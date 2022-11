Al alza Chihuahua en el PEF 2023

Más y no menos como quisiera el Partido Acción Nacional para poder quejarse. Para el próximo año, el estado recibió un incremento de 9.4 por ciento en gasto federalizado. Las y los diputados de la 4T le cumplimos a Chihuahua, lo que resta es que el estado gaste de forma inteligente, no en ladrillos y fierro, no en obras de teatro de relumbrón. Como ente fiscalizador, estaremos pendientes de que así se haga.

En la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023, en cuanto al Ramo 28, correspondiente a las Participaciones Federales, se registró un incremento de 13.5 por ciento, es decir, se destinaron 37 mil millones 608 mil pesos, seis mil millones más que en 2022. El caso del Fondo de Fomento Municipal, este fue fortalecido en un 13.5 por ciento, para el caso de Chihuahua se incrementa en un 12.8 por ciento.

El Ramo General 28, participaciones a Entidades Federativas y Municipios, se refiere a los recursos que se transfieren a las entidades federativas y a los municipios, correspondientes a las participaciones en ingresos federales e incentivos económicos.

En Cultura y Agricultura y Desarrollo Rural, ya están considerando recursos que estaban en ceros, para 2023, en el gasto federado en ambos rubros serán 2,090.91 millones de pesos, para Chihuahua serán 77.59 millones de pesos que forman parte de convenios descentralizados.

En lo que se refiere al Fortamun (Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de los Municipios), que pertenece al Ramo 33, para Chihuahua registra un incremento de 14.4 por ciento más, pasando de dos mil millones 765 mil pesos a tres mil millones 321 mil pesos.

Para infraestructura social también se está contemplando recursos con un incremento de 13.5 por ciento, los cuales son recursos destinados a la gente que más lo necesita.

Se lograron avances importantes, recursos que están pensados en resolver las prioridades de las personas en los rubros más importantes para su desarrollo. Ahora el reto es saber cómo gastarlo, y ese es el problema. Ya vimos (otra vez) que a los gobiernos panistas les gustan las obras de relumbrón (ahí está la Estela de Luz con mil millones de pesos o la barda de la supuesta refinería en Hidalgo en la que se gastaron 620 millones de dólares), o sea, les da gastar por gastar.

En Chihuahua ahí está la mentada Torre Centinela que no va a resolver la inseguridad, se despilfarra el dinero en una obra de 35 millones de pesos, se devuelven a la Federación 31 millones que estaban asignados para la Comisión de Búsquedas. Esto es lo realmente preocupante, que no saben invertir para la gente, solo gastar.

Difícilmente, habrá recursos suficientes para cubrir todas las necesidades, pero se trata de gastarlo de la mejor manera. Ese es el reto, y ya lo estaremos viendo en 2023.