Alerta educativa en México ¿un peligro en el futuro?

Eiiit papás quiero pedirles que hagan un alto en el camino y platiquemos de un tema verdaderamente importante, no de que Nicola se salvó y que nominaron a la Barbie, Wendy y el Poncho en la casa de los famosos, o que las chivas van invictas y que Messi llegó a Miami, hoy quiero pedirte que platiquemos de un tema verdaderamente importante, se trata del futuro de tus hijos, de tus hijas.

Hoy México se encuentra ante una situación preocupante en relación con los libros de texto gratuitos que el Gobierno Federal pretende distribuir en todas las escuelas del país; pues si bien es una obligación del Estado Mexicano proporcionar estos recursos educativos, es también una obligación del mismo de acuerdo al artículo 3 de la Ley General de Educación, fomentar la participación activa de los educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y maestros, así como de los distintos actores involucrados en el proceso educativo y, en general, de todo el Sistema Educativo Nacional; que el Estado garantice que la enseñanza sea sin discriminación, obligatoria, universal y garantizar a los padres de familia el derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos; al respecto, incluso la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), establece en su artículo 26 lo siguiente: 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Como padre de familia, uno de los aspectos que más me resulta alarmante es la desaparición del libro de matemáticas, una decisión que, desde mi perspectiva, equivale a renunciar a la formación del pensamiento lógico y las habilidades necesarias para afrontar el desarrollo de nuevas tecnologías e innovación.

Especialmente en un estado industrial como Chihuahua, donde la preparación en matemáticas, ciencias y tecnologías de la información es fundamental para nuestros niños, niñas y jóvenes, pues esta omisión podría tener graves repercusiones no solo en el futuro y desarrollo como profesionistas de los niños, niñas y adolescentes, sino en el desarrollo económico como ciudad, por cierto, como ciudad gracias a la alta tasa de ocupación formal laboral, somos uno de los municipios con menos pobreza del país de acuerdo a Coneval, Conapo e Inegi. Es decir, ser menos prósperos.

Además, me preocupa los conceptos Marxistas que se manejan como: lucha de clases, clases dominantes, proletariado, burguesía, entre otros, que no buscan otra cosa que la polarización y división que vivimos los adultos, ahora se traslade a las niñas y niños, creo que México, no necesita eso, nuestro país necesita hoy más que nunca unión y suma de voluntades para el bien común, y que mayor bien común podemos tener como sociedad que la educación.

Y es frustrante que en lugar de que en los libros de texto gratuitos, se promuevan herramientas tan fundamentales hoy en día como lo es el inglés, la robótica o la inteligencia artificial, aprendizajes que son y serán el presente y futuro en el mundo globalizado, cuyas decisiones nos ponen en desventaja, hoy todas las universidades e Institutos Tecnológicos del mundo apuestan por formar no mano de obra, sino mente de obra y la mente de obra se forma educando, no promoviendo la lucha de clases, la supresión de la propiedad privada, alejando a la niñez del conocimiento objetivo y del pensamiento crítico, ya que manuales destinados a los docentes promueven una visión negativa hacia los negocios y emprendimientos, generan una percepción distorsionada de la economía y el trabajo, desvalorizan la cultura, la familia y el esfuerzo individual; pero además de exponer y utilizar la esa ideología Marxista, también se utiliza la de Paulo Freire, cuyas teorías se implementaron en Brasil hace más de 60 años, citando fragmentos que convienen más a una agenda ideológica particular, pero que los hace ver por demás incongruentes, porque Freire aseguraba que “enseñar exige saber escuchar”, y es claro que el actual Gobierno Federal hace mutis, se tapó los oídos y parece no importarle el futuro de los niños y niñas de México.

Finalmente me llama la atención cómo se nos ha llamado retrógradas a quienes estamos en contra de estos materiales, cuando los conceptos a que hice alusión, ante el fracaso del Comunismo, hace años dejaron de usarse y evolucionaron al Socialismo.

Creo que hoy más allá de intentar adoctrinar en Comunismo a los niños y niñas el Gobierno Federal debería estar enfocado en trabajar para lograr abatir el rezago educativo causado por la pandemia, imagínense que en el último ciclo escolar más de un millón de alumnos y alumnas no han vuelto a las aulas, eso sí es urgente de resolver.

En ese sentido, respaldo la valiente decisión de nuestra Gobernadora Maru Campos, primero de respetar la división de poderes y las instituciones y virtud a la resolución judicial del amparo 784/2023, el detener la distribución de los libros de texto. Porque lo que está en juego no es quitarle a la niñez un libro de texto, sino la posibilidad de un futuro más próspero para ellos.

En conclusión, más allá de como ciudadanos, como padres de familia, debemos estar atentos e informados de este tema que puede afectar de manera irreparable el futuro de nuestros hijos e hijas, debemos trabajar como un solo equipo (autoridades, docentes y padres de familia) para asegurar que la educación que se les imparta en las aulas a nuestros hijos e hijas sea integral, objetiva y de calidad, que los prepare para enfrentar los retos que les depara el futuro, porque el verdadero futuro no está en quién gane la elección en el 2024, si una corcholata o la oposición, el verdadero futuro de México se juega en las aulas, con una niñez que merece la mejor educación matemática, científica, ortográfica, tecnológica y de inglés que los prepare para progresar como generación, por eso que no podemos ni debemos bajar la guardia. #ConlosniñosNOPresidente.