Al acusarla sin pruebas AMLO impulsa y fortalece el perfil político de Xóchitl

El presidente Andrés Manuel López Obrador no solo destapó a la senadora Xóchitl Gálvez como la candidata presidencial de la oposición sino que diariamente, tal vez sin darse cuenta, la promueve durante su conferencia de prensa.

Por ejemplo, ayer dijo: "le voy a pedir a Claudio X González que haga una investigación sobre la empresa de Xóchitl y los contratos que ha recibido del gobierno, de cuando ella fue funcionaria en el gobierno de Fox, y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo, porque a eso se dedican ¿no? ¿No hacen investigaciones? Vamos a darle un tiempo a ese grupo, y que le pida información al INAI, si nos da el resultado de la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos y vamos a poder reconocer si su asociación está realmente en contra de la corrupción...". Luego dirigiéndose a los periodistas de verdad y de mentiras presentes en la conferencia, añadió: "desde luego si ellos no hacen la investigación, ustedes, que son mirones profesionales pueden...".

Con sus palabras, Andrés Manuel calificó a Xóchitl como una delincuente por supuestamente haberse enriquecido ilícitamente cuando fue funcionaria federal o local. Fiel a su estilo, acusó sin aportar la más mínima de las pruebas.

Además, se equivocó al pedirle a Claudio X. González que investigue a la senadora, ya que quienes tienen la facultad de investigar a un presunto delincuente, previa acusación que aporte elementos para hacerlo son, dependiendo del delito, las autoridades correspondientes como la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, el Servicio de Administración Tributaria y otras más.

Si el presidente tiene pruebas de alguna fechoría cometida por Gálvez tiene la obligación de presentarlas ante las autoridades competentes. Si no las tiene, debería dejar de acusar.

El presidente también erró al sugerirle a Claudio X. que "le pida información al INAI" en vista de que el Pleno de dicho Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dejó de sesionar hace meses porque la mayoría morenista en el Senado, obedeciendo órdenes superiores, se ha negado a nombrar a los sustitutos de los comisionados que se retiraron. Al no poder sesionar, el INAI no puede resolver una sola solicitud de información. La sugerencia de AMLO resulta incomprensible si recordamos que desde hace años ha asegurado que el INAI "no sirve para nada".

Sobre las acusaciones que el presidente lanzó en su contra, ayer mismo le respondió así Xóchitl en su lenguaje más florido: ""Es tan chingona mi empresa, que su gobierno la contrata... porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían... Entonces que le busque, que le revise, que cheque, es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía (AIFA)."

Por tanto atacarla sin fundamento alguno, AMLO está fortaleciendo la imagen y la candidatura de Xóchitl.

