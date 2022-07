Al calor del verano

Póquer, miscelánea, no sé cómo llamar a la sucesión de eventos que transcurren cerca y lejos de nuestra realidad más, sin embargo la tocan y modifican, veámoslo de los aparentemente más lejano a lo cercano.

LA LUCHA QUE NADIE QUISO VER, EL CAMBIO CLIMÁTICO LLEGÓ.

Los golpes de calor se suceden en Europa, hace más de 35 años que recuerdo los ecologistas considerados entonces alarmistas y agoreros del mal fario, dirían algunos, eran combatidos sin darles la oportunidad con ellos de debatir y plantear qué sucedería y el por qué, pues bien aquí las notas de la semana sobre el tema, no hay más que argumentar,

"Desde París a Berlín y Málaga, las ciudades europeas intentan proteger a sus habitantes del calor extraordinario que golpea el continente y que algunos medios describen como "infernal".

Este viernes, un joven de 17 años murió en un hospital de Córdoba a causa de un golpe de calor que sufrió cuando estaba trabajando en el campo, según informó la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía en España.

Poco antes, un hombre de 93 años falleció en una calle céntrica en Valladolid "por un golpe de calor", según fuentes de la Policía municipal citadas por la agencia EFE. Y se informó de otras personas hospitalizadas.

En Alemania el calor es tan intenso que comenzó a derretir una carretera en el centro del país, lo que llevó a las autoridades a reducir los límites de velocidad"

La temperatura llegó súbitamente en junio cuando antes solía aparecer en agosto dando tiempo al cuerpo de adaptarse a l menos a dos factores climáticos que están "detrás de la actual ola de calor", afirmó Dann Mitchell, profesor de ciencias atmosféricas de la Universidad de Bristol en Inglaterra.

"Uno de los factores es que las temperaturas globales están aumentando en todas partes, ya se incrementaron cerca de un grado en relación con la era preindustrial debido al cambio climático. Y esto ha hecho que la ola de calor sea más caliente".

El segundo factor tiene que ver no con los cambios del clima, la tendencia a largo plazo, sino del tiempo, un término que se refiere a los impactos del día a día.

"El patrón del tiempo es algo muy serio ahora", señaló Mitchell.

"Una onda atmosférica (ondas de gran escala que aunque no las vemos están allí) causó un desplazamiento de la llamada corriente en chorro o jet stream (un flujo de aire rápido y estrecho en la atmósfera".

Ese desplazamiento a su vez "causó un corte entre dos zonas, un área de baja presión en el oeste de Europa y un sistema de alta presión situado sobre el resto de Europa, y entre esos dos sistemas se succiona hacia el norte aire que se origina en el Sahara y es muy caliente"

Los cinco veranos más calientes en Europa desde el año 1500 han tenido lugar desde comienzos de este siglo, en 2002, 2003, 2010, 2016 y 2018.

"Las olas de calor siempre ocurrieron en el pasado, pero la probabilidad de que ocurran es mayor debido al cambio climático", señaló Mitchell. (BBC MUNDO)

GUERRA RUSIA V.S. OTAN, VÍA UCRANIA

Pareciera que la invasión a Ucrania que se ha tornado guerra de desgaste para Rusia de parte de Ucrania con el apoyo exultante y determinado por una Europa que se compromete a limite de la paridad igualitaria con el dólar por primera vez en 20 años pero igual que con el Cambio climático los europeos que se queman y en invierno de no cambiar las cosas se enfriaran al no disponer de los energéticos habituales para sortearlo, parecen no creer que tienen frente a si a un adversario de valía que al igual que ellos pelea porque en ello le va su supervivencia como nación soberana, Rusia, Veamos la declaración del canciller Sergei Levrov SL que a mi parecer debe ser entendida y atendida, "ls graves riesgos de una guerra nuclear por Ucrania (https://bit.ly/3angLTZ)".

SL advirtió de una escalada a una tercera guerra mundial y que en forma esencial la OTAN está comprometida a una guerra por procuración con Moscú al abastecer a Ucrania con armas. Más que por procuración, se trata de una "guerra outsourcing", por deslocalización de EU, que controla la OTAN, contra Rusia hasta el último soldado ucranio.

SL comentó que Rusia estaba haciendo su máximo esfuerzo para prevenir una guerra nuclear a todo precio cuando "los riesgos son considerables.(...) El peligro es serio, real y no debemos subestimarlo". (Alfredo Jalife, La Jornada)

Hasta aquí dejamos este que en verdad no es un tema menor, la razón la da la nota principal de La Jornada 15/07/22 que señala "Organismos internacionales llaman a tomar medidas urgentes "En riesgo de morir 345 millones por falta de alimentos" para que tengamos un referente esta cantidad de habitantes del planeta equivaldrían a un poco más de la población de Estados Unidos y Cuba sumados, lo cual a nadie deseamos y aunque la guerra no es el único factor habremos de sumar al Covid esa tragedia invitada aun no sabemos por quién, el abandono al campo y el monetarismo desatado que han mostrado hasta la saciedad que el modelo neoliberal, desarrollista y globalizados no logro sus objetivos.

VISITA DE AMLO A BIDEN EN WASHINGTON

En este contexto la visita del presidente López Obrador a su homologo Biden a mediados de la semana que ha transcurrido nos deja la misma polémica por un botón o la postura al sentarse, sin el análisis mas profundo dela real intención, aprovechar un momento político electoral para vender la foto en la Oficina Oval a precio de aguantar oírlo leer media hora, ¿quién haba tenido tanta atención de un presidente norteamericano en espacio público como este? Solo es deseable los acuerdos financieros con los magnates realizados en la antigua sede de la embajada en Washington tan bellamente decorada por mí siempre recordado amigo Roberto Cueva del Rio sean honrados siendo por ya favor de México que tanto lo necesita.

Y si eso fue en lo material el Espíritu debe también ser alimentado en lo particular me gusto verlo bajo la efigie del Doctor Martin Luther King con su hijo del prócer de testigo arengando a seguir soñando, vaya escena pero de eso poco se dice. AMLO; AMLO IGUE ADELANTE...

CARO QUINTERO, LA CAPTURA OBLIGADA ¿POR QUIEN?

Ya para cerrar la semana, una noticia da vuelta a las redes, Caro Quintero el celebérrimo hacedor de del rancho más grande registrado en México se estiman entre 544 y 700 hectáreas de plantío de mariguana ubicado en Chihuahua para ser exactos, en el municipio de Allende donde se localizaba la colonia Búfalo, según la "verdad histórica" ha sido capturado en Guachochi se dice primero, Choix después es lo mismo todo sucede en el Triángulo Dorado y desde ahí vuelve a darse más que la noticia, la especulación y las preguntas porque a sus casi 70 años después de 27 de prisión ha de regresar a prisión? ¿A dónde, México o Estados Unidos? ¿Por qué la DEA no lo quiere fuera de esa prisión? Muchas preguntas se dan en este momento una de la que hasta ahora nadie parece comentar es ¿Quiénes son las víctimas de la caída del Black Hawk lo cual es de lamentar siempre, y cuál fue la causa que provocó dicha caída?

¿Estamos en el preludio de los balazos, habiéndose ya, terminado los abrazos?

En fin son diversas y espero encuentren respuesta al paso de los días.

COROLARIO

Estando el verano como esta en; El Mundo, En México y en Chihuahua, alguien cuya responsabilidad está aquí ha de tener cuidado de no ser considerada una gobernador paseadora, que con el calor a todo lo alto, se va a Inglaterra, justo ahí cayó no hace mucho un Primer Ministro por desatención al cargo.