al cultivo diversificado, pensando preeminentemente, en la imperiosa necesidad de productos alimenticios, altamente nutritivos y de precios justos.

Entre las medidas preventivas para combatir el Coronavirus, se requiere una minuta alimenticia variada en: legumbres, frutas, lácteos, cárnicos, pescado y demás productos del mar, consumir aguas frescas de frutas (naturales); evitar la comida “chatarra”, refrescos azucarados (Coca, Pepsi…), productos que han provocado en la población del país la obesidad, la diabetes…

A propósito, no dude usted, que los nueve gobernadores panistas que piden la renuncia del eficiente e incansable y patriota Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, estén recibiendo “moche y/o piquete de ojo”, de esas transnacionales refresqueras que quieren seguir haciendo miles de millones de dólares a costa de envenenar a los consumidores con sus perjudiciales aguas negras.