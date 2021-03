Algo anda mal, con Diego

LE ATRIBUYEN A VOLTAIRE LA FRASE DE QUE “LA POLITICA ES EL CAMINO PARA QUE LOS HOMBRES SIN PRINCIPIOS, PUEDAN DIRIGIR A LOS HOMBRES SIN MEMORIA” ¿SERÁ?

PREOCUPANTE

Cuando es más fácil llegar a Marte que a fin de mes para el salario de los jubilados, algo anda mal.

Cuando se amuralla a Palacio Nacional ante el amago de fuerzas silenciosas que desde siempre hemos sido testigos que han callado por décadas ante los feminicidios, han sido indiferentes ante los abusos laborales a ellas, pero hoy se levantan con rostro de mujer. Algo anda mal.

Cuando hay hombres carentes de valía que usan su poder para someter a la mujer, algo anda mal.

Cuando este país hermoso y bellamente rico como lo es México, tiene que ser pedigüeño de gracias o mercedes de quienes desde siempre lo han vaciado así sean los gachupines de ayer y oligopolios de energía hoy que les vendían el gas sin tener un pozo petrolero o los gringos que nos robaron la mitad del territorio nacional porque se habrá descubierto oro en California. Algo anda mal.

Cuando hemos permitido su regreso como compañías mineras transnacionales que nos dejan sin recursos y no hablo solo del oro, plata, zinc, cobre, sino de agua, bosques y hombres y mujeres que son llevados por su riqueza, para ser garantes de la nacional en la paradoja de las paradojas con sus remesas, Algo anda mal.

Cuando no podemos dejar de mirar otros para que piensen por nosotros, porque si ayer fue Maximiliano y hoy se clama por tutelas de calificadoras, del FMI y las de la OCDE que imponen criterios a destajo y se llevan lo mejor de nuestro trabajo. Algo anda mal.

Cuando las UMAS nos roban lo ganado que no retribuye sino apenas parte de los miles de pesos cotizados, con años de sudor esfuerzo y trabajo, robar a quien trabaja es más que infamia es una ruindad inaceptable. Algo anda mal.

Cuando los que dicen gobernar solo han robado y nada de lo prometido nos han dado, y hablo con certidumbre de los que veo imponen a su falso modo criterios de ética y austeridad y se solazan en el boato y la frivolidad que hacen práctica cotidiana de vida, muy a su modo. Algo nada mal.

Cuando se nos pide dejar de lado la memoria y se empodera a los peores candidatos así sean defraudadores y mentirosos, sin echarle un ojo a su historia Algo anda mal.

Cuando la preocupación es de todos y de nadie, al hablar del Medio Ambiente, La infancia y pobreza, vaya pereza la de los candidatos que para ser gobierno solo saben trepar, llegar, usufructuar y abandonar, sin nada construir, menos dejar. Algo anda mal.

Si andan mal, muy mal, las cosas en donde alguien que quiere ser, es dejado de lado por no tener, padrinos, dinero, influencia y porque el dedo decisor sea en Palacio Municipal, Estatal o Federal, solo se mueve al conjuro de la voluntad de uno. ¿DÓNDE QUEDA EL NOSOTROS?

ES TIEMPO DE PENSAR Y ACTUAR EN EL ¿POR QUÉ Y EL CÓMO CAMBIAMOS?

ES HORA DE HACERLO SI ES POSIBLE, AUN PUEDE HABER TIEMPO.

SE LE APARECIÓ SU VIDEO A DIEGO

Cómo andarán las cosas de mal, que la compañía Ojiva que realizó la campaña a un costo de treinta millones de pesos para Ricardo Anaya en su campaña del 2018 y ahora lanza al estrellato de las benditas redes sociales al mismísimo Diego Fernández de Cevallos, quien dice que desea ser conocido por los jóvenes de manera expresa e implícitamente coadyuvar para ser el que apuntale le retorno del “pequeñín ricardín” como me permito llamarle por su estatura política más que mini, y de Diego creo que desees si fuera posible, ser él mismo, quien se constituya en el valladar opositor ante un López Obrador que no han podido frenar. Toco este e tema en particular porque en verdad es necesario ver cómo se han lanzado en una andanada sin límites contra el presidente y su gobierno, lo cual no puede hacer que quienes aún le concedemos el valor de la intención justa por la causa de todos lo señalemos, no me place ver a Aguilar Camín y a su esposa Ángeles Mastretta denostando con López Dóriga si no es que vituperando al candidato al gobierno de Guerrero a quien han juzgado y eliminado de la contienda mediáticamente ya mientras que se muestran impasibles ante otras realidades ejemplo Mastretta es de Puebla y poco o nada refirió los hechos sobre el llamado “gober precioso” así las cosas y dado que en este tiempo todo es político, en consecuencia se piensa que vale también señalar respecto a Diego un riesgo que tiene en virtud que se dice que en caso de que Salgado Macedonio logre ser gobernador en Guerrero retomaría el caso de las playas Punta diamante y Eréndira en litigio desde hace décadas mismas que por cierto son citadas en el video que se le apareció a Diego en la mañanera del pasado viernes y que en estos días cumple 21 años donde en un debate único Andrés Manuel López Obrador le da una cátedra a Diego que queda maltrecho en su ego al cuestionar su nombre de Jefe Diego mayormente, al ser llamado como una ardilla por estar en los Pinos con Carlos Salinas en aquella concertaciones que tanto dañaron al país y la política nacional y además de ser quien aprobara la quema de las boletas electorales del 88 que presumiblemente de haber sido revisadas hubiesen dado el triunfo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas.

Así las cosas veremos mucho mas de Diego y aquí en Chihuahua también el abanico político está por desplegarse para la elección de las elecciones, la más grande de toda la historia del país que también está ya y seguirá haciendo historia en Chihuahua, cuestión de tiempo.

NO PUEDO CERRAR ESTA COLABORACIÓN SIN EXPRESAR MI SOLIDARDAD CON LOS VECINOS DE INFONAVIT NACIONAL, QUE EN ESTE MOMENTO LUCHAN POR SALVAGUARDAR SU PARQUE, CONOCIDO COMO EL PLATANITO, A TODAS LUCES UN ESPACIO PÚBLICO AL CUAL VENALES FUNCIONARIOS Y MEZQUINOS EMPRESARIOS, DESEAN CONVERTIR EN GASOLINERA QUE ES UN MERO NEGOCIO PRIVADO.

¡NO AL ABUSO Y A LA CORRUPCIÓN RESPETO A LA PROPIEDAD PÚBLICA!